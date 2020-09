"Cardiotraining zal veel aandoeningen afremmen of voorkomen": kinesist beantwoordt 10 vragen over starten met sport op je vijftigste

Hoe blijf je als vijftiger fit en gezond ? Alvast niét door in je zetel te zitten. “Niet bewegen is nefast voor je zelfstandigheid op oudere leeftijd. Het leidt tot grotere gezondheidskwalen, meer hospitalisaties en een veelvuldiger gebruik van medicatie”, zegt kinesist Peter Gors van Move to Cure. Maar hoe begin je met sport als vijftigplusser? Tien vragen beantwoord.

1. Hoe vaak hoor je als vijftigplusser te bewegen voor een goede algemene fitheid?

Probeer minstens tweeënhalf à drie uur per week aan matig-intensieve uithouding te doen. Tip: als je nog een normale conversatie kan voeren tijdens je inspanning, is dit matig intensief.

2. Wat zijn geschikte oefeningen?

Er zijn vier types oefeningen die je fysische capaciteit en gezondheid verbeteren: uithouding of cardio, kracht, evenwicht en flexibiliteit. Welke sport je best doet, hangt natuurlijk sterk af van je huidige uithoudingsvermogen. Voor de ene is wandelen een ideale bezigheid, voor de andere dansen, recreatief fietsen of zwemmen. Of een combinatie van verschillende activiteiten.

Cardiotraining zal veel aandoeningen afremmen of voorkomen, zoals diabetes, osteoporose en bepaalde kankers Kinesist Peter Gors, Move to Cure

3. Volstaat een matig beweegpatroon of hoort daar ook cardio bij?

Als je probleemloos een matig beweegpatroon aankan, kan je eventueel ook intensieve cardio, zoals lopen of sportief fietsen, in je sportroutine inbouwen. Hierbij zullen je ademhaling en hartslag een stuk de hoogte ingaan. Cardiotraining heeft een positief effect op je hart en ademhalingsstelsel. Het zal ook veel aandoeningen afremmen of voorkomen, zoals diabetes, osteoporose en bepaalde kankers.

4. Evenwicht is vaak een probleem bij senioren. Hoe werk je aan je balans?

Een beter evenwicht helpt om valpartijen te voorkomen en geeft je meer vertrouwen in je dagelijkse activiteiten. Je kleren aantrekken, voorover buigen om je veters te strikken of iets oprapen, dat lukt allemaal gemakkelijker als je lichaam flexibel is. Yoga of tai-chi zijn zeer goede sporten voor de lenigheid, maar je kan ook zelf simpele oefeningen doen. Blijf bijvoorbeeld even op één voet staan of stap op een rechte lijn, waarbij je de ene voet net voor de andere zet.

Om aan krachtoefeningen te doen hoef je niet aan fitnesstoestellen te sleuren. Je kan dit perfect in je eigen omgeving doen Kinesist Peter Gors, Move to Cure

5. Is krachttraining nog nuttig voor vijftigplussers?

Absoluut! Probeer minstens twee keer per week krachtoefeningen te doen. En daarvoor hoef je niet aan fitnesstoestellen te sleuren. Je kan dit perfect in je eigen omgeving doen. Eerst met je eigen lichaamsgewicht, en als dat goed gaat kan je kleine gewichtjes of flesjes water en elastieken met verschillende weerstanden gebruiken. Varieer ook met de spiergroepen die je traint. De ene dag je beenspieren, de andere dag je bovenlichaam.

6. Hoe ga je spierverlies tegen?

Met krachtoefeningen. Die zorgen er ook voor dat je activiteiten zoals in de tuin werken, het huis schoonmaken of boodschappen doen makkelijker uit te voeren zijn. En ze bevorderen bovendien je evenwicht.

