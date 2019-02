‘Bier na wijn geeft venijn, wijn na bier geeft plezier’ is een mythe, volgorde doet er niet toe mv

08 februari 2019

10u55

Bron: the independent 0 Fit & Gezond Er zijn zo van die regeltjes waar we aan blijven vasthouden. We drinken geen pintje na een goed glas wijn, maar een glas wijn na bier kan dan weer geen kwaad. Al toont onderzoek aan dat we ons van dat advies niet te veel moeten aantrekken. Die regel zou namelijk een mythe zijn: de volgorde waarop je alcohol drinkt, doet er niet toe.

Ze bestaan haast in alle talen: ‘grape or grain, but never the twain’, ‘wein auf bier, das rat’ ich dir, bier auf wein, das lass’ sein’ en ‘bière sur vin est venin, vin sur bière est belle manière’. Maar kloppen ze ook echt? In de volksmond worden de gezegdes vaak uitgesproken om een geliefde of vriend een vreselijke kater de volgende dag te besparen. Maar heeft de volgorde waarop we alcohol drinken ook écht een effect op onze kater?

Duitse onderzoekers van de Witten/ Herdecke universiteit en onderzoekers van de universiteit van Cambridge ontkrachten die grote mythe nu. Ze ontdekten dat de volgorde waarop je alcohol drinkt, geen effect heeft op hoe sterk je kater is de volgende dag. Hun studie, waarvoor ze 90 vrijwilligers gebruikten, werd gepubliceerd in het vakblad The American Journal of Clinical Nutrition. Ze kregen allemaal dezelfde hoeveelheid alcohol aangeboden, maar op een verschillende volgorde: (witte) wijn dan bier, bier dan wijn of alleen wijn of alleen bier. De volgende week werd de volgorde omgedraaid.

De groep werd een nacht in de gaten gehouden en een deel van hen moest tijdens het experiment door de hoeveelheid alcohol overgeven. Er werd bijgehouden hoe ernstig hun kater was. De volgende dag werd hen gevraagd een score te geven op hoe slecht ze zich voelden. Ze moesten aangeven hoeveel dorst ze hadden, of ze zich duizelig voelden, hoofd- of buikpijn hadden en een verhoogde hartslag etc.

“We konden niet aantonen dat bier voor wijn drinken je een mildere kater bezorgt”, legt onderzoeker Joran Kochling van de Duitse Witten/Herdecke universiteit uit. “De enige manier om te voorspellen hoe slecht je je de komende dag gaat voelen, is door hoe zat je bent”, voegt hij daar nog aan toe.