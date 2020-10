“Het is ok om kak te zeggen”, Prof Filip Raes vertelt hoe u stopt met piekeren.

Eerst en vooral: waarom piekeren wij, professor?

"Dat zit nu eenmaal in ons. Het zit in ons om op onze hoede te zijn bij mogelijk gevaar. Onze hersenen hebben zich honderdduizenden jaren ontwikkeld in een periode dat we samenleefden als jagers-verzamelaars. Als je toen niet alert was, riskeerde je je leven. Door de jaren heen is die reflex in ons blijven zitten. We noemen dat neuroticisme, de neiging om angstig, gespannen en terughoudend te reageren. De meeste mensen hebben dat een beetje en dat is prima. Het probleem is dat het bij sommigen te ver gaat. Hun alarmsysteem gaat te vaak en te snel af. Nu nog altijd. Hun jager-verzamelaarhersenen denken: 'Oei, als ik de deadline niet haal, wordt mijn baas kwaad en kan ik uit de groep vliegen'. Hetzelfde wanneer ze op Instagram vrienden zonder hen zien feesten of wanneer ze op het nieuws zien dat er aan de andere kant van de wereld een bom ontploft is. Hun hersenen schieten wakker en denken: gevaar! Terwijl dat in realiteit niet gaat om situaties die een kwestie van leven of dood zijn. Maar mensen gaan er wel over piekeren. Dat is sterker dan henzelf."

Is piekeren iets zuiver menselijks?

"Als we ervan uitgaan dat piekeren een kwestie is van blijven nadenken over iets vervelends uit het verleden en angstig zijn over de toekomst, ga ik ervan uit dat piekeren heel erg menselijk is. Een antilope die lekker zit te drinken en plots een leeuw ziet, schiet weg, maar komt een halfuur later opnieuw drinken. De stress is weg. Bij mensen is dat niet zo. Wij gaan ons afvragen: 'Oei, wat als die leeuw straks terugkomt?'. Wij kunnen stress vasthouden door te gaan piekeren. En dat heeft op termijn een negatieve weerslag op ons lichaam en geest."

Eens een piekeraar, altijd een piekeraar. Voor vijftig procent is dat aangeboren

Piekeren is blijven nadenken, zegt u. Waar ligt de grens tussen diep nadenken en piekeren?

"Nadenken is goed. Maar piekeren gaat ver weg van het zoeken naar concrete oplossingen. Het gaat meestal om abstracte gedachten. Wat als? Had ik niet beter? Waarom dit? Waarom dat? Een piekeraar is ervan overtuigd dat hij een oplossing voor zijn probleem aan het zoeken is, maar in werkelijkheid doet hij dat meestal niet. Het is de manier waarop hij nadenkt die maakt dat het denken niet vruchtbaar is."

"Stel: je stapt 's ochtends in de wagen om te vertrekken naar een sollicitatiegesprek. Je wilt je wagen starten maar er gebeurt niets. Dan kan je denken: 'Oh nee, hier gaan we weer. Waarom moet dit mij overkomen? Oh nee, ik ga te laat komen. Ik ga die job nooit hebben. Wat gaan mijn ouders daarvan zeggen?' Als je zo even doorgaat, zit je na een halfuur nog steeds in je auto, met je hoofd op je stuur, en voel je je allesbehalve beter."

"Omgekeerd kan je ook vaststellen dat je auto niet wil starten, even 'kak' of 'shit' zeggen, maar dan denken: 'Oké, ik heb binnen een halfuur dat sollicitatiegesprek. Wat kan ik doen? Naar de garage bellen? Nee, die is niet open op maandag. Ha wacht, mijn buurman kent iets van auto's, ik ga kijken of hij thuis is. En oh ja, ik ben bij VAB aangesloten. Ik zal die eerst bellen en dan naar mijn buurman stappen.' Dat is het grote verschil tussen abstract piekerig denken versus concreet oplossingsgericht denken."

Wat maakt dat de ene persoon met zijn hoofd op het stuur zit te bonken en de andere in actie schiet?

