“Ik voelde meteen dat yoga zotte dingen deed met mijn lijf”: De gezonde gewoontes van ‘Undercover 2'-actrice Ruth Becquart (44)

Fit & Gezond Sinds begin september is Ruth Becquart (44) in ‘ Undercover 2' te zien als de ex-drugsverslaafde Nathalie Geudens. In het echte leven is de Antwerpse actrice niet zo van de excessen. “Zelfs toen ik op kot zat, kroop ik belachelijk vroeg in bed.” Ze onthult ons haar drie belangrijkste gezonde gewoontes om minder gestresseerd te zijn, meer energie te hebben en haar mentale welzijn te verzorgen. En ze zijn bijlange niet ingewikkeld. “Vegetarisch eten hield ik niet vol.”

1. Flexitarisch eten: “Gezond eten is niet tegenstrijdig met lekker eten”

“Mijn vader was een danser, dus ik ben opgegroeid met gezond eten en je lichaam verzorgen. Verse voeding, veel groenten en fruit, niet te veel suiker, niet te vaak snoepen. Omdat mijn vader zo actief met zijn lichaam bezig was, werd het me met de paplepel ingegoten. Daar pluk ik nu nog de vruchten van. Ook in mijn job. En al zeker als ik lange dagen moet dragen. Van gezond eten krijg ik energie. Bovendien is het ook gewoon lékker. Die twee hoeven niet tegenstrijdig te zijn.”

Zeventig procent van de tijd eten we gezond en consequent. Maar we mogen ook eens zondigen met een pak friet Ruth Becquart

“Na mijn bevalling negentien jaar geleden begon ik nog meer op mijn voeding te letten. Ik werd plots heel vaak ziek. Nam snel infecties op, had regelmatig verkoudheden, griep, buikgriep, ontstoken ogen … Uiteindelijk belandde ik bij een orthomoleculaire, nutritionele arts, van wie ik enorm veel leerde en dankzij wie ik ging onderzoeken welke voedingsstijl mij het beste lag. Gedurende twee jaar at ik volledig vegetarisch. Ik begon terug met vlees eten omdat ik bepaalde tekorten had. Als je goéd vegetarisch wilt eten, moet je je tijd nemen om te koken, en er ook voor zorgen dat je genoeg voedingsstoffen binnen krijgt. Ik kon dat niet volhouden. Bovendien eet ik ook gewoon graag vlees.”

“Nu ben ik flexitariër. Mijn man, dochter en ik eten ettelijke keren per week vegetarisch, en als we vlees eten, letten we er heel erg op waar het vandaan komt. Sowieso proberen we zoveel mogelijk biologisch, seizoensgebonden, gezond en eerlijk te eten. Eigenlijk komt het erop neer dat we ons boerenverstand gebruiken. (lacht) Zeventig procent van de tijd eten we gezond en consequent, maar we mogen ook eens zondigen met een pak friet of een zak chips. Héérlijk!”

2. Ashtangayoga: “Het biedt een houvast in de drukte van de dag”

“Ashtangayoga was de eerste vorm van yoga die ik ooit deed. Collega Karolien De Beck, met wie ik op de ­toneelschool zat, stopte op een bepaald ogenblik met acteren om zich toe te leggen op yoga. Bij haar volgde ik mijn eerste les. Ik denk dat ik toen een jaar of ­dertig ­geweest moet zijn. Na die eerste keer was ik enorm ­misselijk. Ik voelde meteen dat yoga van alles in gang zette, dat het zotte dingen deed met mijn lijf. Karolien heeft mij dus de microbe gegeven en sindsdien doe ik het twee à drie keer per week.”

“Door de jaren heen experimenteerde ik ook met andere vormen van yoga, maar ashtanga is voor mij de meest zuivere en allesomvattende vorm. Het is ook de meest klassieke variant. Wat me er zo in aanspreekt, is dat ­dezelfde houdingen steeds terugkeren. Sommigen ­vinden dat saai, maar ik vind net heel veel rijkdom, rust en ­verdieping in dat repetitieve. Sowieso hou ik enorm van herhaling. Dat had ik als kind al."

