“9 uur slapen per nacht is even slecht voor je geheugen als 5 uur” TVM

29 mei 2019

17u11 0 Fit & Gezond Te weinig slapen is slecht voor lichaam en geest, dat weet iedereen wel. Uit een recente grootschalige studie van University College in Londen (UCL) blijkt echter dat te veel slaap net zo ongezond is. De onderzoekers stellen zelfs dat 9 uur slaap een even negatieve impact heeft op je geheugen als 5 uur slaap.

Ze kwamen tot die opvallende conclusie nadat ze een spelletje memory gespeeld hadden met 400.000 proefpersonen. Ze moesten 6 omgekeerde paren kunnen aanwijzen die ze daarvoor hadden zien liggen toen de kaartjes nog omgedraaid lagen. Gemiddeld scoorden de deelnemers die de nacht ervoor 7 uur hadden geslapen het best. De proefpersonen die 9 uur hadden geslapen, presteerden net zo slecht als zij die 5 uur onder de wol hadden gelegen.

De onderzoekers verklaren hun resultaat door te stellen dat langer slapen tot een slechtere slaapkwaliteit leidt, waardoor sommige delen van de hersenen minder goed met elkaar kunnen communiceren. Dat zorgt voor tal van cognitieve stoornissen, aldus dokter en co-auteur van de studie Victoria Garfield. “Het is niet nieuw dat te weinig slapen een negatieve impact heeft op je geheugen, maar deze nieuwe conclusie is toch vrij verrassend.”

Meer risico om te overlijden

Toch is dit lang niet het eerste onderzoek dat stelt dat te veel slaap slecht is voor de gezondheid. Zo bleek uit een studie, die in 2010 in het vakblad Sleep verscheen, dat kortslapers meer risico lopen om te overlijden dan wie 7 à 8 uur per nacht slaapt. Maar voor langslapers bleek het risico zelfs nog groter, luidde hun conclusie toen. Hoewel dat aan andere factoren te wijten kan zijn - langslapers zijn mogelijk vatbaarder voor een depressie - lijkt een langere nachtrust alleszins niet veel voordelen te bieden.

Finse wetenschappers stelden in 2014 dan weer vast dat te veel slaap een groeiend probleem is in onze moderne maatschappij. Hun onderzoek bij 3.760 mannen en vrouwen tussen 30 en 64 jaar, eveneens verschenen in Sleep, toonde aan dat te lang slapen dezelfde effecten heeft op je lichaam als slapeloosheid.

Wanneer je te lang in bed blijft liggen, zou je lichaam vatbaarder zijn voor infecties en zul je ook sneller ziek worden, zeiden de onderzoekers. Ze stelden dat je je lichaam in gevaar brengt wanneer je minder dan 6 of meer dan 9 uur per nacht slaapt.

Een onderzoeksteam uit Korea bestudeerde de slaapgewoonten van 650 vrouwen die ivf ondergingen in 2013. Ze ontdekten dat wie tussen 7 en 8 uur sliep, meer kans had om zwanger te raken dan wie 9 tot 11 uur per nacht haalde. Er werd niet dieper ingegaan op de oorzaak daarvan, maar het is wel geweten dat slaapgewoonten invloed hebben op de productie van hormonen en de menstruatiecyclus.

Uitslapen

Even voor de duidelijkheid, met te veel slaap bedoelen we niet een keer uitslapen in het weekend of wanneer je ziek bent. Al raden experts ook dat af. “Alle feestjes op vrijdag- en zaterdagavond ten spijt, het verschil tussen het tijdstip waarop je opstaat bedraagt dagelijks bij voorkeur maximaal een uur. Anders raakt je slaap-waakritme mogelijk uit balans”, vertelt Johan Verbraecken, medisch coördinator van het slaapcentrum van het UZ Antwerpen. “Tevens bestaat er zoiets als slaapdruk. Hoe langer je wakker bent, hoe groter de behoefte wordt om te slapen. Dat is meteen de reden waarom uitslapen tot ’s middags je vaak suffer in plaats van fitter maakt: je biologische klok raakt er immers van in de war.”

Hoeveel moet je dan best wél slapen?

De slaapbehoefte verschilt per persoon en is afhankelijk van diverse factoren. De meeste deskundigen raden een slaaptijd tussen 7 en 9 uur per nacht aan. Sommige mensen voelen zich na 7 uur al uitgeslapen, andere hebben wat meer nodig. Langer dan 9 uur slapen per nacht wordt door de wetenschap en slaapexperts beschouwd als te veel voor een volwassene.