"Eens een piekeraar, altijd een piekeraar. Voor vijftig procent is dat aangeboren. De overige vijftig procent wordt bepaald door je opvoeding en de dingen die je meemaakt. Als je ouders voortdurend zeggen 'Oei, pas op, nee niet naar buiten, want het waait te hard' of je hebt heel veel onprettige dingen meegemaakt, is de kans groot dat je meer gaat piekeren en dat meeneemt in je verdere leven."

Vanaf wanneer is piekeren ongezond?

"Zodra je merkt dat je niet meer naar behoren functioneert - je werk lijdt eronder, je komt niet meer aan je hobby's toe of het wordt lastiger om thuis alles rond te krijgen. Dan stap je beter naar een professionele hulpverlener. Als we ervan uitgaan dat piekeren vaak de motor van psychische problemen zoals angst en depressie is, kan je stellen dat één op de zes stevig piekert.”

Het is belangrijk om bij piekergedachten te kunnen terugvallen op mensen bij wie je je goed voelt. In je eentje riskeer je sneller negatieve gedachten op te zoeken

In uw boek benadrukt u dat actie het allerbelangrijkste is op momenten dat je te hard aan het piekeren bent.

"Het woord 'actie' doet vermoeden dat je heel actief moet zijn, maar dat hoeft niet per se. Een boek lezen of naar muziek luisteren is ook al goed. Al weten we dat hoe fysieker en intenser de actie is, hoe meer aandacht die opslorpt en hoe minder kans het gepieker krijgt.”

Dat is wel makkelijker gezegd dan gedaan, zeker voor iemand die zich suf piekert in zijn auto die niet wil starten.

"Je hebt die persoon horen zeggen 'hier gaan we weer', dus het is wellicht iemand bij wie het piekeren ingebakken is. Zo iemand kan je leren om actie te ondernemen door te focussen op kleine succeservaringen. Een jogger die 's ochtends in bed ligt te twijfelen of hij nog even blijft liggen dan wel opstaat om te gaan lopen, kan gemotiveerd geraken door terug te denken aan de keren dat hij die drempel wel heeft genomen. Toen heeft hij aan den lijve ondervonden dat hij zich na een halfuur joggen veel beter voelt dan wanneer hij een uur in bed blijft liggen. Mensen moeten zo goed mogelijk de ervaringen onthouden die volgen op een twijfelmoment, zodat ze op een lastig moment kunnen denken: 'Weet je nog, die ene keer'."

Piekeren is oké, dat mag. Maar laat het niet de bovenhand nemen: leer jezelf aan om er anders mee om te gaan

Wat ik nog onthoud uit uw boek: sociaal contact is erg belangrijk bij gepieker.

"We zijn sociale wezens. We hebben anderen nodig. We hebben honderdduizenden jaren bijna altijd samen met andere mensen geleefd, zelden alleen. Als we bij mensen zijn die we graag zien en ons graag zien, dan voelen we ons sneller veilig, en zo krijgt piekeren minder kans. Het is dus belangrijk om bij piekergedachten te kunnen terugvallen op mensen bij wie je je goed voelt. In je eentje riskeer je sneller negatieve gedachten op te zoeken."

Om af te sluiten: wat doet u zelf als u piekert? Of piekeren psychologieprofessoren niet?

"Oh, jawel. (lacht) Ik zit met een deadline voor een projectaanvraag die nog lang niet in orde is. Daarover pieker ik, want als ik het project niet indien, kan ik er al zeker geen geld voor krijgen. Op momenten dat er veel in mijn hoofd zit, helpt het voor mij om een to-dolijstje te maken. Zeker voor het slapengaan is dat handig, want anders lig je in je bed al die dingen te overlopen."

"Op momenten dat ik te hard pieker, zeg ik soms ook: 'Nu is het genoeg geweest, straks om drie uur mag ik nog vijf minuten piekeren'. Plan een vast piekermomentje van vijf minuten of een kwartier in. Voor sommigen mensen werkt dat. Wees alleszins niet te streng voor jezelf. Piekeren is oké, dat mag. Maar laat het niet de bovenhand nemen: leer jezelf aan om er anders mee om te gaan, door steeds vaker voor actie te kiezen in plaats van te blijven piekeren. Oefening baart kunst. Ook hier."

'Weg van het piekeren. Actie als remedie'. Filip Raes. Lannoo Campus. € 22,50

