"Broccoli is de enige echte supergroente" AD

19 mei 2018

14u59 0 Fit & Gezond Volgens dokter Rangan Chatterjee, huisarts en televisiearts bij de BBC, hoef je jezelf voortaan niet meer te kwellen met eindeloze hoeveelheden bleekselderij, spinazie en boerenkool. De enige echte supergroente die je nodig hebt, is broccoli. "Broccoli kan je leven redden", stelt de Britse arts in The Daily Mail.

De groente zou veel voordelen hebben. Broccoli is goed voor je hart, je ogen, het zou preventief tegen kanker helpen en houdt ook je cholesterol laag. Daarnaast helpt broccoli je darmbacteriën gezond te houden en zorgt de groente voor een goed immuunsysteem. Gezonde darmen hangen volgens Chatterjee ook samen met je mentale gezondheid. Genoeg broccoli eten, zorgt voor minder kans op angst en depressie.

Ondanks dat naar de relatie tussen broccoli en je mentale gezondheid weinig onderzoek is gedaan, zegt Chatterjee dat er genoeg kennis beschikbaar is om te zeggen dat je er mentaal waarschijnlijk op vooruit gaat door wat extra roosjes broccoli te eten.

Voedingscentrum

Het Voedingscentrum heeft het volgende te melden over de supergroente: "Elke groente levert je weer andere voedingsstoffen op. Je hebt een mix van verschillende groenten nodig om echt gezond te eten, alleen broccoli is hier niet genoeg voor. Het is altijd belangrijk dat je goed blijft variëren met je groenten." Het is bekend dat groenten, waaronder broccoli, goede invloed hebben op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, darmkanker en diabetes type 2. "Ik ken echter geen onderzoek waaruit blijkt dat je mentale gezondheid ook direct profiteert van het eten van broccoli."