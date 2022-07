Fervente zonneklopper? Veel zonlicht heeft merkbaar effect op je libido, ontdekken wetenschappers

COLUMN. Goedele Liekens’ ultieme relatietip voor een hete zomer. “Een vakantie­lief­de? Go for it”

De zomer komt eraan. “En warm weer geeft zin in seks, weten we. Torenhoge zin in seks”, schrijft Goedele Liekens. Op vakantie neemt die opwinding alleen maar toe, waarschuwt de seksuologe. Geeft je dat goesting om zonder gêne die surfboy of lokale Griekse god te verleiden? Gewoon doen, zegt Liekens: je leert als mens meer van zo’n vakantieliefje dan je denkt. “Liefde is zoals uiteten gaan: het is door veel restaurants uit te proberen dat je je culinaire palet ontwikkelt.”

21 juni