Fervente zonneklopper? Dan kan een bezoekje aan de Sunsibility Tour jouw leven redden

10 april 2019

12u00 0 Nina Nu de zomer op komst is, start je best met smeren. Maar ben je niet helemaal zeker hoe jezelf optimaal beschermt tegen UV-stralen? Dan kan je gratis je huid laten onderzoeken én persoonlijk advies krijgen op de Sunsibility Tour van Vichy en La Roche-Posay. Advies dat misschien wel je leven kan redden.

Veel Belgen beseffen niet hoe belangrijk het is om de huid te beschermen tegen UV-stralen. Volgens een enquête van Ipsos in samenwerking met La Roche-Posay in 2015 brengt immers maar zes procent van de bevolking genoeg zonnebescherming aan.

De effecten van UV-stralen op je huid zijn nochtans groot. Zo is tachtig procent van de zichtbare huidverouderingstekens te wijten aan de blootstelling aan UV en heb je tachtig procent meer kans om huidkanker te krijgen als je voor je twintigste levensjaar vijf keer ernstig verbrand bent geweest.

Een bus vol experts

Precies daarom vinden Vichy en La Roche-Posay het belangrijk om alle Belgen te sensibiliseren en adviseren over zonnebescherming. Ze zijn pioniers in de strijd tegen huidkanker, gevoelige huid en huidveroudering en zetten die missie nu verder met een Sunsibility Tour. Met een bus vol experts en dermatologen reizen ze tijdens april, zeven dagen op zeven, doorheen België en het Groothertogdom Luxemburg om halt te houden in tientallen steden.

De perfecte bescherming voor jóú

Tijdens de Sunsibility Tour kan je op weekdagen, tussen 14u en 17u, een gratis skin check krijgen van een dermatoloog en ontdek je zelf ook hoe je moedervlekjes in het oog kan houden. Daarnaast kan je professioneel je huid laten analyseren om te zien hoeveel zonneschade je al opliep en krijg je advies op maat over de ideale zonnebescherming voor jouw huidtype.

En dan: op naar de grote testerbar om er te ontdekken welke producten jouw favorieten zijn. Want hoe je zonnecrème ruikt of aanvoelt is natuurlijk ook belangrijk. Uiteindelijk keer je huiswaarts met tal van tips om jezelf écht optimaal te beschermen tegen vroegtijdige huidveroudering en huidkanker. Zonovergoten strand, here we come!

