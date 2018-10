"Kleinere porties gaan obesitas tegen", maar klopt dat ook? Margo Verhasselt

12 oktober 2018

16u55

Bron: Telegraph, eigen berichtgeving 0 Fit & Gezond Steeds meer kinderen uit Groot-Brittannië hebben obesitas. Dat probleem moet tegengegaan worden. De oplossing? Quiche en pizza's moeten kleiner of er moeten minder toppings op. Maar is dat ook effectief een goede aanpak? Wij gingen het na bij diëtiste Tanja Callewaert van het Dieethuis .

Een pizza uit Groot-Brittannië mag binnenkort misschien niet meer dan 928 calorieën bevatten, dat is een pak minder dan wat er momenteel geserveerd wordt in take-aways, restaurants en winkels. Een quiche daarentegen zou niet meer dan 695 calorieën mogen tellen. Public Health England (PHE) meent dat de 'drastische' maatregelen nodig zijn om tegen de obesitascrisis van Groot-Brittannië in te gaan.

Obesitas bij kinderen komt steeds vaker voor in Groot-Brittannië. Cijfers tonen aan dat er meer dan één derde stijging is in amper tien jaar. De oplossing voor dat probleem? Kleinere porties. Een goed idee volgens diëtiste Tanja Callewaert. "Het is een goed idee om porties te verkleinen, omdat mensen toch sowieso ongezonde voeding eten", legt Callewaert uit. "Uiteraard gaan we niet aanraden om pizza te eten, maar je kan het tegenwoordig niet meer wegdenken uit onze leefwereld. Als we dat eten gaan verbieden, dan krijg je het omgekeerde effect en gaan kinderen het juist eens zo graag willen eten."

Al is voeding uiteraard niet de enige belangrijke factor. "Het is belangrijk dat je gaat focussen op een gezonde levensstijl, dat is niet alleen voeding maar daar komt ook beweging bij kijken. We gaan nergens komen door bepaalde voeding volledig te vermijden. Dan krijg je een soort van verboden vrucht en gaan mensen er nog meer naar verlangen. Een kleinere gecontroleerde portie is daarom een betere manier om met ongezond eten om te gaan", stelt de diëtiste.

Daarnaast is het ook belangrijk dat het probleem bij de wortels aangepakt wordt. "Het is zo belangrijk dat je een kind een goed voorbeeld geeft wanneer je hen een leert eten. Schrap geen gezonde voedingswaren zoals volkoren uit hun voeding en neem de tijd om samen met hen te eten", geeft Callewaert nog mee.