“Door de trend van strakke sportkledij kiezen meer vrouwen voor liposuctie” Liesbeth De Corte

24 mei 2019

07u49 2 Fit & Gezond Steeds meer Britse vrouwen laten een liposuctie uitvoeren, meldt de BBC. Volgens een plastische chirurg is dat te wijten aan de athleisure-trend, waarbij strakke kledij die bedoeld is om te sporten ook in het dagelijkse leven gedragen wordt. “Dat zou me niet verbazen. Mode is altijd al een belangrijke factor geweest”, bevestigt dokter Ivar van Heijningen.

Steeds meer vrouwen kiezen voor een liposuctie. In het Verenigd Koninkrijk zijn er in 2018 2.286 ingrepen uitgevoerd. Ter vergelijking: een jaar eerder waren er dat 2.039. Dat is met andere woorden een toename van 12%. Ook wereldwijd is een gelijkaardige trend merkbaar. Volgens de meest recente cijfers van de internationale beroepsvereniging van plastische chirurgen (ISAPS) werden er in 2017 7% meer liposucties uitgevoerd dan het jaar daarvoor.

“Deze stijging loopt samen met een modetrend”, merkt Rajiv Grover van de British Association of Aesthetic Plastic Surgeons (BAAPS) op. Hij doelt op athleisure, waarbij sportkledij ook in het dagelijkse leven wordt gedragen. “Vaak is dat nauwsluitende kledij die je lichaam en vormen nog eens extra in de verf zet, in plaats van bepaalde lichaamsdelen te bedekken.” Denk dan aan leggings, sportbeha’s of cropped tops.

Een liposuctie is bedoeld om onderhuids vet - aan je buik, armen, billen of dijen - te verwijderen door het weg te zuigen. Met andere woorden: om een fitter lichaam te krijgen. Volgens Grover is er dan ook een duidelijke link met de trend om strakke sportkledij te dragen.

In België

In België zijn er momenteel geen vergelijkbare cijfers. Al heeft Ivar van Heijningen, van het Royal Belgian Society for Plastic Surgery (RBSPS) en plastische chirurg in het AZ Zeno en Duinbergen Clinic in Knokke-Heist, de toename van het aantal liposucties ook opgemerkt. “Persoonlijk zie ik ook een lichte verhoging. Of dat ook zo is bij conculega’s, kan ik niet zeggen”, vertelt hij ons. “Het zou me alleszins niet verbazen dat er een stijgende trend is. Door sociale media willen steeds meer mensen er op hun best uitzien.” Ook de invloed van athleisure op het aantal ingrepen klinkt volgens hem logisch. “Mode is altijd al een belangrijke factor geweest.”

Zoals Van Heijningen terecht opmerkt, kunnen sociale media ook een rol spelen. Op Instagram vind je tegenwoordig immers evenveel foto’s van fitfluencers in nauwsluitende outfits als gezellige vakantiekiekjes of foto’s van eten. Voor veel meisjes en vrouwen is de druk dan ook groot geworden. Elke klik confronteert hen met het vrouwelijke ideaalbeeld. Het is dus goed mogelijk dat ze daardoor steeds vaker kiezen voor plastische chirurgie.

Maar of dat zo’n goed idee is? “Mensen moeten beseffen dat liposuctie een ingrijpende operatie is, die risico’s met zich meebrengt”, waarschuwt Grover. “Het is in ieder geval geen wonderoplossing voor overgewicht. Mijn raad? Eet gezond en ga wat vaker sporten als je een strak, gespierd lichaam wil hebben.”