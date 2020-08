“Je kan van alles doen om overgangsklachten te verminderen”: twee experts delen hun beste tips om de menopauze succesvol aan te pakken

Aan overgangsklachten kan je altijd wat doen, stelt menopauzeconsulente Cindy Dunon gerust. “Al is er niet één remedie voor elke vrouw, zeker is dat als je gezond je overgang inrolt, je je kans op symptomen gevoelig vermindert. Maar stel dat je nu al een verhoogde bloeddruk hebt, verhoogde cholesterol- en bloedsuikerwaarden en overgewicht, dan is het te veel voor je lichaam om ook nog die nieuwe overgangsklachten op te vangen. Dan heb je er waarschijnlijk ook veel meer last van.” Daarom is een gezonde levensstijl juist nu zo belangrijk. En dat betekent niet roken, niet of amper drinken, veel bewegen, gezond eten én op gewicht blijven.

Vermijd stress

Te veel stress is nooit goed, maar nu zeker niet. Cindy Dunon: “Stress zorgt ervoor dat de bijnieren adrenaline en cortisol aanmaken. Dat is op zich geen groot probleem, maar als je eierstokken in de overgang minder oestrogeen aanmaken, nemen je bijnieren die taak voor een deeltje op zich. Alleen komen die bijnieren bij té veel stress onder druk te staan, maken ze wel adrenaline en cortisol aan, maar geen extra oestrogeen. Zelfzorg is daarom extra belangrijk.” Vanaf nu kan je dus beter wat vaker op de rem gaan staan, meer tijd nemen voor jezelf en elke dag een paar minuten ademhalingsoefeningen doen of mediteren. Of een andere activiteit waar je ­lekker zen van wordt.

Beweeg genoeg, eet minder

Natuurlijk hou je je lijf langer in vorm als je genoeg sport en beweegt, maar wie met extra kilo’s kampt, zal echt minder moeten eten. Cindy Dunon: “Een typisch verschijnsel is bijvoorbeeld het buikje dat veel vrouwen in de overgang krijgen. Omdat je eierstokken amper nog oestrogenen maken, wordt die functie en aanmaak deels naar de bijnieren en het vetweefsel op je buik verplaatst. Gevolg: hardnekkiger buikvet, want dat is nodig om dat beetje oestrogeen aan te maken én vast te houden. Tijdens de overgang wordt het vet over je lichaam als het ware herverdeeld. In je vruchtbare jaren heb je vooral vet op je heupen en billen. Kom je in de overgang, dan nestelt het zich eerder rond je buik en taille. Bovendien vertraagt je stofwisseling, waardoor je ook nog eens minder calorieën nodig hebt. Dus moet je én meer bewegen én minder eten om niet de gemiddelde vier à vijf kilo bij te komen. En niet voor een paar maanden: je maakt er liefst je nieuwe way of life van.”

Uit onderzoek blijkt dat bij vrouwen in de menopauze veel meer depressies voorkomen huisarts en hormoonspecialist dr. Nora Hendriks

Hormoontherapie of niet?

Het is niet algemeen geweten, maar aanvullende hormoonpreparaten hebben een licht beschermende werking op hart en bloedvaten en zorgen voor meer mentale balans. Hormoontherapie werkt dus niet alleen tegen opvliegers, maar is ook goed voor je humeur en je hart. “Mits je er op tijd aan begint, eigenlijk op het moment dat je klachten krijgt”, vertelt huisarts en hormoonspecialist dr. Nora Hendriks. “Uit onderzoek blijkt dat bij vrouwen in de menopauze veel meer depressies voorkomen. En dat is bijna altijd terug te voeren op hormoontekorten. Breng je die weer in evenwicht, dan zie je dat vrouwen zich vaak heel snel, binnen de week zelfs, beter voelen. In de jaren tachtig en negentig werden vaak antidepressiva voorgeschreven. Maar toen al had ik daar mijn vraagtekens bij. Het kan gewoon niet zo zijn dat al die vrouwen ineens depressief zijn terwijl ze daarvoor altijd een heel positieve geest hadden.”

Liever bio-identieke hormonen

Vraag liever bio-identieke hormonen dan synthetische. De reden is simpel: synthetische preparaten kunnen een (weliswaar) heel licht verhoogde kans geven op borstkanker. Hoewel uit grondig wetenschappelijk onderzoek blijkt dat je je geen zorgen hoeft te maken bij goed voorgeschreven hormoontherapie voor wat betreft je risico op borstkanker, is dat risico bij bio-identieke of lichaamseigen hormonen helemaal nihil. Nora Hendriks: “Meestal wordt oestrogeen wel bio-identiek voorgeschreven in de menopauze, maar als je dat combineert met een synthetisch progesteron, dan valt bijvoorbeeld het voordeel van de beschermende werking voor hart- en vaatziekten al weg. Dus vraag aan je arts of gynaecoloog een bio-identiek preparaat.” Wat overigens geen ingewikkelde hocus pocus is, want bio-identiek betekent alleen dat deze hormonen qua moleculaire structuur exact hetzelfde zijn als onze lichaamseigen hormonen. Ook al worden ze in een laboratorium gemaakt.

