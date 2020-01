“Het valt niet op dat ze transgender is, en dat is niet abnormaal” Margo Verhasselt

15 januari 2020

07u47 3 Fit & Gezond “Ik snapte niet waarom ik kort haar had en waarom ik altijd lange broeken moest dragen. Waarom kon ik geen jurkjes aandoen?” Aan het woord is de 25-jarige Nikkie de Jager, ofwel de wereldberoemde Nederlandse beautyvlogster Nikkie Tutorials. Zij deed in haar laatste YouTube-video uit de doeken dat ze transgender is, tot grote verbazing van de hele wereld. Die verrassing blijkt niet zo abnormaal bevestigt endocrinoloog Guy T’Sjoen (UZ Gent): “Hoe vroeger je aan de transitie begint, hoe minder mannelijke kenmerken overblijven.”

De wereldberoemde Nederlandse vlogster, die in 2008 begon met het delen van make-uptutorials, heeft het jaren verborgen gehouden maar vond het nu tijd om open kaart te spelen met de buitenwereld. “Ik wil iets vertellen over wat mij mezelf maakt. Ik kan het nauwelijks geloven dat ik dit nu echt ga doen, maar het is tijd om écht vrij te zijn. Ik werd geboren in het verkeerde lichaam, wat betekent dat ik transgender ben”, onthult Nikkie in de video. Ze raapte niet alleen haar moed bijeen omdat ze zich vrij genoeg voelde, maar ook omdat ze gechanteerd werd.

Prof. dr. endocrinoloog Guy T’Sjoen benadrukt hoe verschrikkelijk het is dat Nikkie gepusht werd: “Ze nam het initiatief omdat ze onder druk gezet werd. De wet op de privacy werd flink geschonden. Als transgender persoon kies je zelf wie je wil informeren, op welke manier, hoe die zelfonthulling gebeurt en welke details je deelt. Dat moet altijd een eigen beslissing zijn.”

Verrassing

Maar de video wordt wereldwijd enthousiast onthaald. “Ik heb gisteren mijn video geüpload. Ik had veel verschillende scenario’s in mijn hoofd, maar dit had ik nooit, maar ook echt nooit durven dromen”, vertelt Nikkie ontdaan in een update op haar Instagram Stories. Al waren veel mensen ook compleet verrast en dat is niet ongewoon volgens de endocrinoloog.

“Wanneer je haar ziet, zou je inderdaad niet weten dat zij een verleden heeft in een ander geslacht. Maar effectief zien wij dat wanneer mensen jong beginnen met hun behandeling, je vaak mannelijke kenmerken niet of amper nog ziet. Heb je een puberteit als man doorgemaakt? Dan is testosteron aanwezig geweest en heb je een adamsappel, misschien wat baardgroei en een lagere stem. Dat zijn allemaal onomkeerbare gevolgen van die testosteron. Dat zijn dan ook meteen zaken waarbij veel werk aan te pas komt bij mensen die niet heel vroeg met hun transitie begonnen zijn. Een baard gaat bijvoorbeeld niet weg met alleen hormonen, dan moet je een laserepilatie of een elektrische epilatie laten doen en dat kan soms littekentjes nalaten. Die blijf je dan zien. De stem, daar moet flink wat logopedie voor gevolgd worden. Zijn de stembanden verlengd door de testosteron? Dan kan je die nooit meer inkorten. Die adamsappel die duidelijker wordt, zal altijd blijven bestaan. Anders moet de chirurg aan de slag. Vroeg starten heeft dus wel zeker zijn voordelen.”

“The power of make-up”

“Het feit dat Nikkie visagiste is, helpt natuurlijk ook wel”, stipt professor T’Sjoen aan. “Ze kent natuurlijk alle technieken om haar uiterlijk zo vrouwelijk mogelijk te maken, wat een groot voordeel is. Wij moeten soms mensen wat advies geven want je leren opmaken is niet evident. In dat opzicht heeft ze een heel goed beroep uitgekozen.”

Ook Nikkie’s verloofde Dylan Drossaers was in het begin van hun relatie niet op de hoogte vertelt Nikkie in de video. Daarnaast doet ze uit de doeken dat ze op haar 19de een geslachtsoperatie onderging. “Om in België een genitale geslachtsoperatie te ondergaan, moet je 18 jaar zijn”, legt dokter T’Sjoen uit. “Soms gaan we bij transgender mannen, wanneer een vrouw de transitie naar man maakt, de borstoperatie wel vroeger uitvoeren. Gewoon omdat het erg lastig is voor een man om met borsten te leven in een maatschappij.”

Maar ook zo’n procedure laat vaak weinig sporen na. “Littekens heb je altijd na een operatie, maar de schaamstreek is vaak ook een beetje behaard waardoor sommige littekens wat bedekt kunnen zijn. Daarnaast heeft het veel te maken met hoe je littekens aanmaakt. Sommigen maken smalle fijne littekens aan, andere dikkere. De kwaliteit van de chirurgie van de vaginoplastie is vaak zodanig goed dat het inderdaad moeilijk is om het verschil te zien met iemand die als vrouw geboren is.”

Nikkie haar situatie was allesbehalve gemakkelijk en herkenbaar meent de professor. “Heel de transitie gaat gepaard met dilemma’s: want wanneer moeten ze het vertellen? Wanneer een transgender persoon net met iemand begint te daten is dat erg spannend, hoe iemand reageert op zo’n nieuws is altijd verschillend. Het is een heel moeilijk moment en zeker ook altijd een heel persoonlijke ervaring. Het advies dat wij hier geven is: hoe nauwer de band met iemand is, hoe sneller je best eerlijk bent. Word je verliefd en heb je een hechte band? Dan is dat misschien het moment om iets te gaan vertellen. Het is zeker ook een proces in fasen: vaak vertellen mensen het eerst aan familie en vrienden, dan aan collega’s of op school en dan pas achteraf aan onbekenden. Bij Nikkie gaat dat natuurlijk veel breder, zij wordt hiermee ook een rolmodel. Maar we zien wel dat het vertellen een energievreter weghaalt en het zelfvertrouwen doet toenemen.”