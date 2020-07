Zorgelozer zomeren: zo ga je om met partnerstrubbelingen Lynn Guillaume

22 juli 2020

07u55

De zomervakantie is in volle gang. Eindelijk tijd om te genieten van langverwachte qualitytime. Maar wat als ruzies, verveling of teleurstelling ook tijdens een welverdiende vakantie de kop opsteken? Deze week vertellen experts An Coetsiers en Roxanne Chorkawa hoe je daar mee omgaat. Vandaag: partnerstrubbelingen.

“Van vakanties verwachten we enorm veel”, zegt An Coetsiers, kinderpsychologe en gedragstherapeut bij De Praatdoos. “We moeten plezier maken, samen leuke dingen ondernemen ... Maar die torenhoge verwachtingen bieden gen garantie op succes. Moeilijke emoties horen bij het leven. En dat is op vakantie niet anders.”

Terwijl we vaak verwachten dat een vakantie garant staat voor verliefdheid en seks, is de realiteit niet altijd even rooskleurig. “Die plotse zee van tijd voor elkaar vormt een groot contrast met het dagelijkse leven”, zegt Roxanne Chorkawa, klinisch psycholoog en seksuoloog. “Negatieve kantjes vallen extra op. Ik merk dat veel koppels het moeilijk vinden om die ergernissen te bespreken. Maar door te zwijgen stapelen frustraties zich op. Dat leidt vroeg of laat tot een ontploffing. Goed communiceren is zó belangrijk. Ook op vakantie, want dan heb je er meer dan ooit de tijd voor.”

De vakantie is ook het ideale moment om aan de verbinding te werken. Want al dat jagen en rushen gedurende het jaar doet ons de voeling met elkaar verliezen. Op een vliegtuig stappen is helaas niet voldoende om opnieuw die sterke connectie te voelen. “Maak ruimte en tijd voor elkaar. Dat betekent ook: agenda’s leegmaken, mailbox uitzetten en smartphones aan de kant durven te leggen. Probeer echt naar elkaar te luisteren. Vaak horen we maar half wat de ander zegt en creëren we al snel een beeld of gaan we op zoek naar oplossingen. Maar misschien heeft je partner geen oplossing nodig en wil hij gewoon een luisterend oor? Ga na waar hij behoefte aan heeft en probeer hem écht te begrijpen. Dat is noodzakelijk om opnieuw verbinding te voelen. Ook kleine dingen kunnen helpen. Maak bewust oogcontact. Het toont dat je de ander ziet en biedt je de kans om zelf gezien te worden. Smeer je partner in met zonnecrème of aftersun: een kleine moeite die opnieuw de intimiteit vergroot.”

En wat met seks? Want ook je libido heeft geen magische knop die bij het zien van een streepje zon op ‘aan’ springt. “Probeer geen druk te creëren, dat werkt averechts. Veel mensen voelen op vakantie de behoefte om eerst te ontstressen. Als daar extra stress bij komt omdat er in bed gepresteerd moet worden, zorgt dat alleen voor meer afstand. Wat ik ook meegeef: denk niet dat vrijen alleen ’s avonds kan. Ook overdag kan je toenadering zoeken. Zo blijft het spontaan.”