“Ik wil niemand shamen, maar we moeten durven een hoge BMI in vraag te stellen.” Zijn waarschuwingen van Pieter Loridon terecht?

Fit & Gezond Moet het probleem van overgewicht harder aangepakt worden? Zeker nu, in strijd tegen corona? Het is een vraag die veel medici zich stellen, alsook Pieter Loridon (48). “Ik ben meer dan 20 kilo afgevallen. Ik heb een gezond BMI, voel me energiek en heb minder kans om op intensieve zorgen terecht te komen door Covid-19. I’m fucking happy . En ik gun iedereen dat.” Diëtist Alessia Couvreur (25) licht toe en waarschuwt voor een weight stigma.

Volg je Pieter Loridon via sociale media? Dan zag je deze week waarschijnlijk een opvallende post passeren. De ondernemer en ex-basketter lanceerde via Facebook en Instagram namelijk de volgende vraag: “Wat als we nu eens de focus leggen op een gezond BMI in plaats van de acceptatie van overgewicht?” Hij deed dat naar aanleiding van de berichtgeving over de Amerikaanse president Donald Trump, die besmet is met corona én met 110 kilo een risicopatiënt is.

Onze gezondheid is ook onze verantwoordelijkheid

“We leven in België al meer dan een halfjaar met de pandemie. Sinds het begin is het duidelijk dat overgewicht een grote risicofactor is om op intensieve zorgen te belanden door het virus. Dat is interessant, want dat wil zeggen dat we voor een stuk ook verantwoordelijk zijn voor onze eigen gezondheid”, verklaart Pieter. “We moeten durven onze consumptiemaatschappij in vraag te stellen. En dat geldt ook voor problemen als obesitas en een te hoge body mass index (BMI). Pas als we dat doen, komen we als bevolking gezonder aan de meet."

Ook de overheid kan daarbij een rol spelen, stelt de voormalige topsporter. “Bij de gemiddelde Vlaming leeft er nog veel onwetendheid. Neem nu een schelletje goedkoop, minderwaardig kippenwit dat je op de boterham legt: weet jij hoeveel zetmeel daar aan wordt toegevoegd? Dat is een pure insulinestoot. Onze overheid kan daar beter op toezien. Daarnaast kan de overheid een plan van aanpak ontwikkelen zodat onze kinderen minder verleid worden door suikers en processed foods.”

Ik wil geen mensen shamen. Het voornaamste is dat iedereen zich goed voelt Ondernemer en ex-basketter Pieter Loridon.

De voormalige topsporter heeft zeker een punt. Eerder wees een gezondheidsenquête van Sciensano, het Belgisch Instituut voor Gezondheid, in dezelfde richting: we worden met z’n allen steeds zwaarder. 49,3 procent van de volwassen bevolking in ons land kampte in 2018 met overgewicht (een BMI hoger dan 25), terwijl bij liefst 15,9 procent obesitas werd vastgesteld (een BMI boven de 30).

Pieter: “Pas op: er zijn ook mensen die overgewicht hebben door medische onderliggende redenen. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. En ik zeg ook nadrukkelijk: ik wil geen mensen shamen. Ik wil lief zijn voor iedereen. Het voornaamste is dat iedereen zich goed voelt. Als iemand met overgewicht lekker in z’n vel zit: prima! Maar weet dat het niet echt gezond is.”

“Anderzijds ziet een groot deel van de mensen door de bomen het bos niet meer”, zo gaat de ondernemer verder. “Dat komt onder andere omdat onze voedingsindustrie een business is. En een deel van die business propt je een hele dag vol, en geeft ons hart -en vaatziekten, hoge bloeddruk en cholesterol, diabetes type 2 ...” Daarnaast zien we ook meer plussize modellen in de modewereld. “Obesitas is een groot probleem en een hot topic. Dan is het evident dat de mode-industrie daarop springt en gebruik van maakt. Ik kan alleen maar uit mijn eigen ervaring spreken. De afgelopen maanden ben ik meer dan 20 kilo afgevallen. Nu heb ik een gezond BMI, voel me energiek en heb minder kans om op intensieve zorgen terecht te komen door Covid-19. I’m fucking happy. En ik gun iedereen dat. Maar dan moet je het aandurven om bepaalde zaken in vraag te stellen in plaats van het te benoemen als iets positief (bodypositivy, nvdr.). Daar zit nu eenmaal een grote markt en slimme marketing achter.”

“Stel je voor dat ik over vetpercentage zou spreken in plaats van BMI, dan zouden de reacties nog feller geweest zijn”, reageert Loridon nog. “Ik probeer de gezondste versie van mezelf te zijn en blijven. Met Intermittent Fasting en een bewustwording is dit voor iedereen mogelijk. Daar ben ik rotsvast van overtuigd. Daarom dat ik dit bespreekbaar wil maken.”

BMI afschaffen of omarmen?

Ook diëtist Alessia Couvreur heeft de post van Pieter opgemerkt. “Ik begrijp zijn uitspraak. Zelf ben ik ook voorstander van het motto: ‘beter voorkomen dan genezen’. Toch wil ik plaatsmaken voor enige nuance in verband met onze BMI en gezondheid. Ik wil voorkomen dat mensen geloven dat ze met een sterk immuunsysteem niet ziek kunnen worden. Dat is verkeerd en creëert schuldgevoelens bij mensen die wel ziek worden: ‘Zorg ik dan niet goed genoeg voor mezelf?’. Ja, je immuunsysteem is uiteraard belangrijk maar of je ziek wordt of niet heb je nu eenmaal niet onder controle.”

Daarnaast struikelt Alessia over het gebruik van het fenomeen BMI. “Dat is géén maatstaf voor gezondheid en is serieus achterhaald. Het houdt totaal geen rekening met je lichaamssamenstelling, genetica, en maakt zelfs geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. De index werd niet eens door medici voor medische doeleinden ontwikkeld. Het werd ontwikkeld door wiskundigen om mensen te kunnen groeperen. That’s it. BMI steekt mensen in hokjes zonder dat er rekening gehouden wordt met andere factoren. Iemand met BMI 30 kan perfect gezond zijn, terwijl iemand met BMI 22 ook perfect ongezond kan zijn en vice versa.

Zelf gebruik ik geen maatstaven om iemand zijn gezondheid te meten in mijn praktijk. Dit lost geen enkel probleem op, integendeel. De focus op gewicht om gezondheid te promoten is niet effectief en draagt bij aan weight stigma. Dat laatste is schadelijker dan een, volgens de BMI, ‘te laag’ of ‘te hoog’ gewicht an sich. Studies tonen aan dat volwassenen die te maken hebben met weight stigma gemiddeld meer stress, depressies en angsten ervaren. Ook wordt het gelinkt aan meer eetbuien, sociale isolatie, minder beweging en gewichtstoename. Fatshaming is zo sociaal aanvaard in onze maatschappij dat we het gewoon zijn om anders naar mensen te kijken met een hoger gewicht. Dit is zo verkeerd en draagt alleen maar bij tot een ongezondere bevolking.”

“Last but not least mogen we niet vergeten dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om gezond te eten, voldoende te slapen, of genoeg te bewegen. Dit is ook een kwestie van privilege. Denk maar aan mensen die in avondshiften moeten werken. Of personen met financiële problemen: zij hebben vaak andere prioriteiten en hebben even geen ‘headspace’ om aan een evenwichtig eetpatroon toe te komen.”

