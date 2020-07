“Hou je work-outs krachtig en train niet langer dan een uur”: Lieven Maesschalck vertelt hoe je gemotiveerd kan blijven

Om een gezond en mooi lichaam te krijgen, heb je geen dure attributen of fitnessabonnement nodig. Thuis, in de stad en in de natuur vind je alles wat je nodig hebt om de Fit4Summer challenge aan te gaan. Vandaag geeft sportkinesist Lieven Maesschalck je zes oefeningen waarmee je op het strand (of in het bos) kan werken aan je core en aan je bovenlichaam. Hallo, beachbody!

DONDERDAG



Wie met z’n workouts zoveel mogelijk spieren wil opbouwen, moet niet alleen elke dag trainen, maar dient ook voldoende eiwitten te eten. Per kilo lichaamsgewicht heeft je lichaam ongeveer 1,4 tot 1,8 gram eiwit nodig om effectief spiermassa op te bouwen. Daarom is het aan te raden om tijdens of vlak na een training een proteïneshake te drinken. Spieren worden ook alleen groter als je ze intensief gebruikt. Elke spier en spiergroep moet apart getraind worden, want van armspieroefeningen krijg je geen strakke billen of omgekeerd. Hou je work-outs kort en krachtig en train niet langer dan een uur. Kwaliteit (de manier waarop je de oefeningen doet) is belangrijker dan kwantiteit. Neem ook altijd genoeg rust in acht. Een spiergroep heeft 48 tot 72 uur nodig om volledig te herstellen na een training. Dat betekent dat je iedere spiergroep maximaal drie keer per week kan trainen.

Met de oefeningen van vandaag werken we aan een gespierder bovenlichaam.

DIPS

• Plaats je handen op het uiteinde van een bank en houd je armen licht gebogen. Houd je ellebogen dicht bij het lichaam. Buig de knieën lichtjes en steun met je hielen op de grond. Vervolgens laat je je traag en gecontroleerd zakken, tot je ellebogen een hoek van honderd graden vormen. Keer dan terug naar de beginpositie.

• Doe drie sets van acht.

INCLINED ALTERNATING PUSH UP

• Start in pomphouding met je handen hoger gepositioneerd dan je voeten. Zorg ervoor dat je schouders boven je handen gepositioneerd zijn en je niet in je rug gaat hangen. Zet je benen licht gespreid. Vervolgens plaats je een voorarm op de grond, gevolgd door de andere. Van hieruit duw je jezelf terug omhoog met één hand, geassisteerd en gevolgd door de andere.

• Doe drie sets van zes.

SHOULDER CIRCLES

• Ga zitten met je knieën op de grond. Hef je armen tot ze horizontaal staan. Maak kleine cirkels vanuit je schouders. Breng tegelijkertijd je armen naar binnen en naar buiten. Hou je cirkels klein en ga niet te snel.

• Doe drie sets van veertig seconden.

Beschouw je sportmoment ook als me-time in het hectische leven van elke dag en beloon jezelf na het sporten

VRIJDAG



Drie weken, duizend minuten sporten. Wie er vandaag nog vijftig minuten tegenaan gaat, heeft de Fit 4 Summer-challenge met succes volbracht. Laat deze uitdaging echter niet het einde, maar net een begin zijn, want blijven bewegen is de boodschap. Het zou immers jammer zijn als je de conditie die je de voorbije weken hebt opgebouwd weer laat verslappen. Heb je het moeilijk om vol te houden? Noteer dan in een sportdagboek welke positieve veranderingen je lichaam ondergaat en probeer na een tijd je grenzen te verleggen. Niks zo motiverend als je vooruitgang te meten. Beschouw je sportmoment ook als me-time in het hectische leven van elke dag en last but not least: beloon jezelf na het sporten. Dan heb je ook op moeilijke momenten altijd iets om naar uit te kijken. Succes!

Om de week af te sluiten, trainen we de core nog eens met drie oefeningen.

ROTATIONAL CORE EXERCISE

• Start vanuit pomphouding. Vervolgens breng je één hand naar het tegenovergestelde been, waarbij je tegelijkertijd je bekken naar boven brengt. Vervolgens keer je terug naar de beginpositie om dan dezelfde hand de lucht in te steken. Je bovenlichaam roteert mee.

• Doe nadien hetzelfde langs de andere zijde. Zet je benen licht gespreid en zorg ervoor dat je niet in je rug hangt.

• Doe drie sets van zes.

CORE VARIETY LOWER BODY

• Start vanuit pomphouding. Breng eerst je ene knie naar voor en naar buiten. Herhaal dit aan de andere kant. Breng dan één knie recht naar voor, gevolgd door de andere zijde. Vervolgens buig je één knie naar voor en naar binnen. Herhaal met de andere knie.

• Doe drie sets van vijf.

CORE VARIETY UPPER BODY

• Ga in pomphouding voor een voorwerp zitten dat vaststaat, bijvoorbeeld een stevige boom of een strandcabine. Plaats één hand tegen het voorwerp, gevolgd door de andere hand. Zet je handen daarna terug in de oorspronkelijke pomphouding op de grond.

• Doe drie sets van vijf.



