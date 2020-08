“Drink sportdrank bij een prestatie van langer dan een uur”: sportarts Luc Buysse deelt tips om te sporten bij warm weer Nele Annemans

14u04 438 Fit & Gezond Het is officieel: we zitten aan de derde hittegolf van het jaar. Was jij van plan om vanavond te sporten, maar twijfel je of dat een goed idee is? Wij vroegen de do’s-and-don’ts aan sportarts Luc Buyse.

Dokter Luk Buyse, sportarts verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel: “In eerste instantie moet je gezond zijn. Mensen met chronische hart- of longaandoeningen kunnen beter niet sporten bij warm weer, want door de hitte en droogte krijgen ze makkelijker hart- en ademhalingsproblemen. Als je gezond bent en je sport regelmatig, mag je best in warm weer sporten. Al zijn er wel een aantal belangrijke aanbevelingen die je in acht moet nemen:

• Bescherm je tegen de zon met een hoofddeksel en een zonnecrème met voldoende hoge beschermingsfactor (hoger dan 30). Je verbrandt erg snel, zeker als je fietst of loopt en er een beetje wind is, waardoor je niet voelt dat het warm is.

• Draag luchtige kleding zodat je de warmte voldoende kwijt kan.

• Doseer goed. Hou er rekening mee dat je hartslag alleen al door de warmte makkelijk tien slagen hoger ligt en je dus een zwaardere inspanning levert dan bij een temperatuur van vijftien graden.

• Drink voldoende en op tijd. Wacht niet tot je dorst hebt of totdat je voelt dat je uitgedroogd bent. Slechts een klein percentage dehydratatie kan al een belangrijke invloed hebben op je prestatie en gevaarlijke gevolgen hebben.

• Drink bij voorkeur sportdrank bij een prestatie van langer dan een uur. Daar zit naast suiker ook een hoeveelheid zout in. Tijdens het zweten verlies je niet alleen vocht maar ook zout, wat het risico op uitdroging en hartritmestoornissen nog meer verhoogt.

• Vermijd alcohol en cafeïne, want die jagen je hart extra op.

• Vermijd zware sport- of werkinspanningen als de temperatuur plots van de ene op de andere dag met meer dan tien graden stijgt. Als het al een aantal weken warm is, past je lichaam zich daar vanzelf aan aan waardoor je het beter verdraagt.

• Sport bij voorkeur ’s morgens voor 8 uur of ’s avonds na 20 uur. Op die momenten heb je weinig last van de hitte van overdag.”

