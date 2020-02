“Hoe je start, bepaalt je mindset voor de rest van de dag” Thijs Launspach

Win the morning, win the day - doe de ochtend goed en de rest van de dag zal volgen. Althans, dat zeggen ze. Die ochtendmensen. Met hun frisse gezicht en veel te grote glimlach voor die tijd van de dag. Tegen mij, chagrijnig mijn bed uitgekropen met de slaap nog in mijn ooghoeken. U begrijpt, ik kijk naar deze ochtendmensen met een mengeling van irritatie en jaloezie.

Toch zit er een kern van waarheid in: hoe je start, bepaalt je mindset voor de rest van de dag. Heb je genoeg tijd om rustig wakker te worden, te ontbijten en de andere onderdelen van je ochtendritueel te doen, dan start je dag een stuk meer ontspannen dan wanneer je tot het laatste moment snoozet en al rennend naar de bus probeert een bak havermout naar binnen te werken. In dat laatste geval zal je focus ver te zoeken zijn.

Om je dag beter te beginnen, kan je onderdelen toevoegen aan je routine. Doe bijvoorbeeld een mini-workout. Niet om te sporten, maar om wakker te worden Thijs Launspach

Om je dag beter te beginnen, kan je ook onderdelen toevoegen aan je routine. Een van mijn favoriete podcasters, Timothy Ferriss, bracht onlangs een boekje uit over ochtendrituelen. Ferriss vroeg meer dan honderd van zijn gasten wat hun routines waren en bracht deze vervolgens zelf in praktijk. Zijn vijf beste gewoontes voor in de ochtend:

- Maak je bed op. Kost je drie minuten en zorgt ervoor dat je het eerste taakje van vandaag al met succes hebt afgerond. Dit zet de toon voor de rest van de taken van de dag.

- Mediteer. Meditatie zorgt voor meer rust, meer focus en meer controle. Tien minuten is genoeg, meer mag natuurlijk ook.

- Doe een mini-workout: 10 keer opdrukken, sit-ups, squads, wat dan ook. Niet zodat je dan je sport al lekker hebt gehad (dat is helaas niet zo), maar om wakker te worden en om ‘in je lijf te komen’.

- Zet thee. Thee bevat antioxidanten, is voordelig voor je weerstand en is goed voor je focus. Bovendien bevat het minder cafeïne dan koffie, dus word je er minder opgejaagd van.

- Schrijf. Neem een paar minuten tijd om je doelen en plannen voor die dag op papier te zetten. Dit maakt dat je georganiseerd aan de dag begint. Voor een bonus: schrijf op waar je dankbaar voor bent, en wat vandaag aangenaam zou kunnen maken.

En dan nog een favoriet van mij: zet voordat je naar je werk gaat hard je favoriete nummer van het moment aan - dit zorgt voor energie en vrolijkheid. Althans, bij jou. Mocht je huisgenoten hebben, zet dan een koptelefoon op (zodat je hún ochtend niet vergalt).

