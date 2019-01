[HABITS: UPDATE AFVALLEN ] Lezen: Birte's favoriete boeken rond gezond eten en diëten Elke maand maken onze collega’s van Goed Gevoel komaf met een slechte gewoonte. Deze maand: Birte wil verantwoord afvallen. Birte Govarts

16 januari 2019

08u05

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Meer lezen over een gezonde levensstijl? Deze boeken helpen je al een eind op goede weg.

Fit & Gezond STAP VOOR STAP ANDERS DENKEN OVER ETEN

‘Ik wil gezonder eten en meer bewegen.’ Dat zinnetje hoort psychotherapeut en coach Anneleen De Lille dagelijks. Maar hoe breng je die goede voornemens in de praktijk? En vooral: hoe houd je ze vol? Anneleen De Lille stelt een haalbare, oplossingsgerichte methode voor waarmee je stap voor stap leert om anders over je voeding te denken.

‘Denk gezond, dieet gezond’ van Anneleen De Lille, Lannoo, € 17,99.

HET GEHEIM VAN EVENWICHTIG KOKEN ...

... is volgens Rani De Coninck vooral het opstellen van een goed plan. Hoe de drukbezette mama van drie dat zélf aanpakt, vertelt ze je in haar gloednieuwe boek ‘Goed plan’. Boordevol heerlijke én haalbare recepten en tips! ‘Goed plan’ van Rani De Coninck, Lannoo, € 25,99.

DE LEKKERSTE RECEPTEN

In het vijfde deel van Sandra Bekkari’s bestsellerreeks ‘Nooit meer diëten’ vind je opnieuw meer dan zestig smakelijke gerechten die je in een mum van tijd op tafel tovert. Onze favorieten? De hartige pannenkoeken met cottagecheese, tomaat en basilicum, de chili con carne en de gemarineerde aardbeien met mascarpone en speculaas.

‘Nooit meer diëten 5’ van Sandra Bekkari, Borgerhoff & Lamberigts, € 24,99.

GIDS VOOR EEN GEZONDE LEVENSSTIJL

Na jarenlang geworsteld te hebben met haar gewicht en het tevergeefs uitproberen van allerlei voorgeschreven diëten, neemt voedingswetenschapper Karolien Olaerts het heft in eigen handen. Dit boek is haar gids voor een gezonde levensstijl, met duidelijke achtergrondinformatie en heerlijke recepten.

‘Gewoon gezond’ van Karolien Olaerts, Horizon, € 22,50.

VOOR EEN RELAXTE RELATIE MET ETEN

Ook de Nederlandse Carola van Bemmelen is ervan overtuigd dat je je oerbrein moet verleiden tot gezonder eetgedrag om het gejojo te stoppen. In dit boek laat ze je ontdekken én begrijpen wat de allergrootste saboteur is van je eetgeluk en hoe je ervoor zorgt dat je oerbrein andere keuzes gaat maken.

‘De gelukkige eter’ van Carola van Bemmelen, Unieboek/Het Spectrum, € 20.

TRAIN JE BREIN

Afvallen is makkelijk. Het enige wat je moet doen, is je brein ervan overtuigen dat je ook anders kunt eten. Want het gaat niet om wát je eet, maar hóé je eet. Klinkt simpel? Dat is het eigenlijk ook. In Breek met hoe je eet legt voedingswetenschapper en diëtiste Hella Van Laer op basis van haar jarenlange praktijkervaring haarfijn uit hoe je je brein moet trainen om je lichaam een boost te geven.

‘Train je brein & val gezond af’ van Hella Van Laer, Uitgeverij Van Halewyck, € 19,99.