"Je zal ermee lachen, maar ik heb een lijf dat gemaakt is om te sporten": de gezonde gewoontes van Wim Lybaert

26 juli 2020

15u03

Bron: Goed Gevoel 4 Fit & Gezond Al drie seizoenen ging Wim Lybaert (51) in ‘De Columbus’ de hort op met BV’s van allerlei pluimage. Dat leverde prachtige beelden, fijne ­gesprekken en wilde lachbuien op en ook een vierde seizoen staat in de steigers. Wij spraken de West-Vlaming over zijn ­gezonde gewoontes. “Uit eigen hof smaakt zoveel beter.”

Moestuinieren: “Probeer het gewoon eens”

“Toen ik een jaar of elf was, legde mijn vader een moestuin aan. Omdat hij een drukke job had, moesten mijn broer en ik meehelpen. Van in het begin deed ik niets liever dan zaaien, wieden en oogsten. Het tweede seizoen bouwde mijn vader een serre in onze tuin. Toen was het hek helemaal van de dam en zat ik elk jaar vanaf 15 februari in die serre. Ik was een beetje een nerd in die tijd. Nu is ‘moestuinieren’ hip, ook voor kinderen, maar indertijd deed niemand van mijn leeftijd dat. Of mijn kinderen de microbe geërfd hebben? Mijn dochter heeft er zeker feeling voor en mijn oudste zoon ook een beetje, maar de jongste niet. Hij eet de groente uit onze moestuin wél op, en dat is ook al veel waard. (lacht)”

“De voorbije drie zomers was ik veel weg met mijn bus, voor ‘De Columbus’. Als ik dan thuiskwam na de opnames, was mijn moestuin elke keer opnieuw een wildernis. Vorig jaar liet ik hem helemaal verwilderen, maar tijdens de lockdown schoot ik weer in actie. Hij staat intussen weer aardig vol met onder andere sla, erwten, tuinbonen, spinazie, paksoi … Mijn eigen groenten kunnen eten, dat is de belangrijkste reden waarom ik tuinier. Uit eigen hof smaakt alles echt zoveel beter. Een plant die je uit de grond trekt, verliest snel aan smaak. Maar met een moestuin kan je iets oogsten dat je een half uur later klaarmaakt. En hoewel onze landbouwers perfecte groenten kweken, kunnen ze er jammer genoeg niet voor zorgen dat ze meteen op ons bord liggen.”

“Mensen hebben vaak een verkeerd beeld van tuinieren. Ze zien van die perfect afgelikte tuinen, en dat schrikt af. Maar eigenlijk heb je niet veel nodig. Zo kan je in een pot op je terras perfect tomaten kweken en gedijt sla net zo goed in een bak in je veranda. Als iemand me zegt dat hij of zij geen groene vingers heeft, antwoord ik altijd: ‘Probeer het gewoon eens.’ Planten hebben echt niet veel nodig. Wat zonlicht, water en voeding en that’s it.”

Gezond eten: “Ik wil dat de dieren die ik opeet een schoon leven gehad hebben”

“Wij eten heel gezond. Zo staan er altijd veel groenten op het menu en eten we drie tot vier keer per week vegetarisch, al vind ik dat een wreed ambetant woord. Ik zoek al tien jaar naar een alternatief, tot nu toe zonder succes. Maar de helft van de week eten we dus geen vlees, en als we het wél doen, letten we erop dat de dieren een mooi leven gehad hebben. Zo halen we ons rundvlees bij een boerderij in de buurt, en wanneer we varkensvlees eten, is dat afkomstig van ­varkens die buiten geleefd hebben.”

