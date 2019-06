‘An apple a day keeps the doctor away’: nieuw onderzoek toont aan dat er waarheid zit in het bekende spreekwoord Valérie Wauters

13 juni 2019

08u54 0 Fit & Gezond Nieuw onderzoek, gepresenteerd tijdens de American Society for Nutrition’s conferentie van 2019, suggereert dat een dieet rijk aan fruit en groeten direct gelinkt wordt aan een betere cardiovasculaire gezondheid en een verminderd risico op een overlijden ten gevolge van een beroerte, zelfs bij jongvolwassenen. Blijkt er dan toch waarheid te schuilen in het gezegde ‘An apple a day keeps the doctor away’?!

Onderzoekers van de Tufts Universiteit bekeken voor hun onderzoek 266 enquêtes over het onderwerp van meer dan 1,6 miljoen mensen in meer dan 100 landen over heel de wereld. Met andere woorden: het draait hier niet om een kleinschalig onderzoek. Het team probeerde op deze manier in te schatten hoeveel hartaandoeningen en beroerte-gerelateerde sterfgevallen werden veroorzaakt door diëten met een lage consumptie van groenten en fruit. De onderzoekers concludeerden dat diëten met weinig fruit waarschijnlijk resulteerden in 521.395 sterfgevallen ten gevolge van een hartziekte, en 1,3 miljoen beroerte-doden. Diëten met weinig groenten zijn waarschijnlijk verantwoordelijk voor 809.425 sterfgevallen ten gevolge van een hartziekte en 210.849 beroerte-doden.

Het is niet geheel verrassend dat het eten van groenten en fruit een belangrijke invloed heeft op onze gezondheid. Dat vindt ook voedingsdeskundige Inge Coene van voedingsinformatiecentrum NICE.

“Groenten en fruit hebben bij het grote publiek terecht een gezond imago. Desondanks blijkt het voor de meesten nog altijd een hele opdracht om de aanbevelingen te halen. Uit de laatste voedselconsumptiepeiling blijkt dat de Belg gemiddeld slechts 145 gram groente en 1 stuk fruit per dag eet.

Het concrete advies voor groenten en fruit luidt voor volwassenen in Vlaanderen 300 gram groenten (bv. 200 gram of een half gevuld bord bij de warme maaltijd, een kommetje rauwkost of groentesoep bij de broodmaaltijd, snoepgroenten tussendoor) en minstens 2 stukken (250 g) fruit per dag (bv. tussendoor, als dessert, als beleg).

Groenten en fruit onderscheiden zich door de aanwezigheid van verschillende soorten en hoeveelheden voedingsstoffen. Daarom wordt expliciet aangeraden om dagelijks zowel groenten als fruit te eten. Het is tevens belangrijk om binnen het groente- en fruitaanbod te variëren. Er is tussen groenten en fruit maar ook tussen groente- en fruitsoorten onderling een grote verscheidenheid in hoeveelheden en soorten vitaminen, mineralen en bioactieve stoffen. Met andere woorden, elke soort is uniek. Een reden te meer om te kiezen voor een variatie aan groenten en fruit. Variatie in soort, vorm en dus ook in kleur.

Het is dus belangrijk om voldoende groenten en fruit te eten. Voorwaarde is evenwel dat de totale voeding en de energiebalans evenwichtig blijven. Een voedingsmiddel alleen levert nooit alle essentiële voedingsstoffen in de juiste hoeveelheid aan. Ook groenten en fruit niet. Om alle nodige voedingsstoffen op te nemen, is het belangrijk om voldoende van verschillende voedingsmiddelen te eten conform de aanbevelingen van de voedingsdriehoek”