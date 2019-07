“Ik wil ontspannen wanneer ik thuiskom”: waarom we wel meer willen bewegen maar het niet doen TVM

14 juli 2019

13u25 0 Fit & Gezond Maar liefst 6 op de 10 Belgen wil zich minstens 3 keer per week in het zweet werken. Uit een onderzoek uitgevoerd door iVox in opdracht van Rexona blijkt dat het jammer genoeg meestal bij goede voornemens blijft, want dagelijkse beslommeringen weerhouden 84% van onze landgenoten ervan om actiever te leven.

Uit een onderzoek bij 1.000 Belgen uitgevoerd door iVox in opdracht van anti-transpirantenmerk Rexona blijkt dat maar liefst 70% van de Belgen minstens wekelijks actief beweegt. 36% van de Belgen beweegt één of twee keer per week. Vooral jongere mensen (≤ 34 jaar) behoren tot de groep die twee keer per week tijd maakt om actief te bewegen. Nog eens 33% van de Belgen behoort tot een nog sportievere groep: zij bewegen minstens drie keer per week. Vooral mannen (25%) en 55-plussers (26%) behoren tot deze zeer sportieve categorie. Aan de andere kant van het sportieve spectrum zien we dat er ook mensen zijn die gewoonweg niet bewegen: 11% van de vrouwen en 12% van de 55-plussers geeft aan nooit actief te bewegen.

Hoewel we dus al best sportief zijn, liggen onze ambities nóg hoger: 90% van de Belgen wil minstens elke week actief bewegen en maar liefst 6 op 10 Belgen wil dat minstens 3 keer per week doen. Nog eens 34% zou al tevreden zijn met één of twee keer per week. Het mag dus duidelijk zijn dat de Belg de ambitie heeft om veel te bewegen, maar om de een of andere reden lukt het ons toch vaak niet om effectief over te gaan tot actie.

Meest gebruikte excuses

Het meest gebruikte excuus van de Belg om niet actief te bewegen? “Ik wil gewoon ontspannen wanneer ik thuiskom” (39%). Deze reden zien we vooral terugkomen bij jongere mensen: 49% van de jongeren (≤ 34 jaar) wil duidelijk vooral relaxen wanneer ze thuiskomen van hun werk. Daarnaast geeft 38% van de Belgen aan niet genoeg energie te hebben of te vermoeid te zijn. Bij nog eens 28% van de Belgen is actief bewegen “geen prioriteit” in hun drukke schema. Er is wel een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen: vrouwen geven vaker aan dat ze geen energie hebben of te vermoeid zijn (M: 32%, V: 44%), terwijl bij mannen eerder andere zaken (zoals het werk of de kinderen) ertussen komen wanneer ze willen sporten (M: 19%, V: 11%).

Sam de Bruyn, personal trainer bij Basic-Fit, licht toe: “Mensen komen heel vaak met excuses op de proppen. Vooral ‘ik wil gewoon ontspannen’ horen we erg vaak. We moedigen mensen dan ook echt aan om toch minstens twee keer per week langs te komen. We willen vooral aantonen dat sporten ook ontspannend is, zelfs meer ontspannend dan een avondje TV-hangen. Zodra mensen meer beginnen te trainen, ervaren ze zelf de positieve effecten van een actieve levensstijl. Ze hebben meer energie, ze zijn minder snel vermoeid én ze zijn beter gewapend tegen stress. Zodra mensen in die fase zitten komen ze zelfs nog vaker trainen. Vanaf dan kunnen ze ook echt genieten van hun workouts en zitten ze stukken beter in hun vel.”

Met de 'Move More. Live More'-campagne wil het anti-transpirantenmerk de meest voorkomende struikelblokken om te sporten wegnemen.