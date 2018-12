‘Een warm bad boost je metabolisme’ en ander fit- & gezondnieuws dat je niet gemist mag hebben Louise Vanderputte

15 december 2018

15u36 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

Bewezen: een lang bad nemen is goed voor je metabolisme

Naast het heerlijk ontspannend effect vonden we nog een extra reden om je ’s avonds in je badkuip neer te vlijen. Nieuw onderzoek toont immers aan dat een warm bad je metabolisme kan stimuleren.

Voor de studie, die gepubliceerd werd in het vakblad Journal of Applied Physiology, werden mannen met overgewicht en een zittende levensstijl onderzocht. Eerst moesten de mannen gedurende 15 minuten in een ruimte vertoeven van 26 graden. Daarna werden ze in twee groepen verdeeld. De eerste moest een uur lang in een warm bad van 39 graden liggen, de andere moest in de ruimte van 26 graden blijven zitten.

Wat bleek? De mannen die een uur lang een warm bad namen van 39 graden hadden een lagere bloedsuikerspiegel én een sneller metabolisme. Betekent dat dat je de loopband nu voorgoed moet afzweren? Neen. Is het een goede reden om jezelf te trakteren op een lang warm bad? Absoluut!

Waarom we schattige kinderen zo graag in de wangen willen knijpen

Misschien herken je dit gevoel: je ziet een überschattige kleuter en je voelt plots een onweerstaanbare drang om in z’n wangetjes te knijpen. Of je spot een dartele puppy en wil ‘m helemaal kapotknijpen. Heel normaal, zegt een studie door psychologen aan de Universiteit van Yale. Ze bedachten er zelfs een term voor: ‘schattigheidsagressie’.

De onderzoekers toonden 54 vrijwilligers beelden van pluizige diertjes terwijl ze scans van hun hersenen maakten. En wat bleek: schattigheidsagressie is duidelijk verbonden is met de reflex om te zorgen voor het dier of het kind dat we zien.

Die agressie blijkt een mechanisme te zijn om onze hersenen weer in evenwicht te brengen. We voelen ons zo overweldigd door positieve emoties - de ondraaglijke schattigheid - dat er tegelijkertijd een tegenstrijdige emotie opduikt om ons weer met beide voeten op de grond te brengen. Met andere woorden: de knijpreflex zorgt ervoor dat we niet verdrinken in zoveel aandoenlijkheid zodat we ook daadwerkelijk voor dat schattige katje of die baby kunnen zorgen.

Het Rode Kruis zoekt nieuwe plasmadonoren

Minder gekend, maar even belangrijk als bloeddonatie: plasma doneren. Plasma is een levensreddende vloeistof die in ieders bloed zit. 55% van ons bloed bestaat uit plasma, dat levensnoodzakelijke stoffen bevat voor het bloedstollingsproces en de afweer tegen micro-organismen. Er wordt medicatie van gemaakt die kankerpatiënten helpt genezen, maar plasma helpt ook wanneer iemand heel veel bloed verloren heeft of aan een stollingsziekte lijdt.

Jouw donatie kan dus levens redden. Kom snel te weten of jij ook plasma kan doneren via de zelftest van het Rode Kruis.