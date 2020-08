Exclusief voor abonnees “Je menstruatie is het moment voor grote inzichten, want dan is je intuïtie op haar sterkst”: zo haal je het beste uit je cyclus Sophie Allegaert

30 augustus 2020

14u06

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Plezant of niet, feit is dat wij, vrouwen, een flink stuk van ons leven menstrueren. Soms a walk in the park, soms ronduit afzien. Maar sowieso zien we die hele cyclus als een ‘ongemak’, iets dat nu eenmaal bij ons lot hoort. “Ironisch”, vindt Maisie Hill, “want ongesteld zijn is een teken van een gezond voortplantingsstelsel.” Met haar boek De Cyclus Strategie wil ze vrouwen leren om hun hormonen goed te gebruiken. Kwestie van je cyclus in je voordeel te laten werken.

Misschien komt het wel net doordat we maar bitter weinig over ons lijf en de cyclus die het aanstuurt weten, dat de liefde niet groter is. Want mochten we collectief beseffen dat onze energie, ons humeur én ons gedrag mee veranderen met de hormonen die door ons lijf stromen, en dat dat perfect normaal is, dan zouden we onze cyclus waarschijnlijk wél omarmen. Al was het maar om beter te begrijpen waarom we onze partner het ene moment met heel ons hart liefhebben om ons ’s anderdaags rot te ergeren. Of waarom we op maandag de pannen van het dak willen vrijen en een week later liever doodvallen. Maisie Hill: “De eb en vloed van je hormonen heeft invloed op je dagelijks leven. Je energie, humeur, eetlust, slaap, zin in seks, creativiteit, ­productiviteit, concentratievermogen, ­interesse in socializen en behoefte aan beweging en rust worden allemaal beïnvloed door waar je je in je cyclus bevindt. Je kan die hormonen gebruiken om vooruitgang te boeken in je relaties, gezondheid en zelfs je carrière.” Wie zijn cyclus doorgrondt en zich bewust wordt van de superkrachten en de valkuilen van hormonen, kan ze inzetten in plaats van zich er slachtoffer van te voelen. Wat inzicht in je eigen biologie helpt je daarbij, net als notities nemen. Zo kan je die onbekende wereld eindelijk in kaart brengen.

Je cyclus bijhouden is de beste zelfzorg die je jezelf kan schenken

Lesje biologie

De twee belangrijkste fases in onze cyclus zijn de menstruatie en de ovulatie of eisprong. Je cyclus start officieel op de eerste dag van je menstruatie. Die eerste fase loopt tot aan je ovulatie en heet de folliculaire fase. Je eicel rijpt. Op het hoogtepunt barst ze uit haar follikel en hupla, daar is de ovulatie. Als je cyclus 28 dagen telt, is dat vaak op de 14de dag. Die ovulatie luidt de luteale fase in, de tweede helft van je cyclus, en is ook goed voor 14 dagen. De luteale fase eindigt wanneer je menstruatie begint. Maisie Hill deelt onze cyclus op in vier seizoenen: de winter (menstruatie), de lente (preovulatiefase), de zomer (rond je ovulatie) en de gevreesde herfst of premenstruatie, die week voor je ongesteld wordt. Elk seizoen heeft superkrachten en valkuilen. Maisie Hill: “Door in harmonie te zijn met je ­innerlijke seizoen heb je vrede met waar je bent in je cyclus en ben je je meer bewust van wat speelt. Daarom is het zo belangrijk om je cyclus bij te houden. Het is de beste zelfzorg die je jezelf kan schenken.” Zo kan je niet alleen je agenda eromheen plannen, maar leer je ook je lichaam lezen.

