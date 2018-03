"Hartslagmeter op je smartphone is bijna 100% betrouwbaar" ND

01 maart 2018

13u00

Van een stappenteller tot een hartslagmeter: smartphones bezitten vandaag de dag heel wat technologische snufjes om je gezondheid in de gaten te houden. Maar mogen we die wel vertrouwen? De hartslagmeter alvast wel, concludeert Benjamin De Ridder na zijn onderzoek aan de universiteit van Antwerpen.

Tijdens zijn opleiding aan de universiteit Antwerpen zocht Benjamin De Ridder uit hoe accuraat hartslagmeters op smartphones echt zijn. "Ik nam veertien verschillende wetenschappelijke studies onder de loep, allemaal verschenen tussen 2009 en 2016," legt de onderzoeker uit. "Daaruit kon ik concluderen dat er geen significant verschil is tussen de hartslagmeting uitgevoerd met een smartphone en een gevalideerde medische methode."

Bijna 100% accuraat

"Bij volwassenen in rust, zonder ritmestoornissen, is de betrouwbaarheid nagenoeg 100%. Bij kinderen is de betrouwbaarheid net iets minder groot. De smartphone kan bijgevolg gebruikt worden voor een nauwkeurige hartslagmeting bij gezonde volwassenen. Voor medische toepassingen en het gebruik bij kinderen is bijkomend onderzoek nodig om de accuraatheid te garanderen."

'Fotoplethysmografie'

Nog een tikje wantrouwig? Voor zii die ook de technische onderbouwing van zo'n hartslagmeter willen weten, nog een extra woordje uitleg: "De witte diode, de lichtbron van je telefoon, kan in combinatie met de ingebouwde camera gebruikt worden om aan 'fotoplethysmografie' te doen", zegt Benjamin De Ridder. "Dat is een ontzettend moeilijke naam voor een al bij al vrij eenvoudig principe: de camera detecteert de veranderingen in lichtabsorptie door het bloed. Als het hart klopt, wordt er meer bloed door de slagaders gepompt en ook meer licht geabsorbeerd. Tussen de hartslagen stroomt er minder bloed rond en is er minder absorptie. Op die manier kan de hartslag bepaald worden." Het onderzoek verschijnt vandaag in het wetenschappelijke tijdschrift JMR Cardio.