Die houdingen zorgen ervoor dat ik aan niets anders kan denken, in mijn lijf zit en mijn hoofd leegmaak Ruth Becquart

“Een tijd heb ik gedacht dat ik ook wilde lesgeven. Ik voelde dat yoga iets was wat ik mijn hele leven zou doen, maar uiteindelijk heb ik de cursus niet afgemaakt. Ik wil yoga voor mezelf doen. Niet voor anderen. Ik vind het een prettig houvast in de drukte van alledag. Even je spieren wakker maken en vóélen. De ene dag heb je spierpijn en gaat het niet goed, de andere dag is het een fluitje van een cent. C’est la vie. Ik ben snel overprikkeld en yoga is voor mij een vorm van meditatie. Het ligt niet in mijn aard om een uur op een kussen te gaan liggen, maar die houdingen zorgen ervoor dat ik aan niets anders kan denken, in mijn lijf zit en mijn hoofd leegmaak. En dat heb ik soms nodig om een aangenamer mens te zijn.”

“Omdat de sportscholen gesloten waren, haalden mijn man en ik tijdens de coronacrisis ook een roeimachine in huis. Die staat nu naast ons bed. Ik ben nogal een strever en zo’n roeimachine is ideaal om je af en toe eens goed af te reageren. Meestal doe ik het gewoon in mijn onderbroek en mijn sneakers. De schaamte voorbij, maar ik zal binnenkort wél gespierd zijn.” (lacht)

3. Kunst en cultuur: “Alles wat het mens zijn onderzoekt, boeit mij"

“Een mooi boek lezen, een film of toneelstuk bekijken, naar een museum gaan … Ik geloof er heel hard in dat dat een gunstige invloed heeft op ons mentale welzijn. Voor mij draait gezondheid dus niet alleen om sporten en de juiste voeding, maar ook om het opzoeken van schoonheid in kunst en cultuur. En dat hoeft zeker geen kunst met een grote K te zijn. Iedereen kan het invullen op z’n eigen manier. Muziek is ook een vertelling, net als soaps … Alles moet kunnen. Het feit is dat kunst verbindt, verhalen vertelt en inzichten biedt in wat mens zijn is, en dat is gezond. Daar ben ik rotsvast van overtuigd."

De schoonheid van het mens zijn raakt me. Ik zoek het altijd op in wat ik doe Ruth Becquart

“Bij mij verloopt kunst en cultuur in fases en periodes. Ik ben van kinds af een boekenwurm. Toen ik ouder werd, ging ik ook theaterstukken lezen en toneel kijken. Later kwamen daar veel films en series bij, en wie weet wat ik doe wanneer ik vijftig ben? Ik ben enorm geïnteresseerd in mensen en hun verhalen. Die vormen de rode draad. Alles wat het mens zijn onderzoekt, boeit mij. Dat kan iets spectaculairs zijn, maar ook iets heel kleins en saai. Maar die schoonheid van het mens zijn, dat raakt mij, dat wil ik delen met anderen en dat zoek ik altijd op in wat ik doe. En ondertussen blijf ik me goed verzorgen." (lacht)

Ruths gezondheidspaspoort

Mijn favoriete gezonde eetadres:

“Les Saveurs de Yamada in de Antwerpse Kronenburgstraat. Hier serveren ze een zuivere, lekkere keuken met een geweldige prijs-kwaliteitsverhouding. Bovendien zijn de eigenaars fantastische mensen, die enorm gepassioneerd zijn door hun vak. Ik heb er nog nooit slecht gegeten."

Ochtend- of avondmens?

“Ochtendmens! Ik kruip graag vroeg in bed en sta graag vroeg op. Zelfs toen ik op kot zat, ging ik altijd belachelijk vroeg slapen.”

Hoeveel slaap heb je nodig?

“Veel, om dingen te verwerken én om de volgende dag fris te zijn. Op vier uur slaap functioneer ik niet. Dan ben ik simpelweg niet in staat om de dag nadien helder na te denken.”

Mijn meest ongezonde gewoonte:

“Stress. Vroeger rookte ik, maar daar ben ik ondertussen al lang mee gestopt."

In mijn koelkast vind je altijd …

“Groenten en fruit. Meestal biologisch.”

Tijdens het roeien luister ik het liefst naar:

“Mijn ademhaling."

