Zorgelozer zomeren: zo ga je om met verveling Lynn Guillaume

21 juli 2020

Bron: Goed Gevoel 2 Familie De zomervakantie is in volle gang. Eindelijk tijd om te genieten van langverwachte qualitytime. Maar wat als ruzies, verveling of teleurstelling ook tijdens een welverdiende vakantie de kop opsteken? Deze week vertellen experts An Coetsiers en Roxanne Chorkawa hoe je met zo’n euvel omgaat. Vandaag: verveling.

“Van vakanties verwachten we enorm veel”, zegt An Coetsiers, kinderpsychologe en gedragstherapeut bij De Praatdoos. “We moeten plezier maken, samen leuke dingen ondernemen ... Maar die torenhoge verwachtingen bieden geen garantie op succes. Moeilijke emoties horen bij het leven. En dat is op vakantie niet anders.”

Bovendien reageren kinderen anders op hun plots vrijgekomen tijd. “Sommige kinderen zijn creatief in het invullen van hun vrije tijd, andere totaal niet”, zegt Coetsiers.

Het ene kind geeft aan dat het zich verveelt, het andere uit dat in boos of vervelend gedrag. Help je kind om die lastige gevoelens te benoemen. “Het lijkt alsof je je wat lastig voelt, zou het kunnen dat je je verveelt?” Meteen naar allerlei oplossingen beginnen te zoeken is dan weer geen goed idee. “Zo ga je aan de gevoelens van je kind voorbij. Erkennen dat je ziet wat er in je zoon of dochter omgaat, is een belangrijke eerste stap. Pas daarna kan je aftasten wat je kind nodig heeft.”

Bucketlist

Vindt je kind het moeilijk om zelf een vrijetijdsinvulling te vinden? Dan kan je als ouder een handje helpen. “Ouders zeggen vaak ‘ga buiten spelen’ of ‘amuseer je’, maar zo’n boodschap is voor kinderen erg vaag. Reik liever concrete ideeën aan. Het loont om daar op voorhand samen al eens over na te denken. Maak bijvoorbeeld een antiverveelpot of stel een zomerse bucketlist op. Vergeet daarbij ook kleinere activiteiten zoals knutselen en kampen bouwen niet, want je kan natuurlijk niet elke dag naar zee rijden. Slaat de verveling toe? Geef je kind dan enkele opties om uit te kiezen.”

Ook een vakantiekalender kan helpen om een houvast te bieden. “Ouders vergeten de zomerplanning weleens met hun kroost te bespreken. Een maandkalender geeft lagereschoolkinderen een visueel overzicht. Bij kleuters kan je het best met een weekkalender werken. Moet je kind wat oefenen op Bingel of vakantieblaadjes invullen? Ook taakjes horen thuis op de vakantieplanning. Je hoeft heus niet alle gaatjes in te vullen. Je kind mag zich af en toe best eens vervelen. Door telkens oplossingen aan te reiken, leert het niet om zijn tijd zelf in te vullen.”