Fietsen met een rok of jurk? 3 manieren om je ondergoed niet te flashen aan voorbijgangers

De zomerse temperaturen sporen je aan om je rokken en kleedjes uit de kast te halen. En je fiets. Alleen komt die combinatie met wat uitdagingen. Je jurk zit vast in je spaken, of je rok waait omhoog. En plots is het kleur van je slipje geen geheim meer voor voorbijgangers. Gelukkig bestaan er simpele trucjes die je bij het lichtste briesje gracieus laten verder fietsen.

1. Fluitje van een cent

Het eerste recept tot succes: een simpel muntstuk en elastiekje. Duw het centje aan de achterkant van je rok of jurk tussen je benen door naar voren, tot je het muntstuk vooraan door de stof kan vastgrijpen. Tot slot draai je het elastiekje om de munt heen. Je jurk of rok is als het ware omgetoverd tot een soort pofbroek.

2. Gered door je rok

Als je een rok draagt, is de oplossing simpeler dan je denkt. Neem de losse stof achteraan, haal die tussen je benen door naar voren en steek de stof vast in de tailleband van je rok. Ook zo creëer je snel een broekje, zonder extra attributen bij de hand.

3. Verrassing, een biker short

In Amsterdam zullen ze het wel weten. Onder om het even welke rok of jurk trekken ze daar gewoon even een dunne fietsshort aan. Die vind je tegenwoordig bij alle grote kledingmerken. Soms een tikkeltje zichtbaar, maar na je fietstocht kan je het accessoire gewoon weer uittrekken.

