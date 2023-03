Fan van true crime? Psycholoog over de impact: “Er is een verschil tussen nieuwsgierigheid en obsessie”

Waarom kicken we zo op moord- en misdaadver­ha­len? Expert: “Anders dan we lang dachten, roepen ze géén afkeer op”

Dat waargebeurde misdaadverhalen in de lift zitten, hoeven we niemand uit te leggen. Halloween geeft ‘true crime’ op Netflix nog dat extra duwtje in de rug en in eigen land gaat geliefde podcast ‘De Volksjury’ op tournée. Waarom vallen we zo voor het leed van anderen? Een antropologe licht toe hoe onze ingebakken fascinatie voor gruwelijkheden en aangrijpend nieuws voortkomt uit enkele van onze diepste noden. “Vooral vrouwen vragen zich af of ze iets kunnen leren van zo’n film.”