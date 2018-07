Feministische gevel voor Parijse boetiek Dior Margo Verhasselt

04 juli 2018

14u34

De gevel van de iconische Dior boetiek op Avenue Montaigne in Parijs is in een nieuw jasje gestoken, ter ere van de nieuwe Herfst/Winter 2018 collectie die nu in de winkels ligt.

Op de winkel hangt een groot doek waarop feministische posters uit de protesten van mei 1968 getoond worden. De winkel straalt daarmee dezelfde boodschap uit als de show van afgelopen winter dat deed.

De kleuren zwart, wit, blauw, rood en geel spelen een hoofdrol op de façade van het gebouw en deden dat ook tijdens de modeshow. Het doek is bedrukt met feministische uitspraken zoals 'Women Empowerment' en het o zo bekende 'C'est non, non, non et non'.

Dior haalde hun inspiratie bij het maken van hun campagne bij de cultfilm 'Une femme est une Femme' van Jean-Luc Godard.

#Dior #DiorParis 😉 Een foto die is geplaatst door null (@nicovangu) op 30 jun 2018 om 10:54 CEST

Are we back in the 70’s ? #Dior #DiorHeadQuarters #DiorParis Een foto die is geplaatst door null (@christiandiorandmoi) op 02 jul 2018 om 16:16 CEST