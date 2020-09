“Ik ben afgekickt van suiker en Instagram”: de gezonde gewoontes van Qmusic-dj Jolien Roets

Kanye entertaint, Jolien Roets (35) lijkt altijd te bruisen van energie. Ze onthult de drie gezonde gewoontes die haar sprankel in stand houden. “Die extreme drang naar zoet die ik vroeger had, is nu weg. Witte chocolade vind ik niet eens meer lekker.”

Fit & Gezond Of ze nu aan het werk is als dj bij Qmusic, op een feestje achter de draaitafels staat of thuis haar kittens Kim en Kanye entertaint, Jolien Roets (35) lijkt altijd te bruisen van energie. Ze onthult de drie gezonde gewoontes die haar sprankel in stand houden. “Die extreme drang naar zoet die ik vroeger had, is nu weg. Witte chocolade vind ik niet eens meer lekker.”

1. Op mijn voeding letten: “Ik heb een gigantisch hectisch leven en gezond eten geeft mij een boost"

“Drie jaar geleden verloor ik 10 kilogram. Mijn lief Hakim (Chatar, dj, tv-persoonlijkheid en broer van Faisal, red.) voelde zich niet goed in zijn vel en besloot een personal trainer onder de arm te nemen. Hij sportte elke dag en volgde een heel strikt eetpatroon. Zelf heb ik niet bewust gedieet, maar ik sprong wél mee op zijn kar. En als je na jaren je goesting doen – waar overigens totaal niets mis mee is – plots nog maar weinig koolhydraten eet, stopt met snoepen, en zoete lattes vervangt door zwarte koffie, vermager je vanzelf.”

“Uiteraard zijn Hakim en ik ook weer gestopt met dat strenge dieet, maar ik heb er wel een paar gezonde gewoontes aan overgehouden. Vroeger was ik verzot op witte chocolade. Toen ik afkickte van suiker, vond ik het plots veel te zoet. Nu eet ik het liefst pure chocolade, met minstens 80 procent cacao. Pas op: als er op het werk pralines liggen, durf ik nog weleens een witte met een noot te nemen, maar de extreme drang naar zoet die ik vroeger had, is nu weg. Ook aardappelen eet ik nog zelden, ik heb er geen behoefte meer aan.”

Toen ik tien kilogram meer woog, zat ik ook goed in mijn vel. Maar gezond eten zorgde er wel voor dat ik meer energie kreeg Jolien Roets

“Wat ik vooral niét wil doen, is prediken dat je slank moet zijn om goed in je vel te zitten. Ik heb zelf nooit slecht in mijn vel gezeten. Toen ik tien kilogram meer woog, had ik een heel doorsnee figuur. Ik voelde drie jaar geleden wél meteen dat gezond eten ervoor zorgde dat ik meer energie kreeg. Met mijn hectische leven is dat natuurlijk belangrijk."

“Of ik nooit last heb van goestinkjes ? Natuurlijk wel! Deze zomer eindigde mijn programma op Qmusic pas om 22 uur. Als ik nadien in de zetel plofte, had ik altijd zin in iets lekkers. Ik las ooit – ik denk dat het Daisy Van Cauwenbergh was die het zei – dat je twee dingen kan doen om jezelf af te leiden, als je zin hebt in iets zoets of ongezonds: je tanden poetsen of in bed kruipen. Bij mij hangt het ervan af. Soms vecht ik ertegen, soms geef ik er gewoon aan toe. Zeker als we Ben & Jerry’s in huis hebben." (lacht)

2. Twee keer per week sporten: “Telkens als ik ga lopen, vraag ik me af hoe die befaamde runner’s high nu precies voelt"

“Ik ben altijd al sportief geweest en heb ontelbaar veel verschillende sporten beoefend. Turnen, judo, basketbal, dans, yoga ... Ik ben een nogal onrustig type en heb graag variatie. Sinds kort probeer ik twee tot drie keer per week naar de fitness te gaan of te lopen. In de fitness train ik het liefst op een stairclimber (een toestel voor een alles-in-één-work-out, red.). Nadien doe ik meestal nog wat krachtoefeningen.”

“Als ik weinig tijd heb, vind ik het makkelijker om de deur achter mij dicht te trekken en een half uur te gaan lopen. Ik heb het traag opgebouwd. De eerste keer liep ik twintig minuten, dan vijfentwintig en nu doe ik meestal een toer van zo’n half uur. Graag doe ik het niet. Het eerste kwartier denk ik: bweik, die runner’s high, wat is dat?! En tijdens het tweede kwartier ben ik vooral bezig met aftellen. (lacht) Waarom ik dan loop als ik er zo’n hekel aan heb? Zoals ik eerder al zei, is mijn leven nogal hectisch en – niemand hoort het graag, maar het is zo waar – sporten geeft mij enorm veel energie.”

3. Mijn gsm ‘s avonds op ‘niet storen’ zetten: “Sociale media konden me vroeger best onzeker maken"

“Wanneer ik ’s avonds klaar ben met het huishouden en me in de zetel installeer om nog een film of serie te kijken, zet ik mijn smartphone op ‘niet storen’. Ik begon ermee, toen ik enkele jaren geleden een moeilijke periode had op het werk. Ik was vreselijk overprikkeld en voelde dat ik onzeker werd van al die sociale media. Bovendien vond ik dat ik vergroeid was geraakt met mijn gsm. Om daar komaf mee te maken, besloot ik mijn gsm-gebruik terug te schroeven, door hem dus onder andere ’s avonds niet meer te gebruiken.”

Als ik op vakantie ga, verwijder ik Instagram van mijn smartphone Jolien Roets

“Op vakantie ga ik nog een stap verder. Dan verwijder ik mijn Instagram-app helemaal van mijn smartphone. Ik begon ermee tijdens een reis naar Marokko, die ik enkele jaren geleden met Hakim en twee vrienden maakte, en sindsdien beleef ik mijn vakanties véél intenser. Je kan aan een prachtig zwembad liggen, in het mooiste land ter wereld, en je tijd verprutsen door op Instagram te checken wat andere mensen aan het doen zijn. Dat wilde ik niet meer. Pas op: ik maak nog steeds veel foto’s, maar die stuur ik nu alleen nog naar mijn mama." (lacht)

Joliens gezondheidspaspoort

Mijn favoriete gezonde eetadres

“Ik eet heel graag ramen. In Gent eet je de lekkerste bij Golden Gai, in Antwerpen is Takumi heel erg goed."

Ochtend- of avondmens

“Avondmens.”

In mijn koelkast vind je altijd ...

“Havermelk. Ik ben niet vegan en eet bijvoorbeeld wel kaas, maar ik vind havermelk lekkerder dan koemelk en heb het gevoel dat ik het ook makkelijker verteer.”

Dit EHBO*-middeltje heb ik altijd bij mij

“Lippenbalsem van M.A.C.”

(*) Eerste Hulp bij Ongemakjes

Tijdens het lopen luister ik het liefste naar ...

“De laatste tijd naar afrobeat. Dat pompt niet zo, waardoor ik mijn tempo gematigd kan houden. Als ik écht een keer goed wil doorgaan, luister ik naar hiphop met veel bas in. Ik gebruik mijn loopsessies ook graag om nieuwe muziek te leren kennen, die ik dan draai tijdens mijn dj-sets."

