Finne Smets doorbreekt dubbele standaarden in de modewereld. “Een volle vrouw wordt gefatshamed. Gigi Hadid in dezelfde outfit is een stijlicoon”

Als tiener zat ze niet zo goed in haar vel, nu is Finne Smets (25) een ‘body acceptance influencer’ met een duidelijke boodschap: mode moet toegankelijk zijn voor iedereen. “Mijn lichaam is niet mooi, het is niet lelijk, maar het is een deel van wie ik ben. Daarom is het o zo belangrijk dat ik me goed voel in mijn kleding. Pas dan sta ik sterk in mijn schoenen.” Hoe ze die tegeltjeswijsheid toepast in de praktijk? Ze toont het aan de hand van haar signature look .

Wie is Finne Smets? • 25 jaar

• werkt als body acceptance content creator, gespecialiseerd in mode en beauty

• is zelfstandige haar- en make-upartiest

• lanceerde het project ‘is it fashion or is she just skinny’ om dubbele standaarden in de modewereld aan te kaarten

• heeft meer dan 2.700 volgers op Instagram

“Ik had een beetje beter moeten nadenken”, zegt Finne met een verontschuldigend lachje. Ze hangt aan de telefoon, om een outfit te bespreken die haar volledig typeert. Haar signature look, als het ware. En die komt bijna volledig uit ... H&M. “Mijn jurk, mijn schoenen, mijn handtas en mijn juwelen, ik heb die spullen allemaal gekocht bij H&M. Precies of ik ga maar bij één winkel shoppen. (lacht) Dat klopt niet, natuurlijk. Maar het is wel een feit dat het een van mijn favoriete modemerken is voor basics.”

“Dat voelt heel dubbel”, zegt ze daar zelf meteen bij. “Ik wéét dat fast fashion slecht is. Maar de realiteit is dat je als plussize fashionista niet in elke winkel terecht kunt. Wij hebben minder opties dan mensen die niet plussize zijn. En grote merken voorzien vaak kleding in een maatje meer. In winkels als H&M vind ik dus altijd iets naar mijn goesting.”

Volledig scherm Finne. © rv

Fast en slow

Finne doet wel heel bewust haar best om tegengewicht te bieden. “Ik probeer een goede balans te creëren door veel tweedehands kleding te dragen. De jas is bijvoorbeeld een vintage trenchcoat van Burberry. Die heb ik gekocht via Just Waldo, een online marketplace waar ik zelf ook items verkoop. Al vind ik het even plezant om offline te snuisteren, in tweedehandsshops, kringloopwinkels of rommelmarkten. Daar praat ik heel open over op mijn sociale media, om te tonen aan mijn volgers dat het kàn. Ook met een maatje meer is het mogelijk om originele tweedehands dingen te vinden. Het hoeft niet altijd nieuw te zijn.”

Quote Een aankoop in een kringloop­win­kel maakt mij gelukkiger dan wanneer ik shop bij H&M. Finne

“Een aankoop in een kringloopwinkel maakt mij trouwens veel gelukkiger dan wanneer ik shop bij H&M. Vintage spullen zijn uniek. Het zijn pareltjes die je outfit origineel maken. Ze hebben al een leven gehad, en er zit een verhaal achter. Die vibe spreekt me enorm aan.”

“Toegegeven, tweedehands shoppen is niet simpel. Zulke winkels staan bomvol rekken die bomvol kledingstukken hangen. Nogal overweldigend. Meestal wandel ik rustig langs elk rek en volg ik mijn buikgevoel. Is er een kleur die me aanspreekt? Of een patroon? Kleine ruitjes zoals pied-de-poule vind ik bijvoorbeeld heel mooi. Bloemenprints zijn daarentegen niet mijn dada, daar blijf ik ver van weg. Nog een tip: kijk eens bij de herenitems. Vaak vind ik daar coole hemden of oversized blazers.”

Is it fashion or is she just skinny?

