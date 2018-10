"Heb je die foto gezien?" Deze signalen wijzen erop dat je Instagramgebruik ongezond is Nele Annemans

10 oktober 2018

17u33

Bron: Red Online 0 Fit & Gezond Hoe vaak heeft er je iemand al gevraagd wat je gisterenavond gedaan hebt en je - buiten Netflix - "Instagram gecheckt" wil antwoorden? Ongeacht hoeveel studies er als paddenstoelen uit de grond schieten over hoe nefast sociale media zijn voor onze gezondheid, scrollen zullen we blijven doen. Maar wanneer verandert het in een verslaving? Deze alarmsignalen wijzen erop dat je Instagramgebruik ongezonde proporties aangenomen heeft.

1. Als je nog voor zonsopgang stories post

Als je je Instagramapp opendoet om een foto to posten of je feed te checken op het moment dat de meerderheid van de mensen - inclusief jij - normaal gezien nog ligt te doezelen, dan is dat een teken dat je socialemediagedrag je gezonde dagelijkse routine verstoort.

2. Als anderen je niet meer herkennen op je foto's

Toegegeven, we zijn allemaal niet vies van een iets betere belichting of een flatterende filter. Maar als je altijd je foto's sterk bewerkt, kan dat aantonen dat je worstelt met je zelfvertrouwen.

3. Als je lijdt aan een chronisch slaapgebrek

Hebben mensen je onlangs aangesproken op je stemmingswisselingen? Of merk je dat je je de laatste tijd moeilijker kan concentreren op je werk? Dan verstoort je scrolgedrag waarschijnlijk je broodnodige slaapbehoefte.

4. Als je je verveelt, tenzij je op je smartphone zit

Voortdurend zelf foto's posten of iemand anders zijn dag checken door door zijn stories te scrollen, kan een grote invloed hebben op je dagelijkse interacties. Zodra je merkt dat je je snel verveelt zonder smartphone in de buurt, is het tijd om aan de alarmbel te trekken.

5. Als je elke like en elke opmerking bijhoudt

Voortdurend piekeren over hoeveel likes je foto haalt of hoeveel mensen je stories bekijken, geeft aan dat je je Instagram vooral gebruikt om bevestiging te krijgen en je misschien worstelt met je zelfvertrouwen.

Hoe je je Instagramgebruik weer onder controle krijgt

Is een van de bovenstaande uitspraken op jou van toepassing? Dan is het misschien tijd om je socialemediagedrag aan te pakken. Hier zijn enkele tips die je daarbij helpen:

Begin met kleine stapjes. Probeer eens een halfuurtje of een uur niet naar je smartphone te kijken en zet de notificaties uit. Doe andere dingen die je een goed gevoel geven, zoals een korte work-out of een lekker ontbijt klaarmaken. Bouw daarna langzaam op naar anderhalf uur of twee uur.

Ga offline een halfuur voor bedtijd. Een studie uit 2017 van de universiteit van Pitssburgh toonde aan dat scrollen door je sociale media in de laatste 30 minuten voor het slapengaan de sterkste voorspeller is van een slechte nachtrust, ongeacht hoeveel tijd je door de dag heen online doorbracht. Probeer daarom nooit je slaap te laten voor dat perfecte kiekje. De wereld kan heus nog wachten tot morgen.

Plan wanneer je online gaat. Én hoelang je online blijft, in plaats van je smartphone gewoon te nemen en te beginnen scrollen. Uit onderzoek blijkt immers dat als je onbedoeld voor een lange tijd online bent, je gefrustreerd raakt en je je eenzaam en depressief kan voelen.

Poll Hoe vaak per dag check jij je Instagram? Nooit

1 keer per dag

2 à 5 keer per dag

Meer dan 5 keer per dag Nooit 53%

1 keer per dag 4%

2 à 5 keer per dag 19%

Meer dan 5 keer per dag 24%