Er bestaan maar liefst 58 menopauzegerelateerde symptomen huisarts en hormoonspecialist dr. Nora Hendriks

Slechts 20 procent van de vrouwen heeft géén overgangsklachten. Niet een feit om de vlag voor uit te hangen, maar het is bijzonder fijn om te weten dat je niet de enige bent. En vooral: dat je geen aansteller bent. Zeker in een vaak emotioneel en lichamelijk energievretende periode als deze, waar je je ook nog eens bijzonder eenzaam en vreemd voelt, kan die wetenschap deugd doen. Nora Hendriks: “Er bestaan maar liefst 58 menopauzegerelateerde symptomen. Vaak hoor ik vrouwen zeggen dat ze geen idee hadden dat hun klachten en kwalen met de menopauze te maken hadden. Slapeloosheid is naast opvliegers de belangrijkste. Je kan je voorstellen wat er met je gebeurt als je nog maar een paar uurtjes per nacht slaapt. Je wordt doodmoe, kribbig, depressief als het maar lang genoeg duurt, en door een verminderde weerstand en slaaptekort kan je er ook nog eens lichamelijk ziek van worden. Wat ik vaak merk bij vrouwen die suppletie of aanvulling krijgen, is dat ze zich al snel een stuk lichter voelen. Vraag er dus naar.”

Kies niet-hormonale supplementen

Als je hormoongevoelige borstkanker gehad hebt of een andere tumor waar vrouwelijke hormonen in het spel zijn zoals eierstokkanker, kan je beter wegblijven van hormoonpreparaten. Om de simpele reden dat ze je kans op een nieuwe tumor verhogen. Nora Hendriks: “Wat dan wel mag, zijn bepaalde isoflavonen of fyto-oestrogenen die je bijvoorbeeld terugvindt in soja. Die kunnen helpen om je overgangsklachten te verminderen. In tegenstelling tot wat vroeger al eens gedacht werd, verhogen fyto-oestrogenen niet je risico op borstkanker, maar bieden ze zelfs een kleine bescherming. Maar neem ze altijd in overleg met je arts, laat eventueel het product aan hem of haar zien en kies een preparaat dat gezuiverd en niet gemanipuleerd is. Die informatie vind je terug op de etiketten.” Worden zelfs fyto-oestrogenen afgeraden, dan kan je nog altijd teruggrijpen naar producten op basis van bijvoorbeeld gezuiverd pollenextract, monnikspeper of salie.

Sommige mannen zouden wel wat meer begrip mogen hebben voor wat een vrouw in dit stadium nodig heeft huisarts en hormoonspecialist dr. Nora Hendriks

Het is waar dat je hormonen je nu meer in de steek laten – de zin om te vrijen kan minderen – en die drogere vagina is ook al niet echt bevorderlijk voor een soepel seksleven. Maar aan een verminderd libido in de overgang kan je zelf wat doen. Soms helpt een langer voorspel, of kan seks met jezelf je seksleven aanzwengelen. Wat meer aandacht van je geliefde kan ook werken. Nora ­Hendriks: “Sommige mannen zouden wel wat meer begrip mogen hebben voor wat een vrouw in dit stadium nodig heeft. Simpele dingen meestal: een kleine dagelijkse liefkozing in de vorm van een kusje of knuffel, af en toe een complimentje, maar ook eens haar auto wassen … Het klinkt misschien banaal, maar dat zijn gestes die voor een vrouw vaak heel belangrijk zijn. En natuurlijk kan hormoonaanvulling voor een verminderd libido ook een handje helpen. Soms schrijf ik zelfs een beetje testosteron voor – als de seks op een heel laag pitje staat.”

Kom in je kracht

Je mag de term ‘menopower’ misschien een beetje overdreven vinden, je kan deze periode wél inzetten om opnieuw te bekijken wat je echt belangrijk vindt in het leven en wat je nodig hebt om in je kracht te komen. Nora Hendriks: “Maar dan moet je wel eerst lief zijn voor jezelf en van jezelf houden. Daar begint het mee. Veel vrouwen doen dat niet, vooral omdat ze altijd heel druk zijn ­geweest met het zorgen voor anderen. Nu alles hormonaal overhoopgehaald wordt, is dit dé kans om naar jezelf te kijken en de balans op te maken. Het is bovenal een keuze om zo gezond mogelijk te leven door meer te bewegen, gezond te eten en eventueel meer aandacht te hebben voor je uiterlijk. Maar het gaat vooral om de ­ontwikkeling van je innerlijk en om wat jij wil. Heb daar ­genoeg oog voor.”

Vileine vakantievapeurs

Bij opvliegers in de zomer wil je koude douches of massa’s sneeuw. Gelukkig zijn er nog alternatieven:

• Draag lichte katoenen of linnen kleding.

• Draag een hoedje dat je tegen de zon beschermt en stop een waaier in je handtas.

• Vervang koffie, alcohol en frisdrank door water, groene thee of kruidenthee.

• Kies voor een koud ontbijt zoals fruit en kwark en eet ’s middags een koude maaltijdsalade.

• Leg voor het slapengaan een paar ijskoude ­koelelementen onder je kussen. Als je ’s nachts wakker wordt, hoef je je kussen maar om te draaien voor een heerlijk fris gevoel.

