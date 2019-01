‘Dit dieet is verkozen als beste afslankmethode’ en ander fit- & gezondnieuws dat je niet gemist mag hebben Nele Annemans

05 januari 2019

15u35 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

Bewezen: dansen houdt je gezond en verkleint je risico op een handicap en dementie

Uit een paper, die gepubliceerd werd in de Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports blijkt dat vrouwen die regelmatig dansen 73% minder risico lopen op een handicap in vergelijking met vrouwen die dat niet doen. Geen enkele andere sport had zo’n sterk effect. Het voordeel van dansen? Het is positief op heel wat verschillende vlakken, zowel fysiek als mentaal. “Bij dansen werk je aan je evenwicht, kracht, doorzettingsvermogen en je concentratie. Je moet je immers focussen op de muziek en je partner”, schrijven de onderzoekers over hun studie.

Volgens een studie in The New England Journal of Medicine is dansen ook goed voor je geheugen en kan het de ontwikkeling van dementie op latere leeftijd voorkomen. Sport kan immers het volumeverlies van de hippocampus, het hersendeel dat het geheugen controleert, omkeren.

Dit gebeurt er in je lichaam als je een maand geen alcohol drinkt

Wie een maand de fles laat staan, ondervindt daarvan heel wat positieve gevolgen. In deze nieuwe video van de Universiteit van Nederland leggen twee wetenschappers uit hoe je brein en je lijf profiteren.

WW (Weight Watchers) opnieuw verkozen tot het beste dieet om af te vallen

Elk jaar evalueert U.S. News, het tweede grootste nieuwsmagazine van de Verenigde Staten, de meest populaire diëten in zijn jaarlijkse dieetrapport ‘U.S. News & World Report’. Het panel van gezondheidsdeskundigen van het U.S. News & World Report omvat voedingsdeskundigen, artsen en andere specialisten inzake diabetes, hartgezondheid, menselijk gedrag en gewichtsverlies. De diëten zijn gerangschikt in acht categorieën, waaronder preventie en beheersing van diabetes en hart- en vaatziekten en waarschijnlijkheid van gewichtsverlies.

Daaruit blijkt voor het negende jaar op rij dat WW (het vroegere Weight Watchers) het beste afslankdieet is, en ook het beste dieet om het snelst gewicht te verliezen. Daarnaast werd Weight Watchers erkend als het beste commerciële dieetprogramma en als tweede makkelijkste dieet om te volgen.

De prijs voor het beste dieet in het algemeen en het beste dieet voor je gezondheid ging dit jaar naar het mediterraanse dieet waarbij weinig rood vlees, suiker en verzadigd vet wordt consumeert en veel groenten, fruit, noten, peulvruchten, volle granen, magere zuivelproducten, olijfolie, gevogelte en vis.