"Hoe vroeger je alzheimer behandelt, hoe meer er te winnen valt": waarom een vroege diagnose ook bij een ongeneeslijke ziekte zinvol is Nina Dillen

30 juli 2018

16u48 1 Fit & Gezond Met een hersenscan kan je de ziekte van alzheimer al in een vroeg stadium opsporen, zo ontdekten neurowetenschappers van Universiteit Antwerpen. Maar wat is het voordeel van zo'n vroege diagnose bij een ongeneeslijke ziekte? "Hoe vroeger je met een behandeling begint, hoe groter de kans dat symptomen zich stabiliseren," legt neuroloog Sebastiaan Engelborghs uit.

In België kampen naar schatting 200.000 mensen met dementie, volgens de meest recente cijfers uit 2016. 60% à 70% daarvan heeft de ziekte van Alzheimer, een ongeneeslijke hersenziekte die niet makkelijk op te sporen valt. Niet alleen overlappen veel symptomen met andere ziekten, de diagnose vereist vaak gespecialiseerde onderzoeken zoals een ruggenprik. Een team neurowetenschappers van UAntwerpen en het Belgian Dementia Council onder leiding van professor Sebastiaan Engelborghs ontdekten nu dat de ziekte via een hersenscan al in een vroeg stadium vastgesteld kan worden.