Ovuleren voor beginners

Erachter komen wanneer je ovuleert is hierbij een must. Dat kan door elke ochtend je lichaamstemperatuur te meten. Nog voor je eet, drinkt of zelfs uit bed stapt. Meteen na je ovulatie stijgt je temperatuur met 0,2 °C of meer. Een andere indicator is cervix- of baarmoederhalsslijm, de oorzaak van die natte plek in je slip. Zo weet je dat je lichaam zich klaarmaakt voor de ovulatie. Dat slijm helpt spermacellen sneller zwemmen, voedt ze zodat ze in topvorm blijven en beschermt ze tegen de zuurtegraad van je vagina. Sommige vrouwen voelen een doffe, kloppende pijn of een steek in hun onderbuik als ze ovuleren. Hou sowieso elke dag bij wat je voelt. Neem een schriftje, download een cycle tracking kit (https://www.maisiehill.com/chartmycycle), installeer een app zoals Period Tracker of hou een spreadsheet bij. Dat kan net zo gedetailleerd als je zelf wil. Van je energielevel, over je innerlijke vrede tot je behoefte aan comfortfood of een warm bad. Met een kleurcode kan je aangeven waar elk seizoen begon en eindigde en zo zal je na een paar cycli zien hoe voorspelbaar je cyclus is. Als je doorhebt dat bepaalde dagen telkens weer lastig voor je zijn, zet dan een waarschuwing in je agenda. Als je een zware werkdag gepland hebt in je herfst, zorg dan dat je genoeg slaapt en gezond eet. Als je wil fuiven, doe dat dan in je lente. Maisie Hill: “Hoe meer data je verzamelt, hoe beter je patronen kan spotten. Zo leer je waar je pieken en dalen zitten.”

Je winter : tijd om te contempleren

Niets kan een heel jaar lang bloeien. Je winter, de periode waarin je menstrueert, is dan ook het moment om op de spaarstand over te schakelen en je energie naar binnen te richten. Back to basics en focussen op wat jij écht belangrijk vindt. Want de winter brengt wijsheid met zich mee. Alles waar je nee op kan zeggen, netjes afblazen dus. Of rust nemen om dan in de lente en de zomer te knallen. Want in die winter storten je hormonen zich naar hun laagste niveau. We zijn moe, emotioneel kwetsbaar en elke fysieke inspanning voelt extra zwaar. Maisie Hill: “Maak ruimte en vul die met activiteiten die jou ondersteunen of laat je agenda bewust leeg. Leer vertrouwen op je instinct terwijl je menstrueert.” Doordat je naar binnen keert, is dit het moment voor de grote inzichten. Er komen oplossingen op je af, maar om die te horen, heb je ruimte en stilte nodig. Misschien zit je al een week of een decennium op iets te broeden? Misschien wordt nu duidelijk welk idee de beste keuze is? De winter zorgt vaak voor doorbraken. Want tijdens je menstruatie is je intuïtie op haar sterkst. “Hou in de gaten waar je naartoe getrokken wordt tijdens je menstruatie. Maak notities en sta er een tijdje bij stil. Je hoeft je leven niet van de ene dag op de andere overhoop te gooien, maar je kan die ideeën over jouw roepingen wel overpeinzen. Leer vertrouwen op de instincten die je hebt terwijl je bloedt, ze hebben een kracht in zich die de wereld nodig heeft.” Hoe meer je nu voor jezelf zorgt, hoe meer je uit je winter haalt.

In de preovulatiefase ben je enthousiast, sociaal en creatief, je hebt meer zin in seks en je gezicht wordt symmetrischer

Je lente: het moment om iets nieuws te proberen

Je lente, de periode waarin je eiblaasje zich ontwikkelt en klaarmaakt voor de ovulatie, is het seizoen van mogelijkheden. In deze fase tussen je menstruatie en je ovulatie stoot de follikel namelijk immense hoeveelheden oestrogeen uit, of het beyoncéhormoon, dat je zelfverzekerd laat stralen. Al dat oestrogeen zorgt voor een energiebombardement. Je bent enthousiast, sociaal, creatief, je hebt meer zin in seks en je gezicht wordt symmetrischer. Alleen maar voordelen. Laat die feestjes maar komen, de wereld ligt aan je voeten. En zodra je testosteron ook in gang schiet, krijg je zin in uitdagingen. Al wat in je aan het sluimeren was, komt nu tot bloei. Van spieren tot eigenwaarde. Maisie Hill: “Tijdens je lente verschijnen er allerlei mogelijkheden. Opties bij de vleet en niets ligt vast, dus sta jezelf toe om nieuwsgierig te zijn en op ontdekking te gaan. Dit is het moment om iets totaal nieuws te proberen, je kans om met een nieuwe gewoonte te starten.” Je lente kan je het best vergelijken met je vrolijke en zorgeloze jeugd. Je haalt het meeste uit je lente door je ideeën bij te houden. Kies tegen het einde van je lente iets uit waarop je in het volgende seizoen, de zomer, wil focussen. Overhaast je niet, laat je ideeën groeien voor je ermee naar buiten treedt.

