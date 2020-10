“Borsten moeten wiebelen, wippen, schommelen en hotsen.” Borstweefseltherapeute geeft tips voor gezonde borsten

Sommige vrouwen zijn trots op hun borsten, anderen verbergen ze, maar écht veel weten we er niet over. Daarom focust borstweefseltherapeute Leen Steyaert in haar nieuwe boek ‘Over borsten’ op het welzijn van onze boezem. Ook zij heeft gemerkt dat we sinds de lockdown de beha steeds meer links laten liggen . En dat moedigt ze aan. Een goede doorbloeding is belangrijk, want je borsten zijn meer dan vet en klieren: ze zijn ook een reservoir voor giftige stoffen in je lichaam. Oktober is bovendien borstkankermaand: nog altijd een trieste realiteit voor té veel vrouwen. Daarom is het des te belangrijker dat we onze boezemvriendinnen goed verzorgen. “Je borsten voelen zelfs stress. Door die spanningen verhardt je bindweefsel.”

Er doet heel wat fake news over borsten de ronde. Heb je daarom dit boek geschreven?

Leen Steyaert: “Eigenlijk niet. Hoewel er best wat mythes circuleren over onze boezem. Dat je borsten gaan hangen van borstvoeding te geven, bijvoorbeeld. Maar ik wil vrouwen er vooral bewust van maken dat ze zelf iets aan hun gezondheid kunnen doen. Ik wil een positief verhaal vertellen, niet focussen op de zieke borst, daar zijn al genoeg boeken over. Ik wil uitleggen hoe je goed voor je borsten kan zorgen. En vrouwen motiveren om ook écht iets te ondernemen. En dat hoeft niet zo moeilijk te zijn: vaker je beha uittrekken, is bijvoorbeeld al een goed begin.”

Is het een goed idee om onze beha’s collectief aan de kant te zwieren?

“Absoluut. Borsten moeten wiebelen, wippen, schommelen, hotsen. Dat bevordert de lymfestroom en je borsten worden er bovendien veel steviger van."

En een gezond lymfestelsel is cruciaal voor gezonde borsten?

“Borsten, en dan vooral ouder wordende borsten, bestaan voor een groot deel uit vetweefsel. En vetweefsel is hét reservoir waar toxische of giftige stoffen, zoals microplastics, hormoonverstoorders of pseudo-oestrogenen opgeslagen worden. Stoffen die in ons milieu overtollig aanwezig zijn en dus willens nillens in je lijf belanden. Ze zitten overal, in parfums, huishoudproducten, plastic en zelfs in je voeding en kledij. Ons lichaam beschermt ons door die toxische stoffen op te slaan in dat vet, zo blijven ze weg van onze vitale organen en kunnen ze die niet beschadigen. Je lymfesysteem is verantwoordelijk voor het transport van dat gevaarlijke afval. Het zorgt ervoor dat die stoffen je lijf verlaten. Een soort drainagesysteem of – een beetje oneerbiedig – het riool van ons lichaam."

Een die niet geblokkeerd mag geraken?

“Inderdaad, want dan hopen die toxines zich op. Laat je beha daarom zoveel mogelijk uit of kies op zijn minst voor een niet-knellend exemplaar. Want een klein beetje druk op je huid kan die lymfestroom al vertragen of stoppen. En net rond je borsten, precies daar waar je bh meestal wat spant, lopen hele belangrijke lymfebanen. Beha uit dus. Of haal de beugels eruit. Veel vrouwen kopen uit gewoonte steeds beugelbeha’s en dat is nergens voor nodig. Neem bij wijze van proef een beha die je amper draagt, maak een knipje en sleur die beugels er uit. Zo komt er al ruimte vrij aan de zijkanten van je borsten. Ik garandeer je, je merkt het verschil meteen."

Het ene stel borsten is daar misschien geschikter voor dan het andere?

“Als je het (nog) niet aandurft om zonder beha rond te lopen, probeer dan een bralette. Een niet-voorgevormde beha zonder beugels, die je borsten veel losser omvat dan een echte beha. Geen cupmaten, wel kledingmaten (S/M/L), vaak zonder sluiting - je trekt hem over je hoofd - en gemaakt van fijne, zachte materialen zoals kant of een katoenmix. Je voelt amper dat je iets aan hebt, waardoor je je veel bewuster bent van je borsten. Omdat de stof zo fijn is, zijn je tepels soms zichtbaar als je een dunne blouse of T-shirt draagt… Maar is dat zo erg? En als je eens heel aanpassende outfit wilt dragen, dan kan je je in nood nog behelpen met een wattenschijfje of een tepelcover.”

Onze borsten steken vooruit en zijn ons eerste contactpunt met de buitenwereld. Het zijn onze voelsprieten Leen Steyaert

Je omschrijft borsten sowieso als antennes …

“Ze steken vooruit en zijn dus eigenlijk ons eerste contactpunt met de buitenwereld. Het zijn onze voelsprieten. Veel vrouwen ervaren dit ook zo en leggen bijvoorbeeld vaak de hand op hun borst als ze angst voelen of diep geraakt worden.”

En dat verklaart waarom borsten last kunnen hebben van stress, zelfs van onverwerkte emoties?

