“Friluftsliv” is het nieuwe Hygge Valérie Wauters

12 november 2018

13u05

In 2016 veroverde Hygge onze harten, maar nu komt er een nieuwe Scandinavische trend naar onze contreien overgewaaid.

Scandinaviërs zouden eigenlijk lachen met het feit dat een intrinsiek onderdeel van hun cultuur plots in kaart wordt gebracht als ‘trend’. Want hoewel het een moeilijk buitenlands woord is, is het concept achter “Friluftsliv” behoorlijk universeel: het gaat erom tijd door te brengen in de buitenlucht. Adem de frisse lucht in en doe buiten aan lichaamsbeweging om je mentale, fysieke en spirituele welzijn te verbeteren.

Het leuke aan “Friluftsliv” is dat je er helemaal geen gekke dingen voor hoeft te doen. Je kan dagelijks een dosis frisse lucht krijgen door kleine aanpassingen door te voeren in je dagelijkse leven. Dat kan gaan van eens buiten te gaan lopen in plaats van binnen op de loopband, de wagen even in te wisselen voor de fiets of een weekendje naar het platteland te trekken met vrienden, in plaats van op citytrip te gaan.

Met name in Zweden en Noorwegen is het concept zo ingebed in de cultuur dat sommige bedrijven het zelfs inbouwen in de werkweek. Vooruitstrevende werkgevers stimuleren er zelfs hun personeel om tijd buiten door te brengen. Bij ons is het nog niet zover, maar laat dat je vooral niet tegenhouden om bijvoorbeeld tijdens je lunchpauze even buiten te gaan wandelen. Ook het mogelijks slechte weer mag daarin geen belemmerende factor vormen. Want zoals de Zweden zeggen: “Er bestaat niet zoiets als slecht weer, alleen slechte kleren”.

Woon jij in de stad of heb je niet zomaar een bos dicht in de buurt? Dan zijn dit enkele manieren om makkelijk jouw dosis “Friluftsliv” te krijgen:

Maak een wandeling naar je plaatselijke park

Dit is de makkelijkste manier om buiten te komen. Je zal meteen de positieve verandering in je humeur merken, zelfs al duurt je wandeling maar een kwartiertje.

Neem een thermos thee mee naar buiten

Ben jij een echte koukleum? Neem dan een thermos lekker warme thee mee naar buiten. Of je nu een lange wandeling gaat maken of op een bankje in het park gaat zitten: kunnen nippen van een heerlijk warme drank maakt je buitenervaring een pak aangenamer.

Gooi de ramen open en vul je huis met frisse lucht

De verwarming binnen lekker hoog zetten wanneer het buiten koud is mag dan wel heerlijk knus aanvoelen, na een tijdje wordt de lucht binnen gegarandeerd muf en droog. Zet je verwarming even uit, gooi alle ramen en deuren open en vul je huis met heerlijk frisse lucht.

Sport buiten

Verruil de plaatselijke fitness voor je achtertuin. Een portie yoga op je balkon of een paar blokjes rondlopen in de buitenlucht doet wonderen voor je humeur.