7. Mag je minder trainen als vijftigplusser?

Naarmate je ouder wordt, zal je recuperatievermogen verminderen en kan je beter een extra rustdag nemen. Zonder voldoende recuperatie verhoog je immers de kans op spierletsels of overbelastingsblessures, zoals peesontstekingen.

Het is nooit te laat om te beginnen sporten, maar start zeker op een niveau dat voor jou geschikt is Kinesist Peter Gors, Move to Cure

8. Ik heb nooit gesport. Is het dan de moeite om er op mijn vijftigste nog mee te beginnen?

Het is nooit te laat om te beginnen sporten, maar start dan zeker op een niveau dat voor jou geschikt is. Je kan niet lopen voor je kan stappen. Luister naar je lichaam.

9. Kan je ook met fysieke problemen sporten?

Jazeker, maar als je bepaalde gezondheidsproblemen hebt raadpleeg je best eerst je behandelende arts. Ook als je te veel pijn ondervindt bij het sporten omwille van een gewrichtsprobleem zoals artrose, raad ik aan om de hulp van een specialist in te roepen. In veel gevallen zal je onder begeleiding van een kinesitherapeut meer aankunnen en het plezier in sport terugvinden.

10. Hoe blijf je jezelf motiveren?

Kies eerst en vooral een sport die je écht leuk vindt. Stel daarnaast een plan op met haalbare korte- en langetermijndoelen: deze week ga ik tweemaal 45 minuten wandelen en volgend jaar stap ik de Dodentocht uit. Pas je doelen aan aan je vooruitgang, zodat je uitgedaagd blijft. Raak ook niet gefrustreerd als je je doel niet haalt, bijvoorbeeld door een blessure, maar stel het gewoon bij. Sport samen met vrienden en gezinsleden en motiveer elkaar. Zoek ook een activiteit die past bij het seizoen: in de lente en zomer kan je fietsen en tennissen, in de herfst kan je gaan wandelen in de prachtige natuur. En waarom geen danslessen volgen in de winter?

OEFENINGEN VOOR EVENWICHT EN BALANS

• De flamingo: Sta rechtop en kijk naar voor. Ga op één been staan en probeer deze houding 30 seconden vol te houden. Ga op het andere been staan en probeer ook dit 30 seconden vol te houden.

• Achteruitlopen: Sta rechtop en kijk vooruit. Loop nu tien stappen achteruit. Draai je om en loop weer tien stappen achteruit. Herhaal. Je kan deze oefening naast een tafel doen voor meer steun.

• In een rechte lijn lopen: Sta rechtop en kijk naar voren. Zet één voet recht voor de andere, zodat je voeten één lijn vormen. Zet de achterste voet nu vooraan. Herhaal dit en zet op die manier tien stappen vooruit. Draai je om en herhaal. Ook deze oefening kan je naast een tafel doen voor meer steun.

• Trappen: Ga op één been staan en trap met je andere been eerst naar voor en dan naar achter, zonder tussen beide bewegingen je voet op de grond te zetten. Herhaal 5 keer en wissel dan van been.

• Het obstakel: Leg een kussentje of een ander klein, plat voorwerp op de grond. Huppel op één voet, zet af en spring over het obstakel. Blijf huppelen en spring er terug over. Wissel dan van been en herhaal.

• Links-rechts: Ga rechtop staan en houd tegelijk je linkerarm en rechterbeen omhoog. Blijf zo vijf seconden staan en wissel.

Zin gekregen om te sporten? Bestel je sportartikelen op HLNShop.

Lees meer bewegings- en gezondheidsadviezen van ons experts binnen Mijn Gids - Gezondheid.

Lees ook:

Afslanken heeft ook op latere leeftijd groot gezondheidseffect: “Het kan je risico op vroegtijdig overlijden halveren”

Sportarts en Tom Boonen bespreken effect van fietsen op je lichaam: “Minder belastend voor wie kilo’s wil verliezen” (+)

Hervatting van seksuele activiteit na hartaanval kan overlevingskansen verhogen