Alsof het universum aan je kant staat. Alles en iedereen voelt zich tot je aangetrokken tijdens de luteale fase

Je zomer : kiplekker, zelfverzekerd en de beste seks ooit

Nog een klein hormonaal duwtje en dan komt het tot een eisprong. Dus doen je hormonen er alles aan om je aan het vrijen te krijgen. Ze zorgen dat je er goed uitziet en lekker in je vel zit, je ben zelfverzekerd, spraakzaam en je hebt wel zin in wat avontuur. Of je nu kinderen wil of niet, daar trekt je lijf zich niets van aan, het biologische doel van je ovulatie is namelijk voortplanten. Dit is het seizoen om met volle goesting in het leven te bijten. Je wordt bovendien overspoeld met kansen. Maisie Hill: “Alsof het universum aan je kant staat. Alles en iedereen die je nodig hebt om het leven naar een hoger niveau te brengen, voelt zich tot je aangetrokken.” Logisch want je bent niet te stuiten. Zeg dus ja, ja, ja, maar let op dat je je herfst niet volplant. Gezien je energieniveau is dit het moment om urenlang op een project te ­focussen, klussen te klaren die je al weken uitstelt en om promotie te vragen. Ook feedback is in deze fase welkom. Want in je zomer luister je, zonder daar emoties aan te verbinden of in het defensief te schieten. En terwijl je je in de herfst en winter graag opsluit, is sociaal contact nu essentieel voor je. De hele zomer doe je meer op minder brandstof. Vlak voor de ovulatie verhoogt oestrogeen de bloedtoevoer naar je geslachtsdelen waardoor je cervixslijm toeneemt en je sneller een orgasme bereikt. Dit zou weleens de beste seks in je cyclus kunnen zijn. Leve de zomer dus!

Je herfst : welkom spanning en conflicten

De overgang van zomer naar herfst, de premenstruatie, valt ons zwaar. Weten op welke dag je die klap mag verwachten, is op zich al reden genoeg om je cyclus bij te houden. Maisie Hill: “Door het kantelmoment te voorspellen, kan je de meltdown en ellende omzetten in compassie en waardigheid.” De flow waarin je zat, wordt stopgezet. Je energie gaat achteruit, je slikt moeilijker kritiek, je communiceert assertiever, je libido verdwijnt met de noorderzon en je emoties lopen hoog op. Pret alom dus.

De dagen vlak voor je menstruatie brengen de bitch in je naar boven. Maar het is niet slecht om af en toe vuur te spuwen, dat maakt ruimte voor groei

De herfst is volwassen en serieus, maar hij heeft ook een functie. Nu kan je in de diepte gaan en je volop concentreren. En je helicopterview schiet in actie. De ideale fase om een project af te ronden: je blik is gefocust, je geest helder, tijd om knopen door te hakken. Vertrouw op je eerste reactie, je buikgevoel. Zelfs al komt daarmee ook je innerlijke bitch naar boven. Want waarschijnlijk wil zij dat je ‘nee’ leert zeggen, wat meer tijd in je eentje doorbrengt en je eigen behoeftes op de eerste plaats zet. Maisie Hill: “Het is ook goed om af en toe vuur te spuwen, dat maakt ruimte voor groei en dient als bemesting.’ In de lente en zomer wil je lijf dat je alle minpunten van je partner negeert ­– alles voor de bevruchting, nietwaar – maar in de herfst zijn die feelgoodhormonen verdwenen, ben je gevoeliger voor geluid en geuren, en kan die stemming omslaan. ‘Je lichaam weet niet dat je niet zwanger wil worden en slaat alleen op dat je partner een taakje niet vervult en dus waardeloos is. Je lichaam probeert er vervolgens voor te zorgen dat je dit doorkrijgt en op zoek gaat naar een volgend lekker hapje. De dagen voor de menstruatie vormen daarom een periode van spanning en conflict.”

Cardiotraining kan die symptomen verlagen, maar soms wil je gewoon lekker thuis blijven hangen. Dat is belangrijk, want zo kan je je lente en zomer energiek ingaan. En hoewel je hormonen invloed hebben op je humeur, leggen ze alleen de problemen bloot die er al waren. “Ze helpen je om je gevoelens een stem te geven. Het is aan jou om er iets mee te doen.”

