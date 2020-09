“Coke doet je hart in overdrive schakelen en is een bloedvatwurger": experts waarschuwen voor toenemend druggebruik tijdens coronacrisis

Uit een nieuw rapport van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA) blijkt dat bijna een kwart van de 7.352 ondervraagde drugsgebruikers nu méér drugs gebruikt dan voor de coronacrisis. Daarbij blijft cocaïne aan populariteit winnen in ons land. En zoals gisteravond te zien was in de ‘Telefacts NU’-reportage van reporter Faroek Özgünes, blijft Antwerpen daarvoor de belangrijkste toevoerhaven in Europa. Dit jaar alleen is daar al 35,5 ton van het witte goedje in beslag genomen, goed voor een straatwaarde van 5,32 miljard euro.

Scheurtjes op je hartspieren

Maar regelmatig aan het olifantenpoeder zitten, is heel schadelijk voor je lichaam. De coke doet je hart namelijk in overdrive schakelen, dat leidt tot scheurtjes op je hartspieren en dat kan na verloop van tijd ernstige gevolgen hebben.

Cocaïne is een bloedvatwurger: het doet het hart sneller pompen en vernauwt de bloedvaten. Het is als vol gas geven terwijl je de brandstofleiding dichtknijpt Prof Adam Winstock, oprichter van het onderzoeksinstituut Global Drugs Survey

Professor Adam Winstock, oprichter van het onderzoeksinstituut Global Drugs Survey, waarschuwt in Vice: “Een gram coke elk weekend is niet gezond en je kan het ook geen occasioneel gebruik noemen. Dat is een normatieve misvatting, wanneer je denkt 'mijn vrienden en ik doen dat, dus zal iedereen dat wel doen en dus is het normaal'. Cocaïne is een bloedvatwurger: het doet het hart sneller pompen en vernauwt de bloedvaten. Het is als vol gas geven terwijl je de brandstofleiding dichtknijpt. Uiteraard zal je hart meer onder druk komen te staan als je een 50-jarige roker met overgewicht bent dan wanneer je een 20-jarige sportieveling bent. Maar dan nog: het gevaar schuilt in aangehouden jarenlang gebruik. Mensen denken er ook niet aan dat een opgerold bankbiljet dat iedereen in zijn bebloede neusgaten steekt hepatitis C kan doorgeven.”

‘Dwaze kloten’

Henry Fisher, chemicus en beleidshoofd bij VolteFace, de denktank die alternatieven voor het huidige drugbeleid zoekt, belicht nog een ander negatief gevolg: “Eén van de belangrijkste effecten van cocaïne is dat het van mensen ‘dwaze kloten’ maakt. Ze beseffen niet dat ze zich op glad ijs begeven, ze raken afhankelijk van het valse gevoel van zelfvertrouwen dat de drug biedt. Het begint met weekendgebruik, maar gaandeweg hebben ze dat lijntje op donderdag al nodig in plaats van vrijdag. Dan wordt het woensdag, enzovoort, tot je een ernstig probleem hebt.”

Kleiner en vaker

Hoe je de drug gebruikt, is ook van belang. De grootte van de lijnen is volgens Winstock cruciaal. "Gemiddeld belandt 0,5 procent van de cocaïnegebruikers in het ziekenhuis met acute reacties op de drug. In de meeste landen halen gebruikers 10 lijnen uit een gram. Maar in Brazilië komen ze gemiddeld maar aan zes lijnen per gram, en daar zien we dat 3,5 procent in het ziekenhuis belandt. Het is dus duidelijk dat meerdere kleine lijntjes minder schade aanrichten dan die ene dikke lijn.”

Coke zorgt ervoor dat de wanden van je bloedvaten verdikken tot ze op een vette, goed gemarmerde steak gaan lijken

Fisher gaat verder: “Regelmatig coke snuiven is gevaarlijker dan een chemische drug als MDMA. Cocaïne bezorgt je hart scheurtjes die na verloop van tijd erger worden en littekenweefsel worden. Maar er is ook het probleem van atherosclerose, waarbij de wanden van je bloedvaten verdikken tot ze op een vette, goed gemarmerde steak gaan lijken.”

Zowel Winstock als Fisher menen dat veel gevaren van aangehouden cokegebruik te maken hebben met mentaal en emotioneel welzijn. Winstock: “Naarmate mensen meer gaan gebruiken, over langere periodes, sneuvelen relaties. De bankrekening van de gebruiker droogt op, de prestaties op het werk lijden eronder, liefdespartners haken af en ook vrienden nemen afstand. Gaandeweg voelt de gebruiker zich eenzaam en geïsoleerd, wat er vaak toe leidt dat ze nog meer cocaïne gaan gebruiken om die valse egoboost te krijgen.”