“In borsten zit heel veel emotionele spanning opgehoopt. Je borsten bevinden zich in dezelfde zone als je hart, buik en zijn ook verbonden met je bekken. En elke vrouw had ooit wel eens te maken met een scheve opmerking of een ongewenste aanraking, maar niet elke vrouw heeft dat volledig verwerkt. Daar komen de spanningen van het dagelijkse leven nog bij, zeker in deze moeilijke, angstige tijden. Je borsten voelen dit zeer sterk aan. Door stress en spanningen kan het bindweefsel in je borsten verharden, waardoor het borstweefsel minder soepel wordt en afvalstoffen stagneren.”

Regel nummer één om je borsten in topconditie te houden, is dan ook ontgiften. Maar hoe doe je dat?

“Reinigen, ontslakken en ontgiftingskuren bestaan al eeuwen. Slakken zijn resten van lichaamseigen gifstoffen. Ze blijven in het lichaam achter door verzwakte of overbelaste nieren of lever, een verkeerde levensstijl, een slechte vertering of darmen die hun werk niet optimaal doen. Omdat ons milieu zo vervuild is, is die toxische last enorm. Ons lichaam kan dat ontgiftingstempo niet volgen. Dus stapelen die giftige stoffen zich op in hun favoriete loods: je borsten. Ze afvoeren doe je door veel groenten en fruit te eten. Kies voor een vezelrijke voeding en een authentiek voedingspatroon. Echte, levende voeding, onbewerkt en met een hoge voedingswaarde. Vermijd alcohol, beperk koffie en beweeg. Zo zet je de lymfe in gang, waardoor ze de afvalstoffen naar het bloed brengen en afvoeren. Detox ook je lever, want alles wat je eet en drinkt passeert daar. Bovendien is de lever het orgaan dat het meest beïnvloed wordt door emotionele stress."

Levensstijl en voeding zijn dus essentieel?

“Je vermijdt al die toxische overlast door zoveel mogelijk bio te eten en te kiezen voor katoenen kleding, natuurlijke poetsmiddelen en shampoos. Met een doos bicarbonaat en wat zeepvlokken kan je al heel veel doen. Toegegeven, het biologisch kostenplaatje kan doorwegen, maar tegenwoordig vind je ook bioproducten bij de goedkopere ketens. Een kiwi uit Nieuw-Zeeland kan geen kwaad. Maar probeer aardbeien, sla, spinazie, nectarines, perziken, appelen, selder, peren, (kers)tomaten, komkommer, paprika en aardappelen altijd bio te kopen.”

Uit een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat je meer kans hebt op borstaandoeningen als je je mond niet verzorgt of als je chronische tandvleesontstekingen hebt Leen Steyaert

En onze borsten hebben ook deugd van een vastenrondje?

“Ik ben zelf voorstander van het intermitterend vasten. Veertien tot zestien uur niet eten, alleen water drinken. Het gemakkelijkst is dat je ’s morgens je ontbijt overslaat. Voor veel mensen is dat geen probleem, anderen geraken er in stappen. Als je niet ziek, oud of oververmoeid bent, ben je perfect in staat om zestien uur niet te eten. Zo reset je je organen en kunnen je weefsels, organen en suikerspiegels zich herstellen."

Gek genoeg is de conditie van je borsten ook gelinkt aan je mondhygiëne?

“Uit een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat je meer kans hebt op borstaandoeningen als je je mond niet verzorgt of als je chronische tandvleesontstekingen hebt. Thermografen zien op hun metingen ongewenste thermische patronen die van de mond naar een van de borsten lopen. Bacteriën in je mond kunnen dus tot borstaandoeningen leiden."

Daarnaast raadt u ook droogborstelen aan. Is dat ook geschikt voor onhandige beginners?

“Droogborstelen is de ideale manier om je lymfe beter te doen stromen waardoor de afvalstoffen uit je borsten veel sneller geëlimineerd worden. Begin bij je oksel, borstel zacht, veeg naar de zijkant van je borsten en pak daarna je volledige borst aan. Je kunt weinig verkeerd doen, als je maar zacht borstelt. Ga je toch stevig te werk, dan ga je eerder de bloedsomloop stimuleren. Op zich ook wel eens goed. Dat geldt net zo goed voor het masseren van je borsten. Er bestaan technieken, maar ook zonder die kennis raak je er wel. Het belangrijkste is dat je het regelmatig doet.”

En als dat geen soelaas biedt, is er ook nog borstweefselbehandeling?

“Als de doorbloeding in het borstgebied niet optimaal is, kunnen er afwijkingen in je borstweefsel ontstaan zoals cystjes of gezwellen. Ook pijnlijke borsten, al dan niet gelinkt aan je cyclus, duiden op zo’n manke doorbloeding. Borstweefselbehandeling kan helpen. Het is een vrij nieuwe discipline waarbij we de borsten door speciale, zachte technieken als het ware bevrijden. Door kleine bewegingen maken we het weefsel zachter, waardoor we de doorbloeding en lymfestroom opwekken. Dat leidt tot mooie resultaten. Veel vrouwen ervaren het als een weldaad, hoewel het best pittig kan zijn, en de voor-en-na-voeltest is dikwijls spectaculair. Eenmaal per jaar zo’n behandeling ondergaan is dan ook aanbevolen, kwestie van de circulatie op peil te houden. Het helpt vrouwen bovendien om met een open, liefdevolle blik naar hun borsten te kijken. En dat is net wat ik wil bereiken. Vandaag lijken we onze borsten alleen maar met seks of kanker te associëren, terwijl ze zoveel meer zijn."

Meer lezen? ‘Over borsten’, Leen Steyaert (Van Halewyck, 22,50 euro).

