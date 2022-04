Feestje vanavond of dit weekend? Dé hairhack voor meer volume is supersimpel

Of het echt zoveel lof verdient? NINA-redactrice Kato testte de hack uit. “Ik vind dat mijn haar heel plat valt, dus ik was enthousiast om deze hack uit te testen. Je moet er een bepaalde handigheid voor hebben, maar eens je het onder de knie hebt, is het niet zo moeilijk. Het resultaat mocht er zijn. Ik had meer volume in mijn haar, maar na een paar uurtjes was het wel ingezakt. Een goede hack als je naar een feestje of etentje gaat, maar succes is niet de ganse dag verzekerd.”