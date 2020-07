‘Gewaagde’ Instagramaccount zet vrouwen met lichaamsbeharing in de kijker om taboe te doorbreken Stéphanie Verzelen

16 juli 2020

08u04 0 Fit & Gezond Vrouwen die zich niet scheren: we bekijken ze nog altijd alsof ze gek zijn. Terwijl er geen enkele reden is om lichaamsbeharing normaler te vinden bij mannen dan bij vrouwen. Dat is wat de nieuwe Instagramaccount ‘Cute Hairy Bitches’ nog eens duidelijk wil maken, door expliciete en echte foto's en getuigenissen van hun behaarde vrouwelijke volgers te delen.

“De maatschappij heeft vrouwen zo gebrainwasht dat ze hun eigen lichaamshaar afschuwelijk vinden”, schrijft de Amsterdamse Kim bij de eerste post op @CuteHairyBitches. “Natuurlijk hebben we allemaal onze eigen voorkeuren, maar vraag je misschien toch eens af waar die precies vandaan komen. Nagenoeg elk menselijk lichaam heeft beharing, op veel verschillende plaatsen. De maatschappij doet ons geloven dat dat sexy is bij mannen, maar onaantrekkelijk bij vrouwen.”

Van wenkbrauwen tot schaamhaar

Dat ongegronde onderscheid wil Kim aanvechten met Cute Hairy Bitches en dus viert de account behaarde vrouwenlichamen in alle verschijningen. De foto’s die Kim gebruikt, krijgt ze van haar levensechte volgers opgestuurd en zet ze ongecensureerd online. Een stevige bos okselhaar maar ook een toefje schaamhaar: je ziet het er allemaal in volle glorie. En de vrouwen geven vaak ook een getuigenis mee: over hoe ze scheren stiekem altijd al haatten, hun struggles met ingegroeide haren of over hoe bevrijd en onbeschaamd ze zich nu voelen.

De account leert ons ook dat vrouwen met meer soorten lichaamshaar worstelen dan we denken. De ene vrouw heeft haar harige wenkbrauwen leren accepteren. De andere deelt een foto van haar rughaar. Nog een andere heeft een harige geboortevlek en een vierde deelt trots haar rosse schaamhaar, dat ze in een wild hartje trimde. Een anonieme vrouw getuigt dat ze zich blauw betaalde aan ontharingsbehandelingen omdat ze zich schaamde voor haar snor en baard. “Hoe mooi zou het zijn om een cute hairy bitch met een harig gezicht op een magazinecover te zien?”, voegt Kim toe aan de getuigenis. Of je het daar nu eens mee bent of niet, het zet je toch aan het nadenken.

De Amsterdamse illustratrice staat bekend om haar tekeningen van borsten, penissen, konten of vagina’s in alle mogelijke vormen, maten en kleuren, die je bij Eat Mielies Weird Illustration als print op een bedrukt item kan kopen. Ze houdt er naar eigen zeggen van om de ‘vreemdheid’ van menselijke lichamen te vieren. Om ons nog meer aan te sporen om hetzelfde te doen, startte ze ook de ‘hairy july’-challenge. “Speciaal voor vrouwen die altijd al hun lichaamshaar wilden laten groeien, maar tot nu toe te bang waren om dat te proberen.” Wie deelneemt, kan updatefoto's en -getuigenissen insturen naar Cute Hairy Bitches om er zo niet alleen voor te staan.