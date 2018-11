“Je maakt je bed niet op” en nog 4 verrassende ochtendgewoontes waardoor je maar niet afvalt Nele Annemans

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Blijf jij ook die extra kilootjes meezeulen, ondanks dat je al komaf maakte met de voor de hand liggende boosdoeners zoals te grote porties, fastfood en happy hours? Misschien loopt het ‘s morgens dan wel al mis. De grootste fout die mensen maken als ze proberen om gewicht te verliezen, is namelijk om hun dag op de verkeerde manier starten. Hier ontdek je 5 ochtendgewoontes die jouw gewichtsverlies in de weg staan én hoe je er komaf mee maakt.

1. Je slaapt te veel

We weten allemaal dat te weinig slaap nefast is voor je gewicht. Een korte nacht zorgt er immers voor dat niet alleen de productie van het hongerhormoon ghreline stijgt, maar ook dat van het stresshormoon cortisol. En hoe meer stress, hoe sneller je grijpt naar een ongezonde snack. Toch blijkt ook een te lange nachtrust niet goed te zijn voor je lijn. Zo blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift PLOS One dat wie meer dan tien uur per nacht slaapt, een hoger risico loopt op een hogere body mass index (BMI) dan wie zeven tot negen uur per nacht in dromenland vertoeft.

2. Je maakt je klaar in het donker

Volgens een studie van enkele Amerikaanse onderzoekers hebben mensen die ’s morgens de eerste zonnestralen binnenlaten, een lagere BMI dan mensen die in het donker blijven vertoeven, ongeacht wat ze eten. Volgens het onderzoek zou bovendien twintig tot dertig minuten daglicht al een positieve invloed hebben op je BMI, zelfs als het bewolkt is.

3. Je maakt je bed niet op

Een onderzoek van de National Sleep Foundation toont aan dat mensen die hun bed altijd opmaken 19 procent meer kans hebben op een goede nachtrust dan mensen die dat niet doen. En aangezien een kwaliteitsvolle nachtrust gelinkt is aan een lagere BMI, heb je voortaan geen enkele reden meer om je bed niet op te maken.

4. Je gaat niet op de weegschaal staan

Toen onderzoekers van de Cornell University de gegevens van 162 vrouwen en mannen met overwicht bijhielden, vonden ze dat wie zich elke dag woog, meer gewicht verloor en daarna ook langer op gewicht bleef. Het beste moment om op de weegschaal te staan is ’s ochtends, nog voor je ontbeten hebt. Niet alleen is je gewicht dan het meest nauwkeurig, het geeft je ook de kans om die dag nog wat aanpassingen te doen in je dieet als het getal iets hoger ligt dan je had verwacht.

5. Je slaat je ontbijt over

Hoewel gewichtsverlies vooral afhangt van de totale hoeveelheid energie die je op een dag opneemt en verbruikt, resulteert het ontbijt overslaan vaak in eetbuien later op de dag. Zo blijkt uit een studie van de Tel Aviv University dat mensen die een ontbijt van 600 calorieën met magere eiwitten, koolhydraten, en iets zoets minder honger en minder zin hadden om ongezond te eten de rest van de dag in vergelijking met mensen die gingen voor een ontbijt van 300 calorieën.

