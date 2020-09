‘Indian Summer’, waar komt dat nu eigenlijk vandaan? Aangeboden door granini

02 september 2020

Een Indian Summer. We kunnen ons er allemaal iets bij voorstellen: een bbq aansteken terwijl de zomer achter ons ligt of een heerlijk avondzonnetje meepikken op een herfstdag. Maar vanwaar komt de term ‘Indian Summer’? Wij zochten het uit én schotelen jou meteen enkele Indian Summer drankjes voor om mee te klinken op zo’n nazomerdag!

Wat is een ‘Indian Summer’?

Weerkundig gezien loopt de zomer tot 31 augustus. Elke zalige nazomerdag of - periode die later valt, noemen we naar Noord-Amerikaans voorbeeld een ‘Indian Summer’.

Zeker de Amerikaanse Oostkust kent prachtige herfstdagen waarop de hemel helderblauw is terwijl de bomen al volop verkleuren. De oorspronkelijke Amerikaanse bevolking - de Indianen - zouden volgens de overlevering die dagen gebruikt hebben om voor de laatste keer te jagen en te oogsten voordat de winter eraan kwam. Een Indian Summer wordt in Nederland ook wel een ‘oudewijvenzomer’ genoemd maar dat klinkt minder fijn, toch?

Indian Summer in een glas

Op zo’n zeemzoete nazomerdag is het glas per definitie halfvol! En daarom trakteren we jullie op drie zonnige recepten die pure Indian Summer vibes uitstralen.

Tropical summer cocktail

Ingrediënten

200 ml ananassap

200 ml roze pompelmoes sap

4 verse aardbeien

4 cl vodka per persoon

Een handvol gemalen ijs (of gewone ijsblokjes)

Enkele rode bessen

Zo maak je het klaar

1. Verwijder het kroontje van de aardbeien

2. Mix het ananassap, het roze pompelmoes sap en de aardbeien in een mixer

3. Doe er de vodka en gemalen ijs bij en schud zoals een pro in een shaker

4. Werk je glas af met enkele verse besjes of een schijfje aardbei

Framboos mojito

Ingrediënten

5 cl rum per persoon

150 ml sinaasappelsap

150 ml limoensap

125 g frambozen

1 koffielepel rietsuiker

Een handvol gemalen ijs (of gewone ijsblokjes)

Zo maak je het klaar

1. Stamp de frambozen en rietsuiker fijn in een cocktail shaker. Hou enkele frambozen apart.

2. Voeg enkele ijsblokjes en de rest van de ingrediënten toe

3. Shake it!

4. Zeef in een cocktailglas en werk af met enkele losse frambozen

Rozemarijn mocktail

Ingrediënten

1 roze pompelmoes

1 el honing

1 el suiker

200 ml roze pompelmoes sap

100 ml water

100 ml bruiswater

6 takjes rozemarijn

Een handvol gemalen ijs (of gewone ijsblokjes)

Zo maak je het klaar

1. Verhit het water en het pompelmoes sap in een kookpot

2. Voeg de suiker en honing toe

3. Roer tot de suiker opgelost is

4. Voeg de rozemarijn toe (hou nog wat over voor de afwerking!) en laat 10 minuten sudderen op een laag vuur

5. Haal de siroop van het vuur, laat afkoelen en zet daarna in de koelkast

6. Vul een glas met ijsblokjes (crushed of niet)

7. Voeg de afgekoelde pompelmoessiroop toe tot 4/5de van je glas gevuld is

8. Vul aan met het bruiswater en werk af met verse rozemarijn en een schijfje pompelmoes

