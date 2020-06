“Drink je kopje koffie en eet niet te veel zout”: wat je het best eet en drinkt in de hitte

Fit & Gezond Met temperaturen die vlotjes richting 30 graden gaan, zoeken we massaal manieren om af te koelen - hello zwembad, ventilator en koude douche. Ook je voeding kan de juiste verfrissing bieden. Drink je beter veel koffietjes zoals de Italianen? En helpt pikante voeding om af te koelen? Diëtiste Sanne Mouha legt uit wat je beter wel en niet eet tijdens een hittegolf.

Klopt het credo: eerst water, de rest komt later?

“Absoluut. Ik raad aan om minstens één liter water te drinken, tijdens deze warme dagen op te bouwen naar twee liter en daarnaast af te gaan op je dorstgevoel. Zo zal je als je binnen blijft minder vocht nodig hebben op een bloedhete dag dan dat je buiten vertoeft en bijvoorbeeld gaat wandelen. Vind je het moeilijk om voldoende water te drinken of ben je de smaak een beetje beu? Voeg er dan wat komkommer, limoen, citroen, grapefruit of andere fruit- of groentesoorten aan toe. Daardoor zal het water drinken een stukje vlotter verlopen. Let er ook op dat je niet té veel water drinkt, dat kan nefast zijn voor je nieren. Als je normaal gezien maar een halve liter water drinkt, moet je nu dus niet plots sloten naar binnen kappen. Bouw stilletjes aan op tot een tweetal liter. Dronk je ervoor al drie liter, dan kan het geen kwaad om drie à vier liter te blijven drinken, maar te is te veel.”

Zijn sportdrankjes beter om je te hydrateren?

“Intensief sporten is sowieso af te raden bij warme temperaturen. Wil je toch wat bewegen en een wandeling maken, dan volstaat water om je te hydrateren. Waag je je aan een uurtje of langer zwaar zwoegen, bijvoorbeeld in de tuin of tijdens een voetbaltraining? Dan kan je eventueel voor sportdrank kiezen. Die bevatten een kleine hoeveelheid koolhydraten die je energiepeil op niveau houden, en mineralen die de opname vocht bevorderen. Bij licht intensieve sport zijn ze in principe overbodig.”

Helpen warme dranken beter om af te koelen?

“In veel zuiderse landen drinken ze warme dranken, maar of ze je lichaam beter afkoelen dan koude dranken is niet wetenschappelijk bewezen. De redenering erachter is dat je van warme dranken moet zweten. En door te zweten koelt je lichaam af. Toch hoef je nu niet plots heel de dag thee te sippen als je daar geen zin in hebt. Drink vooral wat je graag drinkt om voldoende gehydrateerd te blijven.”

Drink je beter geen cafeïne en alcohol op warme dagen?

“Dat cafeïne vochtafdrijvend werkt is een fabeltje. Koffie droogt je lichaam niet uit en je verliest er niet meer vocht door dan bijvoorbeeld van een glaasje water. Het enige wat er wel gebeurt, is dat je sneller naar het toilet moet hollen om te plassen. Cafeïne zorgt er namelijk voor dat vocht het lichaam sneller verlaat omdat het de nieren stimuleert. Je hoeft dus zeker je kopje zwart goud niet te laten op deze warme dagen.”

“Alcoholische dranken zijn een ander verhaal. Die werken wel vochtafdrijvend en drogen je lichaam dus uit. Probeer je inname op zulke warme dagen dan ook te beperken. Wil je toch van iets alcoholisch sippen? Kies dan liever niet voor sterke dranken maar eerder voor een wijntje, bubbels of een biertje. Een cocktail of een Aperol Spritz bijvoorbeeld gaan vaak vlotter binnen, maar er zitten wel verschillende soorten sterke dranken in waardoor je sneller te veel drinkt. Bestel daarnaast altijd een grote fles water. Als het warmer is, heb je namelijk meer dorst en is de kans groot dat je te veel alcohol drinkt.”

Wat eet je het best?

“Uiteraard zijn fruit en groenten de ideale manier om je via je voeding te hydrateren, maar ook pasta houdt je vochtbalans op peil. Een combo van de drie zoals een koude salade is dan ook de perfecte go-to op deze bloedhete dagen. Probeer daarnaast lichte maaltijden over de dag te spreiden in plaats van één zware te nuttigen. Tijdens de zomer zal je namelijk ervaren dat je minder honger hebt. Dat komt omdat je lichaam in tegenstelling tot de winter geen energie nodig heeft om je warm te houden. Daarnaast produceer je warmte door je spijsvertering. Op warme dagen wil je net afkoelen, dus hoe minder je moet verteren hoe beter.”

Moet je meer zoute voeding eten?

“Als je overmatig zweet, verlies je ook zout. Dat verlies is echter niet zo groot dat je meer gezoute voeding moet eten. Zoutverlies levert alleen problemen op in erg extreme omstandigheden, als je bijvoorbeeld urenlang sport in de felle zon of zwaar werk verricht zoals bouwvakkers. In normale omstandigheden zitten er wel genoeg zouten in onze voeding om het verlies te compenseren.”

Helpt pikante voeding om af te koelen?

“Van pikante voeding wordt ook beweerd dat het helpt af te koelen. Of dat ook echt klopt, weten we net zoals bij de warme dranken niet, maar in een warm klimaat zoals Thailand zweren ze erbij. Van pikante voeding ga je net zoals een warme kop thee ook beginnen te zweten waardoor je overtollige warmte kwijtraakt. Maar ook hier geldt: bezint eer ge begint en maak je voeding niet plots superspicy als je dat niet gewoon bent.”

Lees ook:

Pascale Naessens brengt boek uit over het ketodieet, maar hoe (on)gezond is dat? Diëtiste Sanne Mouha legt uit (+)

1 op de 4 Belgen is verdikt: experts delen ultieme tips tegen coronakilo’s en voor nieuwe gezonde gewoontes (+)

Is honing gezonder dan suiker en helpt hij ook echt tegen keelpijn? Alle feiten en fabels over honing op een rij (+)