“Wij zijn heel emotioneel als het om dieren gaat. De klik van het ­‘bewust’ vlees eten kwam er toen ik enkele jaren geleden drie ­varkens kweekte voor het programma ‘Het goeie leven’. Van februari tot oktober verzorgde ik die beesten dagelijks, en zonder dat ik het wist, bouwde ik een band met hen op. Ik had het pas door toen ik ze wegdeed om ze te laten slachten. Eén varken werd twee weken eerder geslacht dan de andere twee. Toen dat ene varken weg was, merkte ik dat het gedrag van de achterblijvers compleet ­veranderde. Als ze mij zagen, kwamen ze niet meer af. Volgens mij wilden ze niet meer leven. Echt wreed. Iedereen die een kat of een hond heeft, weet dat die beesten een eigen karakter hebben. Ik ben ervan ­overtuigd dat dat voor varkens en koeien, en bij uitbreiding voor alle ­zoogdieren, ook geldt.”

“Ik kan redelijk mijn plan trekken in de keuken. Dat heb ik vooral geleerd van mijn moeder, grootmoeder én mijn nonkel, die eerst een ­winkel met serviezen, potten en pannen had en later in Brugge een zaak startte met kruiden en olijfolie. Toch is mijn vrouw zes dagen op zeven de kok in huis. Dat komt voornamelijk omdat ik een heel onregelmatig leven leid. Zeker tijdens de opnames en de afwerking van een programma zoals ‘De Columbus’. Ons gezin is dus zo ­georganiseerd dat ik kan focussen op het werk en dat mijn vrouw voor een groot deel instaat voor het huishouden. Maar als er ­mensen komen, begin ik zelf in de potten te roeren. Ik ben een echte ­showcook. (lacht)”

Wandelen: “Zit je mentaal vast? Dan moet je bewegen!”

“Je zal ermee lachen, maar ik heb een lijf dat gemaakt is om te sporten. Als ik met een sport begin, heb ik die snel onder de knie, en op de middelbare school had ik altijd minstens 90 procent voor turnen. Tegelijkertijd ben ik gezegend met weinig doorzettingsvermogen en karakter. Een slechte combinatie. (lacht) Twee jaar lang heb ik gebokst. Op zich deed ik het graag, maar dat gedoe van je tas klaarmaken, op je fiets kruipen en naar daar rijden: een hele opgave. Ik volgde samen met drie vrienden privéles. Daarna gingen we drie pinten drinken. En eerlijk? Dat vond ik veel toffer. (lacht)”

“Wandelen doe ik wel heel graag, of het nu aan zee is of in het bos. Ik kan erg genieten van de natuur rondom mij. Een trage pas, dat vind ik zalig. Het doet ook echt iets met mijn hoofd. Er wordt weleens gezegd dat je moet bewegen als je mentaal vastzit. Voor mij geldt dat zeker, en wandelen is de perfecte manier om het te doen. Als ik ga lopen, moet ik de hele tijd opletten dat ik mijn voet niet omsla. Bovendien denk ik om de twee minuten: is het nog ver? Maar eerlijk: niemand doet dat toch echt graag!? We zijn er evolutionair gezien ook niet voor gemaakt. Wanneer liepen de mensen in de oertijd? Alleen als ze moesten vluchten voor een dier. Mijn conclusie: mensen zijn niet gemaakt om te joggen! (lacht)”

Wims gezondheidspaspoort

Mijn favoriete gezonde eetadres:

“Tête Pressée, een restaurant in mijn buurt. Chef Pieter Lonneville kookt er met lokale producten, die artisanaal gekweekt en geteeld of gevangen ­worden.”

Ochtend- of avondmens?

“Allebei! ’s Ochtends sta ik vroeg op, meestal rond 5 à 5.30 uur. ’s Avonds raak ik moeilijk in bed. Het gevolg is een energiedip halverwege de dag.”

Mijn meest ongezonde gewoonte:

“Zure snoepjes eten. Twee nachten ­geleden ben ik er létterlijk ziek van ­geworden.”

In mijn koelkast vind je altijd ...

“Limoenen en citroenen. We koken vaak Aziatisch, en in die keukens worden veel limoenen gebruikt. En citroenen gebruik ik gewoon graag. (lacht)”