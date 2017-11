"Calorieën tellen om af te vallen is zeker niet altijd gezond" ND

12u06

Bron: Health, Women's Health, The Independent 0 thinkstock Een kleine portie frietjes met ketchup en suikervrije frisdrank bevat misschien weinig calorieën, maar levert ook weinig voedingsstoffen. Fit & Gezond Alweer een nieuwe hype in het land der diëten is CiCo, een afkorting voor Calories in, Calories out. Dit weinig revolutionaire concept komt erop neer dat je berekent hoeveel calorieën je opneemt, om die vervolgens te gaan verbranden door sport en zo gewicht te verliezen. Voedingswetenschappers waarschuwen voor het gevaar van deze hype: "Zo kan je 1500 kcal aan chocoladerepen eten per dag, maar gezond is dat niet."

Kilocalorieën tellen is een niet bepaalde nieuwe methode voor wie wat kilootjes kwijt wil. Toch zweert het internet bij de zoveelste dieethype CiCo, oftwel Calories in Calories out, met als basisprincipe dat je meer calorieën moet verbranden dan je opneemt. Klinkt op zich logisch en niet erg verrassend, maar het gevaar van dit dieet schuilt erin dat het blijkbaar niet uitmaakt uit welke voedingsstoffen je die calorieën haalt. Zo bevat een portie havermout van 40 gram ongeveer evenveel kilocalorieën als twee glazen rode wijn (150 kcal), maar het hoeft niet te verbazen dat het ene een stuk voedzamer is dan het andere.

Complex systeem

"Als we alleen maar gaan kijken naar de calorieën die je opneemt en weer verbruikt, negeren we het hele complexe systeem van afvallen, vertering, voeding en onze relatie met eten," legt Aisling Pigott-Jones van de Britse diëtistenvereniging uit. "Calorieën mogen niet je enige focus zijn als je gezond en fit wil worden. Wat je eet is minstens even belangrijk."

Je zal misschien wel gewicht verliezen, maar je wordt er zeker niet gezonder door Diëtiste Aisling Pigott-Jones

Ondervoed qua voedingswaarde

De diëtiste geeft chocoladerepen als voorbeeld. "Je zou 1500 kcal per dag kunnen eten, enkel en alleen onder vorm van repen Mars. Maar zo bouw je allerlei voedingstekorten op en dat is zeker niet gezond. Door de suiker zal je daarenboven nooit een voldaan gevoel krijgen en steeds naar meer eten gaan verlangen," legt ze uit. "Het hoge vetgehalte zal je een slap gevoel bezorgen en zonder vezels in je voeding zal je darmproblemen krijgen. Ook een vitamine- en mineralentekort leidt tot te weinig energie. Op die manier raak je toch ondervoed, niet op vlak van energiewaarde, maar wel op vlak van voedingswaarde. Je zal misschien wel gewicht verliezen, maar je wordt er zeker niet gezonder door."

Calorieën én voedingswaarde

Wat dan met apps als MyFitnessPal, die ook focussen op gewichtsverlies door opgenomen en verbruikte calorieën te tellen uit voeding en sport? "Kilocalorieën tellen kàn een leidraad vormen, maar je moet ook je voedingsstoffen tellen," aldus de diëtiste. Kijk dus eerst dat je vooral gezonde dingen eet, en laat je niet enkel leiden door dat cijfertje. Kies voor een gevarieerde voeding met veel groenten, fruit, volkoren graanproducten, eiwitten en gezonde vetten. Daarnaast kan kilocalorieën af en toe bijhouden wel nuttig zijn om in de gaten te houden dat je jezelf niet overdoet aan gezonde maar calorierijke voeding, zoals avocado en olijfolie. Hoewel die heel wat gezondheidsvoordelen opleveren, is dat geen vrijgeleide om ze à volonté te eten, want ze bevatten nog steeds veel vet en kilocalorieën.