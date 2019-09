‘Een uurtje shaken op de dansvloer staat gelijk aan een sportsessie in de fitness’ en nog 9 voordelen van dansen Nele Annemans Lynn Guillaume

22 september 2019

11u46

Vanavond start het nieuwe seizoen van Dancing With The Stars, ballet zit in de lift en nieuwe dansvormen schieten als paddenstoelen uit de grond. We kunnen er niet omheen: dansen is hipper dan ooit. Niet verwonderlijk, want het is niet alleen leuk, het levert ook heel wat gezondheidsvoordelen op. Reden genoeg dus om wat vaker je dansschoenen aan te trekken. 

Dansen boost je brein

Wetenschappelijk onderzoek toonde eerder al het positieve effect van dansen bij de ziekte van Parkinson aan. Dankzij het dansen slaagden patiënten met parkinson erin om hun spieren weer beter te controleren. “En ook de positieve invloed van dans op het geheugen is onderzocht en duidelijk aangetoond”, zegt sportarts Kris Peeters. “Bij dans moet je verschillende danspassen én combinaties inoefenen. Dat blijkt een goede vorm van geheugentraining te zijn. Met het vergrijzen van de bevolking is actief blijven op fysiek en mentaal vlak bijzonder belangrijk. Dansen kan een goede manier zijn om ouderen in beweging te houden. Dat je dan meteen ook je geheugen traint, is mooi meegenomen.”

Dansen staat gelijk aan sporten

Een uurtje stevig staan shaken op de dansvloer hoeft niet onder te doen voor een sportsessie in de fitness. “Een en ander hangt natuurlijk ook af van het type dans en je dansniveau”, zegt Kris Peeters. “Een uurtje linedansen kan je niet vergelijken met een hiphoples. En recreatief dansen kan je evenmin gelijkstellen aan professioneel dansen. Maar zodra dansen gepaard gaat met veel sprongen en grondwerk, spreken we over explosief sporten. En dat is intensief.”

Al dansend verbruik je dan ook link wat calorieën. “Door één keer per week te dansen zal je weliswaar niet meteen gewicht verliezen. Maar combineer je twee à drie uur stevig dansen per week met een gezond voedingspatroon, dan zal je dat op termijn ook op de weegschaal merken.”

Dansen helpt om je emoties te uiten

Ben je niet zo’n prater? Dan kan dansen een goede manier zijn om je emoties te kanaliseren. “In creatieve therapie zetten we dansen in als middel om onszelf uit te drukken”, zegt Catherine Estas, klinisch psychologe. “Voor de ene werkt praten, de andere tekent of zingt gemakkelijker... En ook dansen kan helpen om je gevoelens vorm te geven. Bij sommige therapievormen wordt er in groep gedanst. Samen dansen en bewegingen doorgeven creëert een bijzondere energie. Maar dansen kan ook een individueel en creatief proces zijn, waarbij je met je bewegingen je verhaal vertelt.”

Dansen werkt verbindend

Of je nu op vrijdagavond met je vrienden op de dansvloer belandt of in je eentje naar de salsaclub trekt: in groep bewegen schept een band. Zelfs zonder woorden. De psychologe: “Dat verbindende effect zie je in alle culturen en is iets heel puurs. We hebben als mens allemaal de behoefte om ergens bij te horen en gezien te worden. Toch heeft onze ‘hoofdgerichte’ maatschappij daar vaak nog weinig aandacht voor. We leven niet in, maar naast ons lichaam. Presteren, daar wordt vandaag vooral op ingezet. Ook heel wat sporten zijn trouwens enorm prestatiegericht en drijven ons nog verder weg van onze kern. Dansen kan je weer terugbrengen naar waar het echt om gaat: communiceren en verbinden met jezelf en anderen.”

Dansen verbetert je gezondheid

Dansen zet elk spiertje in je lichaam in beweging. “En dat mag je best letterlijk nemen”, zegt Freke Peeters, kinesitherapeute. “Van je nek-, hand- en armspieren tot je kleinste teenspieren: allemaal moeten ze tijdens het dansen onder de juiste spanning functioneren. De doorbloeding in je lichaam stijgt, je bloedsuikerwaarden verbeteren ... Op lange termijn neemt je botkwaliteit toe, waardoor het risico op breuken afneemt. Regelmatig dansen levert dus tal van gezondheidsvoordelen op.”

Dansen versterkt je core

Meer dan ooit benadrukken sportspecialisten het belang van een goede core stability of rompstabiliteit. “Stevige buik-, rug- en bilspieren zijn belangrijk om blessures te vermijden, maar ook voor een goede lichaamshouding en om rugklachten te voorkomen”, benadrukt de kinesitherapeute. “Door te dansen zet je die rompspieren aan het werk. Of je nu aan ballet doet of tango danst: een goede controle van je core is bij alle dansvormen belangrijk, net als soepele en sterke beenspieren.”

Dansen bevordert je zelfvertrouwen

De eerste danspas is vaak de moeilijkste. Het vraagt namelijk behoorlijk wat moed om je – letterlijk – te laten zien. “Ook daarbij speelt onze prestatiegerichte maatschappij een rol”, zegt Catherine Estas. “Prestatiedrang gaat volledig voorbij aan de essentie van dans, namelijk met je lichaam iets vertellen, vanuit een innerlijke kracht. Mogen spelen en het leven voelen.” Een veilige omgeving maakt het gemakkelijker om uit je comfortzone te stappen. Kies voor een dansschool die je een goed gevoel geeft, of waag je met vrienden op de dansvloer. Hoe vaker je het doet, hoe minder je onzekerheid je parten zal spelen.

Dansen verlaagt het risico op vallen

Naarmate je ouder wordt, verdient valpreventie steeds meer aandacht. Want je botkwaliteit gaat er onvermijdelijk op achteruit, waardoor het risico op breuken toeneemt. Ook dan kan dansen een belangrijke meerwaarde bieden. Kris Peeters: “Al dansend werk je namelijk aan je evenwichtsgevoel, coördinatievermogen en lichaamscontrole: drie belangrijke pijlers in valpreventie.” Dansen maakt je lichaam soepeler, waardoor je ook in het dagelijkse leven meer controle hebt over je bewegingen en je minder snel zal vallen.

Dansen vermindert stress

Last van stress? Probeer dan eens om de spanningen uit je lijf te dansen. De psychologe: ‘Door te bewegen maken je hersenen endorines aan, die voor een geluksgevoel zorgen en stressgevoelens doen verdwijnen. Ook muziek speelt trouwens een belangrijke rol bij hoe je je voelt. Op een ofday neig je misschien meer naar weemoedige muziek, terwijl een vrolijke melodie je energiepeil weer naar om- hoog brengt. Hou daar rekening mee.’

Dansen is voor iedereen

Je hoeft heus geen groot sportief talent te zijn om te beginnen dansen. “Iedereen kan dansen”, zegt de sportarts. “Tussen de verschillende dansstijlen en niveaus vind je vast een vorm die bij jouw conditie, ambitie en leeftijd past. Opendeurdagen van dansscholen zijn een ideale gelegenheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de verschillende soorten dansstijlen.” Probeer het eens.