Finne weet wat ze wilt, en dat komt niet uit de lucht gevallen. Al van kleins af aan was ze geïnteresseerd in mode. “Toen ik als kind met mijn mama naar de supermarkt ging, stond ik altijd voor de rekken met de boekskes. Dan nam ik een Vogue mee naar huis, knipte ik de foto’s eruit die ik mooi vond en plakte ze in mijn plakboek. Tijdens de puberteit veranderde mijn lichaam en had ik plots niet meer het ... hoe zullen we het noemen? Het ‘standaard’ modefiguur. Dus verdween mijn passie een beetje naar de achtergrond. Ik droeg enkel nog kledingstukken die neutraal en zwart waren om er zo slank mogelijk uit te zien.”

“Een jaar of twee geleden kreeg ik een wake-upcall. Waar ben ik eigenlijk mee bezig, dacht ik. Mode moet leuk zijn. Mode moet toegankelijk zijn voor iedereen. Op ongeveer hetzelfde moment deed op sociale media een foto de ronde van twee vollere vrouwen in een jeansshort en oversized T-shirt. Zij werden wereldwijd uitgelachen en gefatshamed. Niet veel later droeg model Gigi Hadid exact dezelfde outfit en werd zij gelauwerd als stijlicoon. Dat kan toch niet? Waarom is een outfit op het ene lichaam mooi, maar op het andere marginaal?”

“Om mensen aan te zetten tot nadenken, lanceerde ik het visuele project ‘is it fashion or is she just skinny?’. Daarin kopieerde ik celebritylooks. Zo kon ik aantonen dat er dubbele standaarden heersen, én dat je kan dragen wat je wil, ook al zie je in de mainstreammedia geen voorbeelden van een vrouw met maatje 48 in een croptop of minirok.”

“Voor dat project moest ik vaak nieuwe dingen proberen en uit mijn comfortzone stappen, waardoor ik veel heb bijgeleerd. Sinds dat project draag ik bijvoorbeeld baggy en oversized kledingstukken. Voordien vond ik zulke items cool, maar durfde ik het niet aan te doen. Ik had schrik om er dikker uit te zien, dus kleedde ik me enkel in supergetailleerde outfits.”

Contrasten opzoeken

“De belangrijkste les die ik er heb uitgehaald: het is niet nodig om me te verstoppen. Ik heb evenveel recht als iemand anders om mijn rondingen te laten zien. Anderzijds struggle ik soms nog met mijn zelfbeeld. Ik ben op het punt gekomen dat ik mijn lichaam accepteer. Het is niet mooi, het is niet lelijk, maar het is een deel van wie ik bén. Die acceptatie geeft me veel rust en vrede. Jezelf forceren om van je lichaam te houden lijkt me veel moeilijker. Daarom is het o zo belangrijk dat ik me goed voel in mijn kleding. Een outfit die tha bomb is, verandert mijn hele houding en uitstraling, en pas dan sta ik sterk in mijn schoenen.”

Quote Ik kleed me graag sexy, maar niet té sexy. De strakke zwarte jurk in combinatie met een losse trenchcoat is daar een goed voorbeeld van. Finne

“Ik kleed me graag sexy, maar niet té sexy. De strakke zwarte jurk in combinatie met een losse trenchcoat is daar een goed voorbeeld van”, vertelt Finne. “Sowieso speel ik graag met contrasten. Zoals een strak kledingstuk met iets dat wat losser zit. Een blote buik met een oversized blazer erover. Vrouwelijk, maar stoer. Hoe gekker de combinaties en hoe groter de contrasten, des te beter het resultaat, heb ik al gemerkt.”

Heeft Finne geen inspiratie of geen tijd om een originele mix uit de kleerkast te pakken? Dan gaat ze voor haar go-toformule. “Een jeansbroek met witte top en een blazer. Afgewerkt met oorbellen, een zonnebril en een handtas. Dat is supersimpel, maar ziet er altijd cool uit.”

Voor Finne klopt het plaatje pas volledig als ze ook bijpassende make-up draagt. “Dat is net als een accessoire: het kan je outfit maken of kraken. Als kind vond ik het leuk om met de rode lippenstift van mijn mama te spelen, en dat is er blijkbaar blijven inzitten. (lacht) Ik ga zelden het huis uit zonder rode lipstick. Als je dat draagt, zie je er meteen classy en chic uit. Enkel bij zeer kleurrijke outfits is het mooier om te kiezen voor een meer neutrale lippenstift. Het mag geen kleurboek worden, hé. Het volledige plaatje moet kloppen.”

