"Als je wil afvallen, is er fruit dat je best niet eet": Pascale Naessens beantwoordt al je vragen (deel 8)

“Als je wilt afvallen, moet je kijken naar je totale eetpatroon en bijsturen waar nodig.” Suikers en snelle koolhydraten: dat zijn voor Pascale Naessens de grootste boosdoeners in onze ongezonde eetgewoonten. Tijdens de Puur & Lichter challenge beantwoordt Pascale dagelijks vragen van onze lezers en stelt ze een menu samen. Vandaag gaat ze in op de volgende vragen:

1. Wanneer eet men het beste zijn fruit en welk fruit is het beste om af te vallen?

2. Je recepten bevatten veel olijfolie en volle producten. Hoe kan dit toch de cholesterol verminderen?

3. Is vis en kaas combineren niet meer uit den boze?

4. Wat zijn de do’s-and-don’ts om uit eten te gaan?

Als je wilt afvallen, eet dan fruit als maaltijd en niet tussendoor. Zo vind ik fruit bij het ontbijt ideaal, makkelijk en lekker.

‘Welk fruit is het beste om af te vallen?’ is eerder een grappige vraag. Waarom zou je van één fruitsoort afvallen als je er meer van eet? Als je wilt afvallen, moet je kijken naar je totale eetpatroon en bijsturen waar nodig. Dan zul je zien dat het niet zozeer het fruit is dat een probleem is, maar wel de overdaad aan snelle koolhydraten. Dus ik zou eerder daarin schrappen.

Als je wilt afvallen is er wél fruit dat je best niet eet, zoals bananen en druiven, omdat deze veel suikers/zetmeel bevatten. Maar doe je veel sport, dan is een banaan wel oké.

De reden waarom de meeste mensen hun cholesterolprofiel verbeteren bij de manier van eten die ik promoot (en waarbij ze dus ook meer vet eten), is omdat ik een algemeen gezonde levensstijl naar voren schuif

2. Je recepten bevatten veel olijfolie en volle producten. Hoe kan dit toch de cholesterol verminderen?

Er is nog veel controverse rond cholesterol, het is duidelijk dat de wetenschap er nog niet uit is. Het cholesterolprofiel draait niet rond één getal, het is een complex samenspel van verschillende markers die je cholesterol bepalen. Hoe al die markers zich onderling verhouden bepaalt of je cholesterol oké is of negatief is voor je gezondheid. Cholesterol op zich is niet ongezond, het is eerder de vraag hoe die cholesterol zich gedraagt in je lichaam.

Het over cholesterol hebben en enkel naar verzadigd vet wijzen, is ook te kort door de bocht. Er bestaan bovendien verschillende soorten verzadigde vetten. Je moet die zien als één grote familie. Intussen weet men dat niet alle verzadigde vetten een negatieve invloed hebben op onze gezondheid. Ook diabetes type 2, hoge bloeddruk, zittend leven, overgewicht, roken, stress, leeftijd… hebben een negatieve invloed op je cholesterol.

De reden waarom de meeste mensen hun cholesterolprofiel verbeteren bij de manier van eten die ik promoot (en waarbij ze dus ook meer vet eten), is omdat ik een algemeen gezonde levensstijl naar voren schuif. Ik stimuleer ook het eten van (meer) groenten, fruit, en vezels en promoot bewegen. Mensen met overgewicht vallen ook af met mijn manier van eten. Dat zijn allemaal zaken die een goede invloed hebben op je cholesterolprofiel.

Ook vetten zijn gezond. Onverzadigd vet, zoals we dat vinden in noten, avocado’s en olijfolie, hebben volgens professor Dariush Mozaffarian een gunstige invloed op je cholesterol. Meer nog, het eten van veel (snelle) koolhydraten verhoogt volgens hem de ongunstige LDL-cholesterol.

Je hebt ook mensen met een familiale hoge cholesterol. Voor hen is het niet evident om met voeding en een gezonde levensstijl hun cholesterol naar beneden te krijgen.

Mijn advies is: krijg je je cholesterol niet binnen de aanvaardbare grenzen door een gezonde levensstijl, laat je dan onderzoeken door een dokter die je volledige cholesterolprofiel in beeld brengt. Maar liefst een dokter die openstaat voor nieuwe inzichten.

3. In jouw eerste boeken staan vis en kaas geheel apart in de gerechten, je combineert ze niet. In je nieuwere boeken zie ik dat je vis en kaas wel eens durft te combineren. Vanwaar de andere aanpak/mindset? Is vis en kaas combineren dan toch niet uit den boze?

Nee, dat zal een vergissing zijn. Ook in mijn recente boeken combineer ik geen vis en kaas.

4. Wat zijn de do’s-and-don’ts om uit eten te gaan?

Heel eenvoudig, op restaurant zijn er twee regels:

1. Vraag om geen broodmandje op tafel te zetten, of om het weg te halen.

2. Vraag om de aardappelen te vervangen door een extra portie groenten.

Op die manier eet je lekker én gezond.

