“Gebruik je vakantie om nieuwe bewegingsvormen te ontdekken": Lieven Maesschalck geeft je de beste oefeningen om in de natuur te doen

Vorige week sportten we nog in de stad voor onze Fit 4 Summer-challenge , deze week trekken we de natuur in. “Steppen op een boomstronk of wandelen in het losse zand van het strand: de mogelijkheden zijn eindeloos”, zegt sportkinesist Lieven Maesschalck. De extra bonus? Sporten in het bos of op het strand doet ook wonderen voor je mentale gezondheid. Lieven Maesschalck toont wat je kan doen.

Het bos, het strand of een park in de buurt: overal is wel een klein stukje natuur te vinden waar je ongestoord kan sporten. “Elke dag een halfuur in de zee stappen is heel goed voor je bloedsomloop omdat je tegen de stroming ingaat”, zegt Lieven. “Je kan ook de duinen op en af lopen. Of maak een wandeling op het strand in het losse zand. Als je goed doorstapt, is dat een flinke training, veel beter dan rond te slenteren op de dijk.”

Wil je volledig tot rust komen, laat dan je smartphone thuis en luister eens naar de geluiden van de natuur

“Maar ook in het bos zijn er opties genoeg voor een stevige work-out. Ga eens steppen op een boomstronk of trek je op aan een stevige tak. Bovendien is de rust die de natuur biedt ook bijzonder goed voor je mentale gezondheid. Wil je volledig tot rust komen, laat dan wel je smartphone thuis en luister eens naar de geluiden van de natuur in plaats van naar je muziek.”

Avontuurlijk bewegen

Vertrek je straks op vakantie? Probeer ook dan te blijven sporten door optimaal gebruik te maken van de natuur en de nieuwe omgeving waar je je in bevindt. “Je hoeft niet de sport te beoefenen die je thuis altijd doet. Lopen kan je ook in je eigen dorp”, vindt Lieven. “Gebruik je vakantie om eens nieuwe bewegingsvormen te ontdekken. Je spieren kun je immers op duizend-en-één manieren belasten. Je kan bijvoorbeeld voor een echte sportvakantie kiezen en naar de bergen trekken om te hiken, mountainbiken of aan oriëntatieloop te doen. Door het avontuurlijke element geef je een heel andere dynamiek aan bewegen. Als je op een kustbestemming bent, gebruik dan het water. Huur eens een kano of ga snorkelen in plaats van baantjes te trekken in het zwembad. Ook beachvolleybal is een geschikte activiteit om met het hele gezin te doen.”

Peddelsurfen of suppen is een fantastische sport voor rugpatiënten

“Nog zo’n fantastische oefening is peddelsurfen of suppen. Je staat daarbij op een plank en beweegt jezelf voort op het water door middel van een lange roeispaan. Daarbij moet je al je spieren aanspreken en train je de stabiliteit van je lichaam. Een fantastische sport voor rugpatiënten.”

• 3 dagen een work-out van 50 minuten: maak daarbij gebruik van de natuur (bomen, stronken, takken...)

• 3 dagen een cardiotraining : ga joggen in het bos of op het strand

• 1 dag rust : ga bijvoorbeeld snelwandelen

De beste oefeningen voor kracht en lenigheid van de benen

SIDE LUNGE

Sta rechtop met je voeten naast elkaar. Zet één voet zijwaarts, waarbij je voeten voorwaarts wijzen. Eén been is volledig gestrekt, het andere houd je gebogen. Je gebogen knie gaat over het midden van de voet. Buig in de heup aan de kant waar je naar uitvalt, zodat je bovenlichaam naar voren komt, maar blijf recht in de rug. Veer meteen terug en val uit naar de andere kant. Doe drie sets van twaalf.

SIDE STEPS

Begin in squatpositie en plaats je handen rond je bekken. Hou je rug recht en blijf goed gebogen in de knieën. Stap nu zijwaarts heen en terug. Doe drie sets van negen.

CROSSED SIDE STEPS

Idem als de side steps, maar in plaats van één been bij te trekken, plaats je je been over het andere been. Doe drie sets van negen.

