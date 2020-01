#Goede voornemens: zo las je meer beweging in op het werk Greet Ghysels

09 januari 2020

13u06 0 Fit & Gezond We zitten met z’n allen dagelijks 8,3 uur neer. Dat is zowat 57% van je dag. En wanneer zitten we het meest? Juist, op het werk. Zo brengen Vlaamse bedienden en kaderleden maar liefst 70% van hun werktijd door op hun bureaustoel. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Onze expert leert je hoe je meer beweging inlast op het werk.

Meredith Van Overloop, auteur van Het Overloop Effect, 7 hefbomen voor een betere werksfeer en oprichter van Triangis Coaching & Training Solutions: “De laatste tijd hoor je meer en meer werkgevers die jouw vraag oppikken. Er zijn tal van manieren, zoals het aanschaffen van dynamisch kantoormeubilair, het gebruik van computertools die je meer doen bewegen, het organiseren van sportevents of yogaworkshops tijdens de middagpauzes. Welzijn op het werk krijgt meer aandacht. Als werkgever kan je op www.sportvlaanderen/sportophetwerk inspiratie opdoen. Ook als jouw ­bedrijf geen aandacht geeft aan gezond werken, kan je zelf initiatief nemen. De trap nemen in plaats van de lift en de stappenteller gebruiken zijn ondertussen courante manieren. Ook bewegingsapps zijn in zwang ­(Hotseat, Accurate Pedometer, StandApp …).

Graag breek ik hier een lans voor wandelmeetings. Hou het volgende voor ogen:

• Kies een geschikt traject: maximaal een uur ­wandeltijd in een rustige, natuurlijke omgeving.

• De combinatie buitenlucht, beweging en productief bezig zijn geeft veel voldoening. Het schept een ­bijzondere sfeer om al wandelend te praten. ­Momenten van stilte voelen niet vervelend aan.

• Kondig de wandelmeeting op voorhand aan, zodat je collega vestimentair voorbereid is: op pumps tussen de plassen lopen in het park is niet ­optimaal.

• Hou het deelnemersaantal beperkt (max. drie à vier) en spreek af wie achteraf de conclusies ­doorstuurt naar de anderen.”