"Een hele dag staan op het werk even ongezond als zitten"

Bron: Today 0 thinkstock Fit & Gezond Feit: acht uur per dag op een bureaustoel doorbrengen is ongezond. Maar een staand beroep levert niet bepaald een garantie voor een betere gezondheid, zo wijst nieuw onderzoek uit. "Een job waarbij je regelmatig kan afwisselen tussen zitten, rechtstaan en bewegen, is ideaal voor je gezondheid," klinkt het.

Mensen met jobs waarbij je de hele dag moet rechtstaan - zoals winkelbedienden, obers, bewakingsagenten enzovoort - hebben een dubbel zo grote kans op een hartaandoening dan wie een hele dag op een stoel zit, zo wijst een studie van de American Journal of Epidemiology uit.



Harder werken

Wie uren na elkaar rechtstaat, verzamelt veel bloed in de benen. Je lichaam moet dan harder werken om het naar het hart te pompen, met meer druk in de aders tot gevolg, aldus hoofdonderzoeker Peter Smith. Vandaar het hogere risico op een hartaandoening. Zij trekken hun conclusies op basis van een enquête bij 7.300 werkende mensen met zittende en staande beroepen, die 12 jaar lang gevolgd werden.

Meer bewegen

Dit onderzoek mag geen excuus zijn om een hele dag te zitten, want ook dat is ongezond, zegt Smith. De ideale werkomstandigheden zijn die waarin je veel kan rechtstaan en bewegen, en gaan zitten als je moe bent. "Als je in een omgeving werkt waarbij je regelmatig kan afwisselen tussen zitten en staan, is dat positief. Een staand bureau zal bijvoorbeeld een gezondheidsvoordeel kunnen opleveren, maar verwacht er ook niet te veel van. Het kan helpen voor mensen die bijvoorbeeld rugpijn hebben, maar je doorbreekt er geen zittende levensstijl mee. De energie die je gebruikt bij het staan verschilt niet zoveel van het zitten. De echte tegenhanger van zitten is actiever zijn en meer bewegen, niet rechtstaan," aldus Smith.



De echte tegenhanger van zitten is actiever zijn en meer bewegen, niet rechtstaan Onderzoeker Peter Smith

Wat als je veel moet rechtstaan?

Langdurig rechtstaan bij een job komt niet zo vaak voor als zitten: minder dan 10% van de mensen uit de studie staat een hele dag recht voor zijn werk, in vergelijking met 37% die voornamelijk zit. Het overige percentage had een job die een combinatie van zitten, staan en bewegen inhoudt, wat een ideale afwisseling is voor je lichaam. Moet jij toch veel rechtsaan voor je job? Ga dan zitten als jij je moe voelt, adviseert Smith. Wie omgekeerd veel moet zitten voor zijn werk, staat best elk halfuur even recht voor een minuutje.