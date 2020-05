"Het is onmogelijk om maar op één bepaalde plek vet te verbranden": Lieven Maesschalck vertelt hoe je dat buikje toch weg krijgt

Als je gaat sporten en gezonder eten duurt het even voor je echt resultaat ziet, maar de geduldigen onder ons worden beloond. Alleen: dat buikje gaat maar niet weg. En hoe zit het met die love handles, de vetophoping op je heupen? Sportkinesist Lieven Maesschalck en zijn team geven advies over hoe je ook rond je probleemzones gewicht verliest.

Waarom komt dat buikje pas na je 30ste en niet op je 20ste? Is afvallen moeilijker vanaf een bepaalde leeftijd?

Lieven Maesschalck: “Je metabolisme vertraagt met ouder worden, maar het kan ook dat je op je 30ste (on)bewust meer met andere dingen in je leven bezig bent, waardoor je energieverbruik lager en je energie-inname hoger ligt dan vroeger. Misschien ging je als twintiger nog drie keer per week sporten en nu niet meer. Of misschien neem je al eens een extra hapje voor het slapengaan, terwijl je dat vroeger niet deed. Of het is al eens wat drukker op het werk, waardoor je een maaltijd overslaat, wat maakt dat je die dag meer snoept. Ga dus voor jezelf na of je effectief wel hetzelfde eet als toen je twintig was...”

Hoe krijg ik mijn ‘love handles’ — het vet op mijn heupen — weg?

“Die ‘love handles’ ontstaan omdat je meer calorieën eet dan je nodig hebt. Daarom moet je je verbruik verhogen door te sporten en tegelijkertijd minder calorieën in te nemen. Probeer zoveel mogelijk snelle suikers (koekjes, snoep, gebak, frisdrank...) te mijden. Kies in plaats daarvan voor eiwitrijke producten als kwark, yoghurt, melk, magere vleeswaren... Die zorgen voor een lang gevoel van verzadiging en het behoud van spiermassa.”

Het is onmogelijk om maar op één bepaalde plek vet te verbranden. Door te sporten en de juiste voeding stijgt het algemene energieverbruik en zal je geleidelijk aan vermageren Lieven Maesschalck

Mijn zwangerschapsbuikje gaat maar niet weg. Wat kan ik doen?

“Als je gewicht wil verliezen, moet je lichaam in een negatieve energiebalans komen. Dit kan op twee manieren: door ervoor te zorgen dat je meer gaat verbruiken door te sporten, of door minder energie op te nemen dan je nodig hebt. De combinatie van beiden geeft het beste resultaat. Kijk eens naar je voedingspatroon. Eet je dingen waarvan je weet dat ze niet zo goed zijn voor je gezondheid? Probeer ze dan af te bouwen of te vervangen door een gezond alternatief. Zoek een sport die je graag doet en waar je tijd voor kan vrijmaken. Zoek eventueel een sportmaatje, want dat motiveert.”

Waarom blijven de kilo’s vooral op mijn bovenbenen en heupen hangen?

“Vrouwen gaan automatisch sneller vet opslaan op heupen en billen, omdat ze meer oestrogeen (vrouwelijk geslachtshormoon, red.) aanmaken, wat de vetopslag bevordert. Het breder worden van de heupen heeft dus te maken met de vrouwelijke fysiologie en is dan ook heel normaal. Waar je het makkelijkst vet opslaat, hangt af van je lichaamstype. Het is trouwens onmogelijk om maar op één bepaalde plek vet te verbranden. Door te sporten en de juiste voeding stijgt het algemene energieverbruik en zal je geleidelijk aan vermageren.”

Bier bevat een hoop calorieën en hoe sterker de drank, hoe hoger het aantal Lieven Maesschalck

Waarom kom ik als man zo makkelijk bij op de borst en hoe raak ik van dat vet af?

“Mannenborsten ontstaan wanneer overtollig vet wordt opgeslagen bij de borst. Foute voeding kan hiertoe bijdragen. Gezonder gaan eten is dus een eerste stap om ervan af te geraken. Een tweede oorzaak is gebrek aan beweging. Cardio en krachttraining bieden een oplossing. Heb je echter geen overgewicht, maar toch mannenborsten, dan kan er een dieperliggende reden zijn. Raadpleeg dan je arts.”

Hoe krijg je dat laatste vetlaagje op je buik weg, zodat je je ‘sixpack’ beter ziet?

“Daarvoor is het belangrijk om het juiste evenwicht te vinden tussen gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. Deze twee factoren zorgen ervoor dat je verbruik omhoog gaat, waardoor je gaat vermageren. Leg de nadruk op je eiwitinname om zo je spiermassa te behouden.”

Heeft een bierbuik echt met bier te maken?

“Niet alleen met bier, het is een combinatie van factoren. Uiteraard bevat bier een hoop calorieën en hoe sterker de drank, hoe hoger het aantal. Eén gin tonic bevat bijvoorbeeld 250 à 300 kcal. Een avondje op café brengt dus snel wat extra’s met zich mee. Bovendien krijgen veel mensen na een avondje stappen nog zin in eten en dan maken ze meestal niet de gezondste keuze. Combineer dit met een tekort aan beweging en je hebt al snel een energie-overschot, dat wordt opgeslagen in de vorm van vet ter hoogte van de buik.”

Wij bundelen alle adviezen van experts over voeding en beweging binnen Jouw Gezondheid.

