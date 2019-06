Zorgeloos op vakantie met kleine kinderen: een expert geeft tips Valérie Wauters

27 juni 2019

07u54 1 Familie De grote vakantie staat nu echt vlak voor de deur. Voor je je koffers inpakt loont het zeker en vast de moeite om de tips van Michael Dreesen van Child Care Academy erop na te lezen. Zo kan je zorgeloos op vakantie vertrekken met de kinderen.

Wondjes door spelen in het zand

“Kinderen spelen heel graag in het zand op hun blote voeten. Jammer genoeg kan op het strand ook snel een ongelukje gebeuren door de voorwerpen die in het zand of onder het zand verborgen zitten. Denk maar aan de soms scherpe voorwerpen als schelpjes, stukjes glas of hout die op het strand verspreid liggen. Wanneer het voorwerp diep in de handen of voeten van je kind steekt kan je dit er beter niet zelf uithalen. Laat dat liever over aan de hulpverleners op de EHBO-post want het kan hevig bloeden. Bij kleine snijwondjes maak je de wonde goed proper met zuiver water en ontsmet je ze nadien met een kleurloos ontsmettingsmiddel. Vergeet zeker ook het pleistertje niet om de wonde te beschermen.”

Zout water in de ogen

“Zout water dat in de ogen komt kan prikken. Spoel de oogjes overvloedig met zuiver stromend water tot het prikken stopt. Gebruik eventueel fysioligische serum.”

Kwallen

“Een kwallenbeet kan behoorlijk pijnlijk zijn. De huid wordt meestal rood, kan hevig jeuken of prikken en een kind kan er zelfs koorts door krijgen. Raak de plaats waar de kwal heeft gestoken niet aan. Achtergebleven neteldeeltjes kunnen immers nog steeds gif afscheiden. Let er dus ook op dat je kind zich op de plek waar het gestoken is niet begint te krabben. Spoel niet met zoet water maar leg een kompres aan van koud water en azijn. Dat verlicht de pijn en de jeuk. Netelcellen die nog in de huid zitten kan je het best verwijderen met behulp van een pleister. Zo kan je ze makkelijk uit de huid trekken. Resten van tentakels kan je het best verwijderen met een pincet. Eventuele zwelling kan je tegengaan met een coldpack. Wanneer de symptomen aanhouden of erger worden, consulteer dan een arts. En neen, urineren op een kwallenbeet is niet nodig.”

Reisziekte

“Reisziekte ontstaat door een conflict in of een sterke prikkeling van het evenwichtsorgaan. Het is op zich niet erg, maar een kind kan zich hierdoor wel behoorlijk misselijk voelen. Zeer jonge kinderen (jonger dan 2 jaar) worden zelden of nooit ziek. Dat komt omdat in hun hersenen nog geen informatie over bewegingspatronen is opgeslagen. Kinderen tussen 2 jaar en 12 jaar zijn dan weer het gevoeligst voor reisziekte.”

Met volgende tips verlicht je het leed:

- Zorg voor lichte maaltijden en hou vast aan een bepaald eet- en drinkritme.

- Zet het kind steeds in de rijrichting en zorg dat het goed naar buiten kan kijken.

- Laat je kind vooraan in de auto of bus zitten zodat het hobbels ziet aankomen.

- Zet je met je kind op een vliegtuig tussen de vleugels; daar zijn de bewegingen het kleinst.

- Laat het kind niet lezen tijdens een bus of autorit.

- Geef je kind bij misselijkheid een koekje zodat de maag iets te verteren heeft, geef liever geen koolzuurhoudende dranken.