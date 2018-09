Zussen Kat & Lyn Kerkhofs klinken op het leven Anke Michiels

29 september 2018

09u49 0 Familie Kat ( 30) en Lyn (31) Kerkhofs zijn twee handen op één buik. Twee onafscheidelijke zussen met het hart op de tong. Twee gezond gekke vrouwen die genieten van het leven – voor hun programma ‘Tipsy’ kijken ze met plezier diep in het glas – maar ook de ándere kant al kennen: “We hebben de plotse dood van onze papa elk op een heel andere manier verwerkt.”

Een fotoshoot in de legendarische jazzclub L’Archiduc in Brussel. Een feestje bouwen overdag. We hoeven het geen twee keer te vragen aan Kat en Lyn Kerkhofs. De twee zussen hebben hun lichaam en geest uitgeleend aan de wetenschap. Voor het nieuwe VIJF-programma ‘Tipsy’ dronken ze een tijdlang elke dag minstens twee eenheden alcohol. De grappige en gelukkig ook wetenschappelijk onderbouwde effecten van zoveel roesjes zien we binnenkort op tv.

Terwijl Kat zich die dag vrolijk voor de camera van onze fotograaf beweegt, bereidt haar Rode Duivel Dries Mertens zich voor op de eerste Nations League-wedstrijd tegen IJsland. We zien die twee graag weer gelukkig samen, nadat er toch een stormpje gewoed heeft in het zonnige Napoli, die Italiaanse parel waar onze landgenoot al enkele jaren voetbalt. Bij het interview bestellen de zussen een watertje en een koffie. Er is nog tijd zat om dronken te worden vandaag: “Ik vier vanavond mijn dertigste verjaardag”, zegt Kat. Grote zus Lyn weet hoe laat het is: “Dat wordt weer overgeven straks.” (lacht)

Elke dag verplicht drinken en daar een programma over maken: klinkt als een idee dat ontstaan is aan de toog.

Kat: “Het was niet zozeer óns idee, maar wel van de zender. Lyn en ik wilden iets maken over lifestyle. Over de kloof tussen jong en hip willen zijn, terwijl er een gezinsleven aan de deur staat te kloppen. En we hadden het ook over de rol van alcohol in ons leven. ‘Kunnen we daar niets leuks rond doen?’ was dan de vraag.”

Lyn: “Isabelle Dams, netmanager van VIJF, had meteen gezien wat voor types wij zijn. Ja, wij drinken graag een glas, gaan nog vaak op stap en struggelen met het loslaten van onze jeugd en het ingaan van een nieuwe fase.”

